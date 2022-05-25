Знищена воїнами 79-ї ОДШБр техніка російських окупантів. ФОТОрепортаж
Воїни-десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин окупантів, екіпаж згорів разом з технікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт" – зауважив офіцер артилерійського підрозділу.
Топ коментарі
+16 Євген Дусик
показати весь коментар25.05.2022 21:41
+12 Валдис Унар
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+11 benni hill #460631
показати весь коментар25.05.2022 21:44
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