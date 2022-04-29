Морпіхи з безпілотника знищують ворожу БМП. ВIДЕО
503-й батальйон морської піхоти ЗСУ оприлюднив кадри знищення ворожої БМП за допомогою безпілотнику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці батальйону.
"Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами. Ось і цього разу окупанти недорахувалися двох БМП. Філігранна робота морпіхів з 503-го окремого батальйону морської піхоти".
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.04.2022 20:39 Відповісти Посилання
+14 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар29.04.2022 20:41 Відповісти Посилання
+10 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.04.2022 21:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тут скидывают прям бомбу/мину видно
а тут просто падает бомба