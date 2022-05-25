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Знищена воїнами 79-ї ОДШБр техніка російських окупантів. ФОТОрепортаж

Воїни-десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин окупантів, екіпаж згорів разом з технікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт" – зауважив офіцер артилерійського підрозділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем. ФОТО

Знищена воїнами 79-ї ОДШБр техніка російських окупантів 01
Знищена воїнами 79-ї ОДШБр техніка російських окупантів 02
Знищена воїнами 79-ї ОДШБр техніка російських окупантів 03
Знищена воїнами 79-ї ОДШБр техніка російських окупантів 04
Знищена воїнами 79-ї ОДШБр техніка російських окупантів 05

Автор: 

знищення (7235) техніка (1826) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+16
пасіка вціліла...
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25.05.2022 21:41
+12
"Пздц котенку", грубо, но по сути).
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25.05.2022 21:28
+11
100% ! спочатку дали відео,шо 57ма, а тепер 79та - ті самі таки. альо,Цензор, ви там перевіряєте,шо виставляєте?
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25.05.2022 21:44
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"Пздц котенку", грубо, но по сути).
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25.05.2022 21:28 Відповісти
пзда рулю(с)
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25.05.2022 21:29 Відповісти
Щось перша фотка схожа на цю:

На Луганщині бійці 57-ї ОМБр знищили два танки рашистів. ВIДЕО

20:53
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25.05.2022 21:39 Відповісти
100% ! спочатку дали відео,шо 57ма, а тепер 79та - ті самі таки. альо,Цензор, ви там перевіряєте,шо виставляєте?
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25.05.2022 21:44 Відповісти
Таке відчуття іноді що на Цензорі провокатори окопалися.
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25.05.2022 22:12 Відповісти
Чергова порція мокшебурятського шашлика!!))
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25.05.2022 21:39 Відповісти
Ну так они же уже массово снимают свои мангалы над броней. И ссутся Джавелинов и Нлавов. А вообще ссаться в бою это национальная черта рабссеян. Именно из-за своей природной ссыкливости они никакие в открытом бою и палачи над мирным населением.
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25.05.2022 21:46 Відповісти
Приємно бачити і насолоджуватися тим , як наші хлопці , смажать орків 💪👍🏼✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.05.2022 21:41 Відповісти
как там украинские пчелы пережили весь этот кошмар
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25.05.2022 21:41 Відповісти
пасіка вціліла...
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25.05.2022 21:41 Відповісти
боєві бджоли зробили свою патріотичну справу.....
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26.05.2022 00:12 Відповісти
бджілок не налякали ?... і руснею тепер смердить... замість акації ... придеться тепер комашкам далеко летіти щоби хазяїн з медом був (чи хоч живі там хазяйва??? бо вікна повилітали й нна пасіку)
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25.05.2022 21:53 Відповісти
Якщо це Донецька чи Луганська обл. то приблизно 70-80% відсотків нас. пунктів покинуті.
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25.05.2022 22:16 Відповісти
62-ки вообще будут полыхать пачками?
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25.05.2022 22:04 Відповісти
на кущах чиїсь яйця, з рижим мохнатинням.Це дуже страшно!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2022 10:15 Відповісти
 
 