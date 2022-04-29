УКР
Безпілотник 92-ї ОМБр нищить ворожу піхоту. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські бійці за допомогою безпілотнику нищать російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені в офіційному фейсбуці бригади.

"Трішечки нашої роботи! Слава Україні", - лаконічно підписали відео у бригаді. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В танковій дуелі бійці 92-ї бригади знищують ворожу бронемашину. ВIДЕО

Получи, фашист, гранату (с) #всу https://t.co/odzHTzT519 pic.twitter.com/jwDuqJpolf

— Necro Mancer (@666_mancer) April 29, 2022

Автор: 

безпілотник (4732) 92 окрема штурмова бригада (260)
+53
прямо в лючок что ли ?? ))
29.04.2022 19:53 Відповісти
+50
92-й ОМБр-черговий респект.Бешкетуйте й надалі...
29.04.2022 19:52 Відповісти
+48
Красивенько касапских выплятков зажмурили. Жаль что скабеева это не покажет
29.04.2022 19:53 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Не особо красиво на самом то деле. Ведь в толпу ******** человечков в начале видео он даже близко не попал, что позволило им разбежаться в все стороны и зажмурило от пары бомб максимум два чела. Если бы попал в толпу, то и одной бомбы хватило бы чтоб зажмурить их всех, а так две бомбы - два чела, не особо крутой результат...
29.04.2022 19:59 Відповісти
Пока наши парни учатся. Далi буде.
29.04.2022 20:03 Відповісти
Какая там толпа? Всего 6-7 тел. После первой бомбочки трое уцелевших побежали к отжатым жигулям. После второй убежал только один. В итоге почти все 300-е, т.е. уже не боеспособны
29.04.2022 20:12 Відповісти
Там покалічило і контузило ніхреново орків, тепер їм лікуватися потрібно, а це геморно для бункерного.
29.04.2022 20:23 Відповісти
Невнимательно смотрел. Целый там остался один. Да и то не факт, что целый.
29.04.2022 20:36 Відповісти
а чего 2? 3 точно 200-х - один с пакетом на ноге выпал раньше, и двоих в конце показали. Но не факт что в машине кроме них никого не было.
29.04.2022 22:02 Відповісти
Да! На 1:31 видно хорошо, прям в салон залетело...
29.04.2022 19:59 Відповісти
Если бы залетело в салон, то там уже никто не шевелился и не выполз бы оттуда..
29.04.2022 20:33 Відповісти
То воги, лущее зажигалки с напалмом, броники не спасут, а убьют.
29.04.2022 21:20 Відповісти
Усё
29.04.2022 19:54 Відповісти
БРАВО!!!
29.04.2022 19:54 Відповісти
Это шедевр, получил огромное удовольствие от просмотра!
29.04.2022 19:55 Відповісти
КЛАССНЫЙ ЕРАЛАШ
29.04.2022 19:55 Відповісти
29.04.2022 19:55 Відповісти
ааа прямо в люк машины попал
29.04.2022 19:55 Відповісти
То не машина, то вродь жигули. Не?
29.04.2022 20:00 Відповісти
Давай по серединi хай буде транспортний засiб.
29.04.2022 20:05 Відповісти
Лада седаааан - Бах лажааан...
29.04.2022 20:08 Відповісти
В лючок классно попали
29.04.2022 19:56 Відповісти
Прямо в люк! - В дєсяточку! )))
ЗСУ - красави!
29.04.2022 19:56 Відповісти
"Окупант роз%°б∀\^й без ног полЗЕ..."
29.04.2022 19:56 Відповісти
Четинько зашло
29.04.2022 19:57 Відповісти
Яскраво.... .. ще, будь ласка
29.04.2022 19:57 Відповісти
Фигасе разрешение на видео, в 4к снимает дрон? Это походу какая-то новая игрушка, очень красиво бомбочки кидает )
29.04.2022 19:57 Відповісти
маверик 3 допилили вроде на вог 25
29.04.2022 20:15 Відповісти
а кто в курсах - этот девайс мечет обычные 82мм мины??
29.04.2022 20:18 Відповісти
Это сегодня еще пару таких видосиков увидел на других ресурсах, что-то новенькое. Так красиво бомбочка заряжается прям на камеру и летит прям ну точно преточно на орка или группу орков....
29.04.2022 20:37 Відповісти
на счёт мин не в курсе - только вот что есть...

