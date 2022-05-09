Уничтожен российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем. ФОТО

Николаевские десантники уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Вот так воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины "поздравили" российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, уничтожена очередная боевая бронированная машина "Тигр" вместе с экипажем ДШВ - Всегда Первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

На каком направлении уничтожен вражеский бронеавтомобиль, не сообщается.







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