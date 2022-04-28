РУС
В танковой дуэли бойцы 92-й бригады уничтожают вражескую бронемашину. ВИДЕО

Танкисты 92-й бригады в танковой дуэли уничтожили вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в твиттере Антон Геращенко.

"Танковая дуэль на Харьковщине. Бой ведет 92-я бригада. Великолепный результат", - пишет он в комментарии к видео.

Топ комментарии
+60
28.04.2022 12:51 Ответить
28.04.2022 12:51 Ответить
+51
92-й-черговий респект...
28.04.2022 12:45 Ответить
28.04.2022 12:45 Ответить
+30
Бережи вас Господь, рідненькі
28.04.2022 12:56 Ответить
28.04.2022 12:56 Ответить
92-й-черговий респект...
28.04.2022 12:45 Ответить
28.04.2022 12:45 Ответить
Яка дуель? Просто божа кара, шоб не шастали по козацькій землі
28.04.2022 13:28 Ответить
28.04.2022 13:28 Ответить
Ох, як смачно!
28.04.2022 12:47 Ответить
28.04.2022 12:47 Ответить
krasotishe !
28.04.2022 12:47 Ответить
28.04.2022 12:47 Ответить
28.04.2022 12:51 Ответить
28.04.2022 12:51 Ответить
как его взяли служить? Вроде по нормативам (CO), если нету 8 зубов, то на службу не берут. По крайней мере где-то я такое читал
28.04.2022 13:24 Ответить
28.04.2022 13:24 Ответить
У него молочные просто. Вон, видишь, с гайморевой пазухи один торчит
28.04.2022 14:02 Ответить
28.04.2022 14:02 Ответить
Про вісім зубів трішки не так. По парашенським нормативам в армію не беруть, якщо менше восьми зубів.
28.04.2022 16:47 Ответить
28.04.2022 16:47 Ответить
, а тебе як взяли? чи срати на форумах взагалі беззубих і безмозглих беруть, типа тебе?
28.04.2022 22:57 Ответить
28.04.2022 22:57 Ответить
там зубы збоку справа, окремо лежать))
28.04.2022 18:53 Ответить
28.04.2022 18:53 Ответить
Настоящий русский солдат носит свои зубы в коробчке, чтобы старшина не выбил.
29.04.2022 05:59 Ответить
29.04.2022 05:59 Ответить
Вот про это я и говорил. Одежда и берцы целые, а вся жидкость превратилась в пар и осела конденсатом на стенках
28.04.2022 13:59 Ответить
28.04.2022 13:59 Ответить
ну, після НЛАВ лишається хіба пів майонезної баночки...
28.04.2022 15:25 Ответить
28.04.2022 15:25 Ответить
Не 💀NLAWится💀, суки!
28.04.2022 17:48 Ответить
28.04.2022 17:48 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
28.04.2022 12:56 Ответить
28.04.2022 12:56 Ответить
Дякувати Богу, що я українець
28.04.2022 12:59 Ответить
28.04.2022 12:59 Ответить
дякуючи найкращому блогеру війни --Геращенку..
28.04.2022 13:03 Ответить
28.04.2022 13:03 Ответить
броня пробита 👍🔥
28.04.2022 13:30 Ответить
28.04.2022 13:30 Ответить
Это не главное. Главное - что бы пробило голову рюзьке золдатен. А еще лучше - чтобы совсем оторвало.
29.04.2022 06:00 Ответить
29.04.2022 06:00 Ответить
Дякуємо, Хлопці!!!
28.04.2022 13:31 Ответить
28.04.2022 13:31 Ответить
З ким дуель-то була!?
28.04.2022 14:08 Ответить
28.04.2022 14:08 Ответить
Бережи Вас Боже, наші герої!!! Ми Всіх Вас дуже чекаємо! Повертайтесь живими!
28.04.2022 14:52 Ответить
28.04.2022 14:52 Ответить
 
 