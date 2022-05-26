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28 102 60

Украинский воин уничтожает вражескую бронемашину из ПТРК Javelin. ВИДЕО

Украинский боец уничтожил бронемашину российских оккупантов из ПТРК Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 57-й ОМПБр уничтожают бронетехнику армии РФ и оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

уничтожение (6904) Javelin (167)


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Топ комментарии
+59
Красівоє!!!
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26.05.2022 16:40
+48
Всі вже зрозуміли, що свого озброєння у нас фактично не лишилось.
Сподівання лише на захід.
А вони то дають, то не дають.
Грають на нервах...
Отак от свого не мати. Отак от просірати три роки , обіцяючи мир і не звертаючи уваги на приготування супротивника.
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26.05.2022 16:44
+42
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26.05.2022 16:45
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Красівоє!!!
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26.05.2022 16:40 Ответить
Ботик идешь, отдыхать
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26.05.2022 17:00 Ответить
Ти спецом,сьогодні зареєстровано?Бот
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26.05.2022 17:06 Ответить
Ой. молодець1
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26.05.2022 17:47 Ответить
Бабах
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26.05.2022 16:42 Ответить
Совсем другое дело, точность на высоте.
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26.05.2022 16:44 Ответить
Всі вже зрозуміли, що свого озброєння у нас фактично не лишилось.
Сподівання лише на захід.
А вони то дають, то не дають.
Грають на нервах...
Отак от свого не мати. Отак от просірати три роки , обіцяючи мир і не звертаючи уваги на приготування супротивника.
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26.05.2022 16:44 Ответить
Нагадати при кому всі крупні склади з ************ і озброєнням позлітали в повітря?
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26.05.2022 16:57 Ответить
При зельцмане!
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26.05.2022 17:11 Ответить
А нагадати, при кому чудовенькі дороги для російської бронетехніки набудували? І де ті дороги тепер?
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26.05.2022 17:42 Ответить
Та вже нема ні нових, ні старих, ні шкіл, ні садочків, ні лікарень...все потрощене
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26.05.2022 18:01 Ответить
не коси под дурочка - деньги на дороги нужно было тратить на оборону на закупку самого необходимого - на ракеты, на пво на фортификацию периметра и т.д. - очевидно преступная измена команды зеленского на лицо
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26.05.2022 20:39 Ответить
По цій логіці спочатку оборона, а потім дороги. США спочатку ядерну бомбу зробили, а потім дороги будували.
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27.05.2022 08:45 Ответить
А нагадати, що ні порох, ні Зє! не вводили візовий режим для кацапів. І тільки через три місяці війни роздуплилися. Пройоб?
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26.05.2022 17:44 Ответить
Порох заборонив в'їзд коцапам по вікових категоріях.
Це автоматичний недопуск у країну, навіть не віза.
Але зельц все дозволив.
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26.05.2022 18:00 Ответить
де дозволив? такого не чув
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26.05.2022 19:21 Ответить
Нема з чого стріляти.
Якби було , то привести чим стріляти менша проблема.
За три роки можна ж було хоч щось у ЗСУ поставити. Але всі ми знаємо про злісне невиконання оборонного замовлення.
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26.05.2022 17:59 Ответить
Ty debil?
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26.05.2022 18:14 Ответить
Ми пам'ятаємо. Ті, хто і в Чехії підривали склади.
Нагадати, хто за три роки так і не добудував жодного складу?
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26.05.2022 19:33 Ответить
на місці джавеліна могла б бути стугна...
абрамявічюси і уруські президент вами замінив керівництво галуззю, де результати - так і хочеться запитати...
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26.05.2022 17:00 Ответить
ТРЕМБІТА - ЗАГАДКОВИЙ МАГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ Мультиінструменталі́сти
В Україні будуть створені будівельні батальйони самое страшное стройбат называется - так тем зверям вообще оружие не дают!
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26.05.2022 20:48 Ответить
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26.05.2022 16:45 Ответить
В поход йдуть?
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26.05.2022 16:55 Ответить
За шашликами.
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26.05.2022 17:49 Ответить
американські каремати
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26.05.2022 22:49 Ответить
Це що ? Бо це не Джавелін та Нлоу .
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26.05.2022 17:31 Ответить
панцерфауст може
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26.05.2022 17:55 Ответить
Скоріше всьго це ізраільський Спайк.
Не розуміюся в єврейському, може хтось прочитає. Картинка звідти. https://he.rafael.co.il/blog/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3-%D7%A9%D7%9C-200-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99-2/
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26.05.2022 18:23 Ответить
точно не спайк
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26.05.2022 18:38 Ответить
Трембіти
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26.05.2022 19:34 Ответить
Так мають виглядати переговори з рашистами 👿👿👿
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26.05.2022 16:45 Ответить
Джавелин твою мать!як файно
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26.05.2022 16:45 Ответить
Заворожуєче, можна дивитися 100 разів й не набридне, побільше б джевелінів на східний та південні фронти.
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26.05.2022 16:46 Ответить
Бінго...
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26.05.2022 16:46 Ответить
танк на полігоні
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26.05.2022 16:51 Ответить
Не пиши чепухи, там куча следов, это раз, два - по следам видно что она сама туда приехала, три - почему она, потому что это не танк а БМД...так что иди суп вари лучше.
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26.05.2022 21:13 Ответить
І тут бах,тіки пісюни по деревах Слава Україні
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26.05.2022 16:52 Ответить
Башня як кришка від пепсі
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26.05.2022 16:54 Ответить
телемарафон тоже в одном месте
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26.05.2022 17:01 Ответить
Отак дивився б і дивився
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26.05.2022 17:06 Ответить
Героям слава!!!
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26.05.2022 17:33 Ответить
Покажіть ве відео Зе-ленінському, і скажіть що українська"Стугна", пускові установки якої при ньому за ДВА роки не замовлялись, -працює не гірше...
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26.05.2022 17:39 Ответить
интересно, что дороже, джавелин или уничтоженная им бронемашина
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26.05.2022 17:47 Ответить
тупой вопрос... а какая цена у жизни Украинского война? Дороже чем та консервная банка?
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26.05.2022 17:51 Ответить
джавелин ракета выстрел один раз платишь - а танк может стрелять до бесконечности ремонта
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26.05.2022 20:43 Ответить
Экипаж машины боевой не дожил до получки. Нет, он, конечно, получил, но не то, на что рассчитывал. В принципе, рассчитали и его, и вместо него.
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26.05.2022 17:57 Ответить
Ну то не танк... На БМДшку схоже
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26.05.2022 17:57 Ответить
Башня "б'є рекорди" наче на Олімпійських Іграх........
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26.05.2022 18:20 Ответить
Знову падлюка по ораному...
"***** єздіть".
Гарно.
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26.05.2022 18:21 Ответить
какая красота
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26.05.2022 18:53 Ответить
Впевнений: найвидатніший генералісимус Всесвіту знає слово «джавелін», але ніколи не чув, не вимовляв і і не зможе вимовити «стугна», «корсар», «нептун».
Знаєте, чому?
Бо з цими словами пов'язане слово «порох», а це табу…
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26.05.2022 20:35 Ответить
Цензур , встановіть будь-ласка автореплей на відео хочу насолоджуватись переглядом вічно )
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26.05.2022 21:38 Ответить
щось не дуже зрозуіло, чого ціль виперлась на середину поля, не рухається, накрита целофаном і без боєкомлекта. Її знищують повторно таке враження
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27.05.2022 06:43 Ответить
 
 