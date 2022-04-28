Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили модифицированный российский БТР-80 с экипажем. ВИДЕО 18+
Подразделение Десантно-штурмовых войск перехватило и ликвидировало модифицированный российский бронетранспортер БТР-80 с экипажем российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и лицам со слабой психикой!
Соответствующее видео обнародовало на своей странице Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупантов вместе с бронетехникой ликвидировали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
"Уничтоженное и ликвидированное на украинской земле подразделение российских оккупантов, конечно же, вызывает восхищение и гордость за наш десант, ведь не дали армии путина продвинуться вглубь нашей территории, поэтому они уже не будут убивать наше население. Впрочем, больший интерес у знатоков и экспертов военной бронетехники вызывает на видео то, что украинские десантники уничтожили улучшенную и модифицированную версию российского бронетранспортера БТР-80. В частности, из размещенного видео заинтересовало, что на уничтоженную российскую бронетехнику был установлен новый прицел и прожектор. На БТР-80 установлен российский универсальный комбинированный прицел ТКН-4ГА-01. Также эксперты по военной бронетехнике на обнародованном видео опознали и обнаружили, что и на российский БТР-80 установлен новый лазерный прожектор ПЛ-1", - говорится в сообщении.
Чи це вже наша модифікація "ніпабедімага асвабадітеля"?
Про це https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-bundestag-stimmt-lieferung-schwerer-waffen-an-kiew-zu-a-f3c5741d-dcaa-4795-a1c6-bc9328c49499 повідомляє Spiegel.
Хотя многим нравятся степени прожарки стейков 1-2, я для орков их не рекомендую.
Уж очень они заразные, там не ниже 4 надо...
Видно руки, видно ноги, видно роги.