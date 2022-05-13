Бойцы ВСУ сбили российский беспилотник, который может "глушить" связь. ФОТО
Николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ "Лейер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.
"Военнослужащим разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия был сбит беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Лейер", предназначенный для подавления GSM-связи. Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые!" , – говорится в сообщении.
Дрон-ретранслятор в такому варіанті швидше за все впаде.
толку от этой фанерной поделки глушить как спичками освещать дорогц для автомобиля