Покинутые тела погибших военных РФ под Харьковом. ВИДЕО

Группа российских наемников уничтожена возле части противовоздушной обороны вблизи поселка Циркуны Харьковской области.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов с места происшествия, убитые, скорее всего - мобилизованные с оккупированных территорий.

"Российские военные бежали, понесли потери. 21 один россиянин сдался в плен. Части оккупантов убежать не удалось - их накрыли. Так российская армия бросает мобилизованных с оккупированных территорий", - говорит Бутусов и публикует видео.

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