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Новини Відео Війна
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Покинуті тіла загиблих військових РФ під Харковом. ВIДЕО 18+

Група російських найманців знищена біля частини протиповітряної оборони неподалік селища Циркуни на Харківщині.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з місця події, вбиті, скоріше за все, мобілізовані з окупованих територій.

"Російські військові тікали, несли втрати. 21 один росіянин здався в полон. Частині окупантів втекти не вдалося - їх накрили. Отак російська армія кидає мобілізованих з окупованих територій", - каже Бутусов і публікує відео. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 4 травня у бою під Старим Салтовом знищено елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн. Війська РФ відкинуто на кілька кілометрів, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) Харківщина (6054) знищення (7578) Бутусов Юрій (3617)


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Топ коментарі
+48
крім тєлєги нема нічого нормального більше?
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09.05.2022 11:13 Відповісти
+40
Чергові дохлі смердючі кацапські свині...
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09.05.2022 11:11 Відповісти
+36
///
Украинские военные ликвидировали чемпиона "танкового биатлона" ВС РФ (фото)



Украинские военные ликвидировали российского младшего сержанта Басанова Бато - чемпиона танкового биатлона. Об этом сообщают волонтеры InformNapalm.

Указывается, что российского военного ликвидировали еще 14 марта. Он сгорел в собственном танке. Однако панихиду провели только 6 мая.
"Смерть чемпиона скрывали почти два месяца, наверное, чтобы не деморализовать других танкистов ВС РФ", - пишут в InformNapalm.

Бато Басанов - уроженец Улан-Уде.
Принимал участие в танковом биатлоне в 2021 году. Был победителем соревнования. Его команда стала чемпионами мира. Родился в октябре 1996 года.

В завершение публикации авторы написали, что Басанов несмотря на все свои награды для украинских военных со "Стугнами", "Джавелинами" или NLAW - обычный оккупант, которого уничтожили...
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09.05.2022 12:07 Відповісти
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Чергові дохлі смердючі кацапські свині...
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09.05.2022 11:11 Відповісти
мало, мало, дуже мало... ((
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09.05.2022 11:13 Відповісти
Мало , мало , а смердять , як тонна
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09.05.2022 11:43 Відповісти
крім тєлєги нема нічого нормального більше?
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09.05.2022 11:13 Відповісти
ну да закалибали со своей телегой, удалил год назад и норм
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09.05.2022 13:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lChtrGvx-rE У кого немає телеграм, ось відео на ютуб.
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09.05.2022 19:42 Відповісти
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.

І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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09.05.2022 11:15 Відповісти
ну от... а здох би на своїй скрєпной родіне от бояришніка, москаль нєкрасівий!
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09.05.2022 11:15 Відповісти
Та ці "москалі" на жаль з українських міст.
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09.05.2022 12:18 Відповісти
Але в душі москалі...
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09.05.2022 13:04 Відповісти
Ну то й що? "Манкурти" А це ще гірше ніж кацапи Бо кацап стрілятиме тобі в груди а ці - в спину!
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09.05.2022 16:44 Відповісти
***** ботоксом на красній площі трясе-хворий, уьогий, опозорений дід. Літаків не було хоча на болоті погода сонячна
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09.05.2022 11:17 Відповісти
ось нормальний канал:
https://vimeo.com/charter97
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09.05.2022 11:22 Відповісти
Проблема не в тому що їм на своїх плювати, виродки не дають і наших забрати.
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09.05.2022 11:22 Відповісти
Та вони нікому вже непотрібні.
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09.05.2022 11:24 Відповісти
День пабєди в Мелітополі.
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09.05.2022 11:26 Відповісти
🤮
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09.05.2022 11:31 Відповісти
асвабадітєлі асвабаділі
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09.05.2022 11:43 Відповісти
"Орден Кутузова"...
Кутузов(?), не тот ли кутузов который скупал крепостных девочек, обучал интимным обслуживанием клиентов, а потом продавал??? Моторыло тех времён...
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09.05.2022 11:46 Відповісти
арестович знает и зеленский так лучше...
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09.05.2022 12:28 Відповісти
Как сказал путлер, "воевали на своей земле".
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09.05.2022 11:32 Відповісти
Блин, кацапня сами в говне и гавном разбрасываются!
Пустить всех не востребованных свинособак на перегной, потом на поля удобрение! Если лишние хромосомы сгниют...
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09.05.2022 11:33 Відповісти
///
Украинские военные ликвидировали чемпиона "танкового биатлона" ВС РФ (фото)



