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Новости Война
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Полиция расследует почти 500 дел о коллаборационизме, - Енин

арест

Больше всего случаев коллаборационизма зафиксировано в Луганской области (162 случая) и Киевской области (68).

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По данным Единого реестра досудебных расследований, в производстве Национальной полиции по состоянию на сегодняшний день находятся около полутысячи уголовных производств по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 111.1 Уголовного кодекса.

И больше всего зафиксировано таких случаев в Луганской области (это 162 случая) и Киевской области - 68 случаев", - отметил Енин.

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Он добавил, что ранее люди, возглавлявшие самопровозглашенные "ЛДНР" или причастные к коллаборационизму, были убиты - в частности, главарь "ДНР" Александр Захарченко и боевики "Гиви" и "Моторола".

"Этот список предателей, которые были марионетками Кремля, огромен. Они по сути были расходным материалом. И все выжившие коллаборанты должны ждать, когда органы Национальной полиции или другие правоохранительные органы доберутся до них. Ведь подобные преступления не имеют сроков давности", – подчеркнул первый заместитель главы МИД.

коллаборационизм (868) Енин (328)


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Пісня колорада про колорадів, ноги обмочити...
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26.05.2022 17:00 Ответить
Та хто там розмінував міст?
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26.05.2022 18:11 Ответить
на ОПу ще зверніть увагу, там теж багато всього можна нарозслідувати на цю тему.
також і на митницю, уже таке розказують волонтери, що жах.
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26.05.2022 18:41 Ответить
Якщо взяти партію слуга народа, то там 80+% членів - рашистські колаборанти. В жопоблоці і петушаріятині - 100%. Тому поліція не там шукає
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26.05.2022 20:13 Ответить
Очільник громади, який намагаючись зберегти життя громаді, пішов на співпрацю з окупантами - колаборант, очільник громади, який покинув громаду, щоб не стати колаборантом - зрадник, а Данилов у чорних трусах і куртці з жовтня 2021 - патріот та державник
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26.05.2022 20:41 Ответить
 
 