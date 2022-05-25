Уничтоженная воинами 79-й ОДШБр техника российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Воины-десантники уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин оккупантов, экипаж сгорел вместе с техникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", - отметил офицер артиллерийского подразделения.

Смотрите: Бойцы ВСУ сбили российский беспилотник, который может "глушить" связь. ФОТО









