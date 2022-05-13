Бійці ЗСУ збили російський безпілотник, який може "глушити" зв'язок. ФОТО
Миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на службу зв‘язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України.
"Військовослужбовцем розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї було збито безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв‘язку. Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Яр Холодний
показати весь коментар13.05.2022 09:10 Відповісти Посилання
+12 Garry Grant
показати весь коментар13.05.2022 08:59 Відповісти Посилання
+8 Валентина Саюн
показати весь коментар13.05.2022 08:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дрон-ретранслятор в такому варіанті швидше за все впаде.
толку от этой фанерной поделки глушить как спичками освещать дорогц для автомобиля