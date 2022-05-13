УКР
Бійці ЗСУ збили російський безпілотник, який може "глушити" зв'язок. ФОТО

Миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на службу зв‘язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України.

"Військовослужбовцем розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї було збито безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв‘язку. Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Бійці ЗСУ збили російський безпілотник, який може глушити звязок 01

Бійці ЗСУ збили російський безпілотник, який може глушити звязок 02
Бійці ЗСУ збили російський безпілотник, який може глушити звязок 03

безпілотник (4904) Миколаїв (1855) 79 окрема десантно-штурмова бригада (207) ЗСУ (7928)
Ця "фанерна подєлка" - ретранслятор! Передаюча станція - на землі в КУНГу
Что может заглушить эта фанерная поделка?
Новини не поступають і ідуть старі анонси відео. Значить є те про що знати поки що не можна. Війна. Бережіть себе і Україну
Что может заглушить эта фанерная поделка?
Ця "фанерна подєлка" - ретранслятор! Передаюча станція - на землі в КУНГу
Через ті дві китайські плати багато наретранслює.
Он ищет базовую станцию оператора связи по уровню излучения и направлению сигнала относительно своего положения. Передает кацапам информацию, далее прилетает узкий луч с земли с нормальной антенной на 10-20 метрах подъемнике и нормальной мощностью. Ему надо просто передать несколько десятков килобайт на принимающую антенну и все, для этого ничего не надо. Вполне нормальный инструмент для войны, нам тоже такие нужны, сделанные на SDR в том числе для записи всех частот во время полета вместе с координатами и положением антенн, чтобы потом проанализировать данные. И наводиться на глушилку на земле, а также на какие-то пункты связи, можно вполне и нешифрованные данные перехватить.
До речі базову станцію "Лєєр" теж підбили.

Дрон-ретранслятор в такому варіанті швидше за все впаде.
что бы что то заглушить нужно иметь мощность передатчика в киловатты,
толку от этой фанерной поделки глушить как спичками освещать дорогц для автомобиля
Це точно , але більшість цього не зрозуміє ,так як і бігали вишукували різні знаки по яким нібито наводились ракети.
в коментарии выше написали уже, что этот дрон просто ищет излучатель, а потом в это место наводят узкий луч с земли. Дрон радиоэлектронной разведки другими словами
Нічого, абсолютно
Новини не поступають і ідуть старі анонси відео. Значить є те про що знати поки що не можна. Війна. Бережіть себе і Україну
Сам себе заглушив
знов АналоГовнет ?
"... а так же взяли в плен оператора, способного глушить водяру."
