В танковій дуелі бійці 92-ї бригади знищують ворожу бронемашину. ВIДЕО

Танкісти 92-ї бригади в танковій дуелі знищили ворожу бронемашину

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в твітері Антон Геращенко.

"Танкова дуель на Харківщині. Бій веде 92-а бригада. Чудовий результат", - пише він в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як нищити ворожі танки?: Генштаб опублікував відео результатів роботи 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. ВIДЕО