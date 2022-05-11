Робота безпілотників 503-го батальйону морської піхоти. ВIДЕО

У мережі опубліковані кари роботи безпілотників 503-го батальйону морської піхоти по російських окупантах.

Як інфформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані на офіційній сторінці батальйону в фейсбуці.

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