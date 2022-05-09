Уничтожен российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем. ФОТО
Николаевские десантники уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Вот так воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины "поздравили" российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, уничтожена очередная боевая бронированная машина "Тигр" вместе с экипажем ДШВ - Всегда Первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
На каком направлении уничтожен вражеский бронеавтомобиль, не сообщается.
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+36 Белла Богун
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+28 Чайка Київ
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+27 Dmitri #506354
показать весь комментарий09.05.2022 15:00 Ответить Ссылка
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С днем победы, так сказать.
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
В него штыц-бабах, а из него писюны по обочине разлетелись!