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Новости Фото Война
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Уничтожен российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем. ФОТО

Николаевские десантники уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Вот так воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины "поздравили" российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, уничтожена очередная боевая бронированная машина "Тигр" вместе с экипажем ДШВ - Всегда Первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

На каком направлении уничтожен вражеский бронеавтомобиль, не сообщается.

Уничтожен российский бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем 01
Уничтожен российский бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем 02
Уничтожен российский бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем 03

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армия РФ (19691) Генштаб ВС (6482) Николаевская область (2147) уничтожение (7265) техника (1751) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+36
Пікнік на траві
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09.05.2022 15:00 Ответить
+28
Сьогодні, 9 травня, Байден підпише ленд-ліз.
С днем победы, так сказать.
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09.05.2022 15:09 Ответить
+27
перегрелись кацапы на солнышке.
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09.05.2022 15:00 Ответить
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Пікнік на траві
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09.05.2022 15:00 Ответить
пікнік на узбіччі* - потрапили в аномалію
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09.05.2022 15:42 Ответить
перегрелись кацапы на солнышке.
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09.05.2022 15:00 Ответить
ДШВ України-черговий респект...
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09.05.2022 15:00 Ответить
З днем Пабєдабєсія - рабсєянє!!!!
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09.05.2022 15:01 Ответить
на ********* взломаны программы каналов спутникового ТВ и телеприставки разных видеосервисов, так что сегодня телезрители видят такие праздничные анонс
https://t.me/prankota_ch/14503
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09.05.2022 15:02 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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09.05.2022 15:02 Ответить
Харашо лєжать...
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09.05.2022 15:06 Ответить
Сьогодні, 9 травня, Байден підпише ленд-ліз.
С днем победы, так сказать.
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09.05.2022 15:09 Ответить
Коли фріци назвали танк тигром, то це швидко всі зрозуміли. Коли івани назвали самоходящу піч тигром - цього важко зрозуміти
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09.05.2022 15:14 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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09.05.2022 15:21 Ответить
Гарно . Добре що російські фашисти знищені .
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 15:24 Ответить
Смерть кацапам!
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09.05.2022 15:40 Ответить
"трупики валяются", как умилительно говорил оператор Байрактара =)
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09.05.2022 15:45 Ответить
демілітаризовані
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09.05.2022 15:46 Ответить
Троянский "Тигр"!

В него штыц-бабах, а из него писюны по обочине разлетелись!
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09.05.2022 16:13 Ответить
І чого тікать? Тепер померли втомленими!
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09.05.2022 16:37 Ответить
Хорошо лежат ****** 😄
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09.05.2022 17:01 Ответить
Красивое...))
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09.05.2022 17:57 Ответить
 
 