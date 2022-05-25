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Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Воины-десантники уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин оккупантов, экипаж сгорел вместе с техникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", - отметил офицер артиллерийского подразделения.

Смотрите: Бойцы ВСУ сбили российский беспилотник, который может "глушить" связь. ФОТО

Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов 01
Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов 02
Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов 03
Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов 04
Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов 05

уничтожение (6923) техника (1736) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Топ комментарии
+16
пасіка вціліла...
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25.05.2022 21:41
+12
"Пздц котенку", грубо, но по сути).
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25.05.2022 21:28
+11
100% ! спочатку дали відео,шо 57ма, а тепер 79та - ті самі таки. альо,Цензор, ви там перевіряєте,шо виставляєте?
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25.05.2022 21:44
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"Пздц котенку", грубо, но по сути).
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25.05.2022 21:28 Ответить
пзда рулю(с)
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25.05.2022 21:29 Ответить
Щось перша фотка схожа на цю:

На Луганщині бійці 57-ї ОМБр знищили два танки рашистів. ВIДЕО

20:53
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25.05.2022 21:39 Ответить
100% ! спочатку дали відео,шо 57ма, а тепер 79та - ті самі таки. альо,Цензор, ви там перевіряєте,шо виставляєте?
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25.05.2022 21:44 Ответить
Таке відчуття іноді що на Цензорі провокатори окопалися.
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25.05.2022 22:12 Ответить
Чергова порція мокшебурятського шашлика!!))
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25.05.2022 21:39 Ответить
Ну так они же уже массово снимают свои мангалы над броней. И ссутся Джавелинов и Нлавов. А вообще ссаться в бою это национальная черта рабссеян. Именно из-за своей природной ссыкливости они никакие в открытом бою и палачи над мирным населением.
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25.05.2022 21:46 Ответить
Приємно бачити і насолоджуватися тим , як наші хлопці , смажать орків 💪👍🏼✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.05.2022 21:41 Ответить
как там украинские пчелы пережили весь этот кошмар
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25.05.2022 21:41 Ответить
пасіка вціліла...
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25.05.2022 21:41 Ответить
боєві бджоли зробили свою патріотичну справу.....
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26.05.2022 00:12 Ответить
бджілок не налякали ?... і руснею тепер смердить... замість акації ... придеться тепер комашкам далеко летіти щоби хазяїн з медом був (чи хоч живі там хазяйва??? бо вікна повилітали й нна пасіку)
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25.05.2022 21:53 Ответить
Якщо це Донецька чи Луганська обл. то приблизно 70-80% відсотків нас. пунктів покинуті.
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25.05.2022 22:16 Ответить
62-ки вообще будут полыхать пачками?
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25.05.2022 22:04 Ответить
на кущах чиїсь яйця, з рижим мохнатинням.Це дуже страшно!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2022 10:15 Ответить
 
 