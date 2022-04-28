В танковой дуэли бойцы 92-й бригады уничтожают вражескую бронемашину. ВИДЕО
Танкисты 92-й бригады в танковой дуэли уничтожили вражескую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в твиттере Антон Геращенко.
"Танковая дуэль на Харьковщине. Бой ведет 92-я бригада. Великолепный результат", - пишет он в комментарии к видео.