Отметим, что Mavic 3 на самом деле не оснащен «сбросами». Специалисты из фонда "Вернись живым (https://www.facebook.com/watch/?v=679816373076762)" сделали апгрейд: оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам, превратив квадрокоптер в мини-байрактар.
29.04.2022 20:48 Відповісти
Мина вроде без выстрела не станет на боевой взвод
29.04.2022 21:31 Відповісти
Жлобы кацапские.Мамкам свиноматкам ,7 миллионов лаптей пожалели.🤭🤭
29.04.2022 19:58 Відповісти
tak ih .....urodov.......prjamo v ljuk
29.04.2022 19:58 Відповісти
Друже, поставь себе раскладку кириллицей на комп. Твои коменты трудно читать.
29.04.2022 20:09 Відповісти
Тренируйся. Челюсть то не русскоязычная? Вообще с кириллицы спрыгивать пора.
29.04.2022 23:52 Відповісти
В Канны!
На пальмовую ветвь!
29.04.2022 20:00 Відповісти
В первом акте их только попортили. Второй раз уже удачнее. В следующий раз возмите бимбу побольше.
29.04.2022 20:01 Відповісти
Да, но после первого раза там бегучесть у некоторых очень снизилась. Не факт, что далеко убегут. В итоге целый убежал один. Но как минимум штаны стирать ему придется.
29.04.2022 20:44 Відповісти
прямо в лузу
29.04.2022 20:01 Відповісти
йшов 65й день війни
з денацифікацією якось не складалось...
29.04.2022 20:01 Відповісти
Где кино с новой техникой из Голливуда? ))
29.04.2022 20:02 Відповісти
вот еще похожее, тоже зачетное! )
https://twitter.com/i/status/1520047338613522433
29.04.2022 20:02 Відповісти
Well done!
29.04.2022 20:03 Відповісти
Пригодился таки люк в жигулях.
29.04.2022 20:03 Відповісти
29.04.2022 20:04 Відповісти
показати весь коментар
В общем оркам было тоже очень весело. А попасть в люк машины это высший пилотаж.
29.04.2022 20:08 Відповісти
Интересная дерусификация руснявых свиней
29.04.2022 20:08 Відповісти
депутінізація у дії...
29.04.2022 20:10 Відповісти
Ай ляпота, ай персік! Яблучко *****, прям в лючок! Ай красава! Їжте сукі не заляпайтесь!
29.04.2022 20:10 Відповісти
Вот это ювелирная работа. МОЛОДЦЫ!!!
29.04.2022 20:12 Відповісти
Другу гранату прямо у люк закинули) красави!!!! Слава Украіні!
29.04.2022 20:17 Відповісти
У них оружия не было? Чего не стреляли по дрону?
29.04.2022 20:19 Відповісти
не все свиноцабаки умные как ты...)
29.04.2022 20:51 Відповісти
Ты бы и стрелял... И сдох бы - просто не успел бы разглядеть бомбу или не успел бы найти дрон на такой высоте, или стрелял бы и в бомбу и в дрон и ни в то и ни в другое не факт что попал бы... Умный ты наш...
29.04.2022 21:34 Відповісти
Кацапы, вот это высокоточное оружие. Сделано с особым цинизмом.
29.04.2022 20:24 Відповісти
у відкритий люк машини влучити,аси,оце влучність!
29.04.2022 20:33 Відповісти
коктейль Молотова через дрон
показати весь коментар
29.04.2022 20:43 Відповісти
озвучку здесь в самый раз поставить : AC/DC - Highway to Hell
29.04.2022 20:43 Відповісти
У меня один вопрос - хера они в селе делали? Сидели бы в части.
29.04.2022 20:51 Відповісти
А собачка молодец- увидела, что летит, решила, ну его нах, сквозанула лихо. А те животные, которые тупее украинских собачек, немного пострадали. А автомобиль жалко.
29.04.2022 20:58 Відповісти
Тонко, о животных, которые тупее
29.04.2022 23:05 Відповісти
ето всьо спілбєрґ...!
29.04.2022 21:04 Відповісти
"Как так-то? Я ведь думал тут русский мир устанавливать, с автоматом ходить, командовать хохлами, убивать за малейшую провинность..." - думал каждый из подыхающих кацапов.
Хорошая бомбочка - взрыв не эффектный, за-то эффект очень эффектный
29.04.2022 21:30 Відповісти
Заряд как бы слабоват и осколков маловато. Но беготня на тот свет смотрелась смешно. Успехов нашим.
29.04.2022 21:59 Відповісти
видео не доступно, видно кацапы пожаловались, надо перезалить
29.04.2022 22:07 Відповісти
вот если бы туда что то помощнее
а то падает и кажется что слабовато
правда на кого падает им уже не кажется
29.04.2022 22:22 Відповісти
Цензор, а в чем дело? Почему удалили видео, где бомбочка четко в люк в крыше машины попадает? Если что, я видос скачал...
29.04.2022 22:58 Відповісти
Zed's dead, baby. Zed's dead.
29.04.2022 22:58 Відповісти
чаще беспилотники стали работать навернае пво выбили
29.04.2022 23:28 Відповісти
Один труп, как минимум, а может и второй орк сдох, я имею ввиду того, что на карачках полз, а потом "прилег".
30.04.2022 07:44 Відповісти
 
 