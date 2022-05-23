Маріупольська влада оприлюднила список колаборантів з ОПЗЖ. ПЕРЕЛІК
За словами чиновників, ці люди спочатку коригували ворожий вогонь по місту, а коли його було окуповано - примкнули до загарбників.
Перелік колаборантів оприлюднено у телеграм-каналі Маріупольської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний", - йдеться у повідомленні.
От перелік імен, який оприлюднили у міськраді.
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Іващенко Костянтин;
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Істратов Вадим;
-
Хаджинов Дмитро;
-
Бурлаков Сергій;
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Калачова Вікторія;
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Агібалов Валерій;
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Карпенко Олена;
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Хармишев Євген;
-
Сотникова Наталя.
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СБУ не має часу? Зайняті чорнухою проти політичних опонентів?
Список партии:
Первая десятка избирательного списка партии Оппозиционная платформа - За життя на парламентских выборах-2019:
1. https://file.liga.net/persons/urii-boiko Юрий Бойко
2. https://file.liga.net/persons/rabinovich-vadim Вадим Рабинович
3. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук
4. https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталья Королевская
5. https://file.liga.net/persons/sergei-levochkin Сергей Левочкин
6. Василий Нимченко
7. https://file.liga.net/persons/nestor-shyfrich Нестор Шуфрич
8. https://file.liga.net/persons/sergei-larin Сергей Ларин
9. Сергей Дунаев
10. https://file.liga.net/persons/kozak-taras Тарас Козак
https://www.liga.net/politics/articles/kremlevskaya-rat-kogo-medvedchuk-ahmetov-i-boyko-vedut-v-radu Кремлевская рать. Кого Медведчук, Ахметов и Бойко ведут в Раду
Лише на Пороха -за націоналізації росіского нафтопроводу.
фронтах. Польща, Германія, Італія, Іспанія, Австрія, Франція, Англія, ну і т.д.
Поїхали перевіряти, як там приймають переселенців, чи не ображають.
А на східному фронті, в основному, депутати від "Європейської солідарністі", "Голосу" та "Свободи".
@KyroakoKiller
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1 год
Якщо все піде по гіршому сценарію,то після «перемоги»(договорняка) буде в нас як на росіі-тотальна зачистка свободи слова,дозвільні мітинги,ручна керована та дресована молода опозиція зібрана з кращих особєй петушиного кутка,садитимуть за твіти/пости проти влади…
Нас врятує диво
Опозиційні канали- закриті, Пороха, Чорновол та інших патріотів- переслідують. Під це переслідування підпаде і партія "ЄС, це очевидно.
Ну і далі, за мацковскім сценарієм.
Як я розумію, кацапські політтехнологи не тільки на виборах з Вавою працювали, а залишилися ц нього на ПМЖ,
Все эти колоборанты просто производная от действий власти, сдавшей юг Украины после разминирования перед самой войной крымского перешейка, откуда россияне беспрепятственно зашли в Херсонскую область, а затем также беспрепятственно заблокировали Мариуполь.
Ну тут уж к услугам оккупантов оказалась и ОПЗЖ, но ведь город-то сдавала не эта братия, хотя она и помогала корректировать обстрелы, а действующая власть, которая никак не подготовила юг к обороне, зато усиленно готовила народ к шашлыкам.