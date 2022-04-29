Безпілотник 92-ї ОМБр нищить ворожу піхоту. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як українські бійці за допомогою безпілотнику нищать російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені в офіційному фейсбуці бригади.
"Трішечки нашої роботи! Слава Україні", - лаконічно підписали відео у бригаді.
Получи, фашист, гранату (с) #всу https://t.co/odzHTzT519 pic.twitter.com/jwDuqJpolf— Necro Mancer (@666_mancer) April 29, 2022
Топ коментарі
+53 Urs
29.04.2022 19:53
+50 Александр Чуднивец #474549
29.04.2022 19:52
+48 Саша Пончик
29.04.2022 19:53
ЗСУ - красави!
Отметим, что Mavic 3 на самом деле не оснащен «сбросами». Специалисты из фонда "Вернись живым (https://www.facebook.com/watch/?v=679816373076762)" сделали апгрейд: оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам, превратив квадрокоптер в мини-байрактар.
На пальмовую ветвь!
з денацифікацією якось не складалось...
https://twitter.com/i/status/1520047338613522433
Хорошая бомбочка - взрыв не эффектный, за-то эффект очень эффектный
а то падает и кажется что слабовато
правда на кого падает им уже не кажется