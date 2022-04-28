УКР
В танковій дуелі бійці 92-ї бригади знищують ворожу бронемашину. ВIДЕО

Танкісти 92-ї бригади в танковій дуелі знищили ворожу бронемашину

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в твітері Антон Геращенко.

"Танкова дуель на Харківщині. Бій веде 92-а бригада. Чудовий результат", - пише він в коментарі до відео.

+60
28.04.2022 12:51 Відповісти
+51
92-й-черговий респект...
28.04.2022 12:45 Відповісти
+30
Бережи вас Господь, рідненькі
28.04.2022 12:56 Відповісти
92-й-черговий респект...
28.04.2022 12:45 Відповісти
Яка дуель? Просто божа кара, шоб не шастали по козацькій землі
28.04.2022 13:28 Відповісти
Ох, як смачно!
28.04.2022 12:47 Відповісти
krasotishe !
28.04.2022 12:47 Відповісти
28.04.2022 12:51 Відповісти
как его взяли служить? Вроде по нормативам (CO), если нету 8 зубов, то на службу не берут. По крайней мере где-то я такое читал
28.04.2022 13:24 Відповісти
У него молочные просто. Вон, видишь, с гайморевой пазухи один торчит
28.04.2022 14:02 Відповісти
Про вісім зубів трішки не так. По парашенським нормативам в армію не беруть, якщо менше восьми зубів.
28.04.2022 16:47 Відповісти
, а тебе як взяли? чи срати на форумах взагалі беззубих і безмозглих беруть, типа тебе?
28.04.2022 22:57 Відповісти
там зубы збоку справа, окремо лежать))
28.04.2022 18:53 Відповісти
Настоящий русский солдат носит свои зубы в коробчке, чтобы старшина не выбил.
29.04.2022 05:59 Відповісти
Вот про это я и говорил. Одежда и берцы целые, а вся жидкость превратилась в пар и осела конденсатом на стенках
28.04.2022 13:59 Відповісти
ну, після НЛАВ лишається хіба пів майонезної баночки...
28.04.2022 15:25 Відповісти
Не 💀NLAWится💀, суки!
28.04.2022 17:48 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
28.04.2022 12:56 Відповісти
Дякувати Богу, що я українець
28.04.2022 12:59 Відповісти
дякуючи найкращому блогеру війни --Геращенку..
28.04.2022 13:03 Відповісти
броня пробита 👍🔥
28.04.2022 13:30 Відповісти
Это не главное. Главное - что бы пробило голову рюзьке золдатен. А еще лучше - чтобы совсем оторвало.
29.04.2022 06:00 Відповісти
Дякуємо, Хлопці!!!
28.04.2022 13:31 Відповісти
З ким дуель-то була!?
28.04.2022 14:08 Відповісти
Бережи Вас Боже, наші герої!!! Ми Всіх Вас дуже чекаємо! Повертайтесь живими!
28.04.2022 14:52 Відповісти
 
 