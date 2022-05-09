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Новини Фото Війна
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Знищено російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем. ФОТО

Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Ось так воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, знищена чергова бойова броньована машина "Тигр" разом з екіпажем. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

На якому напрямку знищено ворожий бронеавтомобіль, не повідомляється.

Знищено російський бронеавтомобіль Тигр разом з екіпажем 01
Знищено російський бронеавтомобіль Тигр разом з екіпажем 02
Знищено російський бронеавтомобіль Тигр разом з екіпажем 03

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Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) Миколаївська область (2298) знищення (7578) техніка (1856) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+36
Пікнік на траві
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09.05.2022 15:00 Відповісти
+28
Сьогодні, 9 травня, Байден підпише ленд-ліз.
С днем победы, так сказать.
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09.05.2022 15:09 Відповісти
+27
перегрелись кацапы на солнышке.
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09.05.2022 15:00 Відповісти
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Пікнік на траві
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09.05.2022 15:00 Відповісти
пікнік на узбіччі* - потрапили в аномалію
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09.05.2022 15:42 Відповісти
перегрелись кацапы на солнышке.
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09.05.2022 15:00 Відповісти
ДШВ України-черговий респект...
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09.05.2022 15:00 Відповісти
З днем Пабєдабєсія - рабсєянє!!!!
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09.05.2022 15:01 Відповісти
на ********* взломаны программы каналов спутникового ТВ и телеприставки разных видеосервисов, так что сегодня телезрители видят такие праздничные анонс
https://t.me/prankota_ch/14503
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09.05.2022 15:02 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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09.05.2022 15:02 Відповісти
Харашо лєжать...
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09.05.2022 15:06 Відповісти
Сьогодні, 9 травня, Байден підпише ленд-ліз.
С днем победы, так сказать.
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09.05.2022 15:09 Відповісти
Коли фріци назвали танк тигром, то це швидко всі зрозуміли. Коли івани назвали самоходящу піч тигром - цього важко зрозуміти
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09.05.2022 15:14 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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09.05.2022 15:21 Відповісти
Гарно . Добре що російські фашисти знищені .
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 15:24 Відповісти
Смерть кацапам!
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09.05.2022 15:40 Відповісти
"трупики валяются", как умилительно говорил оператор Байрактара =)
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09.05.2022 15:45 Відповісти
демілітаризовані
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09.05.2022 15:46 Відповісти
Троянский "Тигр"!

В него штыц-бабах, а из него писюны по обочине разлетелись!
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09.05.2022 16:13 Відповісти
І чого тікать? Тепер померли втомленими!
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09.05.2022 16:37 Відповісти
Хорошо лежат ****** 😄
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09.05.2022 17:01 Відповісти
Красивое...))
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09.05.2022 17:57 Відповісти
 
 