Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Воины-десантники уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин оккупантов, экипаж сгорел вместе с техникой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", - отметил офицер артиллерийского подразделения.
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