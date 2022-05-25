Знищена воїнами 79-ї ОДШБр техніка російських окупантів. ФОТОрепортаж

Воїни-десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин окупантів, екіпаж згорів разом з технікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт" – зауважив офіцер артилерійського підрозділу.

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