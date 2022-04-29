Безпілотник 92-ї ОМБр нищить ворожу піхоту. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські бійці за допомогою безпілотнику нищать російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені в офіційному фейсбуці бригади.

"Трішечки нашої роботи! Слава Україні", - лаконічно підписали відео у бригаді.

