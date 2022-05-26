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Воины 57-й ОМПБр уничтожают бронетехнику армии РФ и оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в одной атаке уничтожили две бронемашины армии РФ и несколько оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного боя украинских воинов зафиксированы с помощью беспилотника.

Также смотрите: Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904) 57 отдельная мотопехотная бригада (102)


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Топ комментарии
+26
Видосик о том, как тысячи орков спокойно без прикрытия продвигаются по нашей земле. Азербайджанцы показывали совсем другие видосики с поля боя.
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26.05.2022 12:01
+11
Саранча смердюча.
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26.05.2022 12:07
+6
******* кацапские тараканы! Лезут гниды и расползаются по нашей земле. Хороший смертоносный каблук нужен чтобы задавить эту путинскую мразь!
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26.05.2022 12:15
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Видосик о том, как тысячи орков спокойно без прикрытия продвигаются по нашей земле. Азербайджанцы показывали совсем другие видосики с поля боя.
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26.05.2022 12:01 Ответить
Да как бы не совсем спокойно)
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26.05.2022 12:04 Ответить
Самые спокойные орки на 1:12
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26.05.2022 12:19 Ответить
не факт, що то саме фони. колір форми ...
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26.05.2022 15:49 Ответить
Саранча смердюча.
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26.05.2022 12:07 Ответить
С голоду сдохнут
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26.05.2022 12:10 Ответить
віина -- украінськоі піхоти ще б
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26.05.2022 12:13 Ответить
******* кацапские тараканы! Лезут гниды и расползаются по нашей земле. Хороший смертоносный каблук нужен чтобы задавить эту путинскую мразь!
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26.05.2022 12:15 Ответить
я розумію але видно що це середина квітня на деревах немає листья майже
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26.05.2022 12:18 Ответить
Хіба не видно шо то згарище?
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26.05.2022 12:26 Ответить
Так шо у нас тут? Русня!!!!
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26.05.2022 12:20 Ответить
жесть ... ще й закрили ...
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26.05.2022 15:50 Ответить
Господи, незьзя недооценивать д**илов, собрашився в стадо
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26.05.2022 12:37 Ответить
Минометов 85-х не хватает на фронте для уничтожения такой пехоты?
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26.05.2022 15:56 Ответить
 
 