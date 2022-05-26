Воины 57-й ОМПБр уничтожают бронетехнику армии РФ и оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в одной атаке уничтожили две бронемашины армии РФ и несколько оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного боя украинских воинов зафиксированы с помощью беспилотника.

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