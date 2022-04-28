В танковій дуелі бійці 92-ї бригади знищують ворожу бронемашину. ВIДЕО
Танкісти 92-ї бригади в танковій дуелі знищили ворожу бронемашину
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в твітері Антон Геращенко.
"Танкова дуель на Харківщині. Бій веде 92-а бригада. Чудовий результат", - пише він в коментарі до відео.
+60 Шимус
+51 Александр Чуднивец #474549
+30 Чайка Київ
Александр Чуднивец #474549
Микола Мазуренко
vigo
nav svargi
Шимус
Підлога Маккартні
Сергей Якимец #465272
Виктор Ли #516415
Alexx Lexton
Andrey Levenov
Ukraino TV
Сергей Якимец #465272
olele
Nick Nemo
Чайка Київ
Олег Кущ #490032
Bob Fayn
Royal Flush #510166
Ukraino TV
Купидон
Evgen Karpenko
Виктория Гончарова #513958
