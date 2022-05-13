РУС
11 537 13

Бойцы ВСУ сбили российский беспилотник, который может "глушить" связь. ФОТО

Николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ "Лейер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

"Военнослужащим разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия был сбит беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Лейер", предназначенный для подавления GSM-связи. Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые!" , – говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ сбили российский беспилотник, который может глушить связь 01

Бойцы ВСУ сбили российский беспилотник, который может глушить связь 02
Бойцы ВСУ сбили российский беспилотник, который может глушить связь 03

Ця "фанерна подєлка" - ретранслятор! Передаюча станція - на землі в КУНГу
Что может заглушить эта фанерная поделка?
Новини не поступають і ідуть старі анонси відео. Значить є те про що знати поки що не можна. Війна. Бережіть себе і Україну
Через ті дві китайські плати багато наретранслює.
13.05.2022 09:29
13.05.2022 09:29 Ответить
Он ищет базовую станцию оператора связи по уровню излучения и направлению сигнала относительно своего положения. Передает кацапам информацию, далее прилетает узкий луч с земли с нормальной антенной на 10-20 метрах подъемнике и нормальной мощностью. Ему надо просто передать несколько десятков килобайт на принимающую антенну и все, для этого ничего не надо. Вполне нормальный инструмент для войны, нам тоже такие нужны, сделанные на SDR в том числе для записи всех частот во время полета вместе с координатами и положением антенн, чтобы потом проанализировать данные. И наводиться на глушилку на земле, а также на какие-то пункты связи, можно вполне и нешифрованные данные перехватить.
13.05.2022 09:43
13.05.2022 09:43 Ответить
До речі базову станцію "Лєєр" теж підбили.

13.05.2022 09:33
показать весь комментарий
13.05.2022 09:33 Ответить
что бы что то заглушить нужно иметь мощность передатчика в киловатты,
толку от этой фанерной поделки глушить как спичками освещать дорогц для автомобиля
13.05.2022 09:36
13.05.2022 09:36 Ответить
Це точно , але більшість цього не зрозуміє ,так як і бігали вишукували різні знаки по яким нібито наводились ракети.
13.05.2022 09:46
13.05.2022 09:46 Ответить
в коментарии выше написали уже, что этот дрон просто ищет излучатель, а потом в это место наводят узкий луч с земли. Дрон радиоэлектронной разведки другими словами
13.05.2022 10:12
13.05.2022 10:12 Ответить
Нічого, абсолютно
13.05.2022 11:55
13.05.2022 11:55 Ответить
Сам себе заглушив
13.05.2022 09:20
13.05.2022 09:20 Ответить
знов АналоГовнет ?
13.05.2022 11:25
13.05.2022 11:25 Ответить
"... а так же взяли в плен оператора, способного глушить водяру."
13.05.2022 12:08
13.05.2022 12:08 Ответить
 
 