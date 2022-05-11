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Робота безпілотників 503-го батальйону морської піхоти. ВIДЕО

У мережі опубліковані кари роботи безпілотників 503-го батальйону морської піхоти по російських окупантах.

Як інфформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані на офіційній сторінці батальйону в фейсбуці. 

"Можна вічно дивитись на те, як Борсуки в клапті рвуть жабогадюк! Тож ось вам ще смаколиків!"

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Автор: 

безпілотник (4374) 503 ОБМП (32)


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11.05.2022 23:28 Відповісти
Йде Саддам Хуссейн у пеклі та бачити сумного путлера. Чо сумуєш коротун питає він. А уяви якби тебе Кувейт ********* відповідає гаденяш
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11.05.2022 23:34 Відповісти
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12.05.2022 10:04 Відповісти
У нас є лікак. Будем усьо бомбіть.
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11.05.2022 23:47 Відповісти
І так ***** красиво летять... © Лесь Подерв'янський "Казка про Рєпку, або **** неясно"
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11.05.2022 23:50 Відповісти
Коти всигли втекти
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12.05.2022 06:10 Відповісти
 
 