Полиция расследует почти 500 дел о коллаборационизме, - Енин

Больше всего случаев коллаборационизма зафиксировано в Луганской области (162 случая) и Киевской области (68).

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По данным Единого реестра досудебных расследований, в производстве Национальной полиции по состоянию на сегодняшний день находятся около полутысячи уголовных производств по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 111.1 Уголовного кодекса.

И больше всего зафиксировано таких случаев в Луганской области (это 162 случая) и Киевской области - 68 случаев", - отметил Енин.

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Он добавил, что ранее люди, возглавлявшие самопровозглашенные "ЛДНР" или причастные к коллаборационизму, были убиты - в частности, главарь "ДНР" Александр Захарченко и боевики "Гиви" и "Моторола".

"Этот список предателей, которые были марионетками Кремля, огромен. Они по сути были расходным материалом. И все выжившие коллаборанты должны ждать, когда органы Национальной полиции или другие правоохранительные органы доберутся до них. Ведь подобные преступления не имеют сроков давности", – подчеркнул первый заместитель главы МИД.