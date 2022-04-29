Морпіхи з безпілотника знищують ворожу БМП. ВIДЕО

503-й батальйон морської піхоти ЗСУ оприлюднив кадри знищення ворожої БМП за допомогою безпілотнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці батальйону.

"Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами. Ось і цього разу окупанти недорахувалися двох БМП. Філігранна робота морпіхів з 503-го окремого батальйону морської піхоти".

