Покинутые тела погибших военных РФ под Харьковом. ВИДЕО
Группа российских наемников уничтожена возле части противовоздушной обороны вблизи поселка Циркуны Харьковской области.
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов с места происшествия, убитые, скорее всего - мобилизованные с оккупированных территорий.
"Российские военные бежали, понесли потери. 21 один россиянин сдался в плен. Части оккупантов убежать не удалось - их накрыли. Так российская армия бросает мобилизованных с оккупированных территорий", - говорит Бутусов и публикует видео.
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+48 Ivan Pidbujpata
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І москаля нема,
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"Смерть чемпиона скрывали почти два месяца, наверное, чтобы не деморализовать других танкистов ВС РФ", - пишут в InformNapalm.
Бато Басанов - уроженец Улан-Уде.
Принимал участие в танковом биатлоне в 2021 году. Был победителем соревнования. Его команда стала чемпионами мира. Родился в октябре 1996 года.
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https://www.youtube.com/watch?v=lChtrGvx-rE Покинуті тіла загиблих військових РФ під Харковом