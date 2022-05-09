Знищено російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем. ФОТО
Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Ось так воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, знищена чергова бойова броньована машина "Тигр" разом з екіпажем. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
На якому напрямку знищено ворожий бронеавтомобіль, не повідомляється.
Топ коментарі
+36 Белла Богун
показати весь коментар09.05.2022 15:00 Відповісти Посилання
+28 Чайка Київ
показати весь коментар09.05.2022 15:09 Відповісти Посилання
+27 Dmitri #506354
показати весь коментар09.05.2022 15:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/prankota_ch/14503
С днем победы, так сказать.
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
В него штыц-бабах, а из него писюны по обочине разлетелись!