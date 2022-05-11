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Робота безпілотників 503-го батальйону морської піхоти. ВIДЕО
У мережі опубліковані кари роботи безпілотників 503-го батальйону морської піхоти по російських окупантах.
Як інфформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані на офіційній сторінці батальйону в фейсбуці.
"Можна вічно дивитись на те, як Борсуки в клапті рвуть жабогадюк! Тож ось вам ще смаколиків!"
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