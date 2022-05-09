Знищено російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем. ФОТО

Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Ось так воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, знищена чергова бойова броньована машина "Тигр" разом з екіпажем. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

На якому напрямку знищено ворожий бронеавтомобіль, не повідомляється.







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