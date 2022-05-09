Покинуті тіла загиблих військових РФ під Харковом. ВIДЕО 18+
Група російських найманців знищена біля частини протиповітряної оборони неподалік селища Циркуни на Харківщині.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з місця події, вбиті, скоріше за все, мобілізовані з окупованих територій.
"Російські військові тікали, несли втрати. 21 один росіянин здався в полон. Частині окупантів втекти не вдалося - їх накрили. Отак російська армія кидає мобілізованих з окупованих територій", - каже Бутусов і публікує відео.
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+48 Ivan Pidbujpata
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+40 Александр Чуднивец #474549
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+36 Вася Шевченко #371210
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І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
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Принимал участие в танковом биатлоне в 2021 году. Был победителем соревнования. Его команда стала чемпионами мира. Родился в октябре 1996 года.
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https://www.youtube.com/watch?v=lChtrGvx-rE Покинуті тіла загиблих військових РФ під Харковом