Украинские военные ликвидировали российского младшего сержанта Басанова Бато - чемпиона танкового биатлона. Об этом сообщают волонтеры InformNapalm.

Указывается, что российского военного ликвидировали еще 14 марта. Он сгорел в собственном танке. Однако панихиду провели только 6 мая.
"Смерть чемпиона скрывали почти два месяца, наверное, чтобы не деморализовать других танкистов ВС РФ", - пишут в InformNapalm.

Бато Басанов - уроженец Улан-Уде.
Принимал участие в танковом биатлоне в 2021 году. Был победителем соревнования. Его команда стала чемпионами мира. Родился в октябре 1996 года.

В завершение публикации авторы написали, что Басанов несмотря на все свои награды для украинских военных со "Стугнами", "Джавелинами" или NLAW - обычный оккупант, которого уничтожили...
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09.05.2022 12:07 Відповісти
бурят? кобзон очєнь рад
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09.05.2022 12:17 Відповісти
Висоцького любиш? "Их восемь нас - двое!" ? Тут те саме! Буде "біатлоністом у Сатани у пеклі А враховуючи що буряти - "ламаїсти" то стане одним бійців у воїнстві одного з десяти тисяч духів і вже там навоюється досхочу!
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09.05.2022 13:08 Відповісти
Звичайний шматок бурятського лайна,яке утилізовують в Україні...Піде гратися в біатлон до гіві та моторили під музичний супровід кабздона...
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09.05.2022 13:09 Відповісти
Видно ж що рюзьге
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09.05.2022 13:33 Відповісти
чемпион мира в игре, которую придумали на рассее и играли по рассейским пґавилам...
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09.05.2022 17:58 Відповісти
Москалі бурятів за людей не мають, а вони як остання бидлота їм служить.
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09.05.2022 22:04 Відповісти
ну і хер з ними. були б лояльними до України то знайшли б спосіб чи відкосити, чи здатися в полон чи втікти.
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09.05.2022 12:12 Відповісти
по национальности украинец написано в военном билете.
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09.05.2022 13:19 Відповісти
Донбасянє сєпарські то жестокіє Ремби
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09.05.2022 14:07 Відповісти
Так это типа "свои". Мы тратим ресурсы и своих людей на это, а сруцкие остаются живыми. Важно утилизировать именно русню, а не своих гнид, которых кидают на мясо.
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09.05.2022 15:13 Відповісти
Задрали постить сюда видео с Телеграм. Ну не у всех стоит это ФСБ -шное приложение...
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09.05.2022 16:02 Відповісти
В мене є. На іншому планшеті. Там - сповіщення про повітряну тривогу, Генштаб ЗСУ, одеська мерія і двоє друзів. Вважаю всі ці чати важливими. Якщо б до цього додатка була дотична ФСБ, то Генштаб ЗСУ ним би не користувався.
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09.05.2022 18:06 Відповісти
...рівень мислення як у амбоби
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09.05.2022 20:37 Відповісти
Відкривайте ютуб і набирайте назву.

https://www.youtube.com/watch?v=lChtrGvx-rE Покинуті тіла загиблих військових РФ під Харковом
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09.05.2022 19:45 Відповісти
Лугандонський скот москаль за людей не має та ніколи не підбирає.
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09.05.2022 22:10 Відповісти
Своих не бросаем?
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10.05.2022 09:23 Відповісти
 
 