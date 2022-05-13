Бійці ЗСУ збили російський безпілотник, який може "глушити" зв'язок. ФОТО

Миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на службу зв‘язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України.

"Військовослужбовцем розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї було збито безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв‘язку. Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

