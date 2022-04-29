УКР
Морпіхи з безпілотника знищують ворожу БМП. ВIДЕО

503-й батальйон морської піхоти ЗСУ оприлюднив кадри знищення ворожої БМП за допомогою безпілотнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці батальйону.

"Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами. Ось і цього разу окупанти недорахувалися двох БМП. Філігранна робота морпіхів з 503-го окремого батальйону морської піхоти".

+18
Морській піхоті України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
29.04.2022 20:39 Відповісти
+14
Морська пехота непогано так використовує авіацію
29.04.2022 20:41 Відповісти
+10
29.04.2022 21:10 Відповісти
Морській піхоті України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
29.04.2022 20:39 Відповісти
Морська пехота непогано так використовує авіацію
29.04.2022 20:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 топ підбірка мочилова кацапів
29.04.2022 20:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zc557NARsPs Bum Bum Bum
29.04.2022 20:43 Відповісти
Далi буде бiльше i краще.
29.04.2022 20:45 Відповісти
29.04.2022 21:10 Відповісти
раньше не видел подобных видео
тут скидывают прям бомбу/мину видно
29.04.2022 21:11 Відповісти
Ну, турки запиетили постить видео с Байрактаров. Но в природе есть равновесие.
29.04.2022 21:14 Відповісти
откуда инфа?
29.04.2022 21:54 Відповісти
на байрактарах вроде бомбы управляемые и ракеты
а тут просто падает бомба
29.04.2022 23:38 Відповісти
Горіть у пеклі, московити!!!
29.04.2022 23:17 Відповісти
убивать всех, до полного освобождения нашей земли
29.04.2022 23:30 Відповісти
 
 