Бойцы ВСУ сбили российский беспилотник, который может "глушить" связь. ФОТО

Николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ "Лейер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

"Военнослужащим разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия был сбит беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Лейер", предназначенный для подавления GSM-связи. Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые!" , – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Постпред РФ в ООН Небензя заявил, что в Украине создали детские лагеря, где "готовили боевиков". ВИДЕО





