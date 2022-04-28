Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили модифицированный российский БТР-80 с экипажем. ВИДЕО 18+

Подразделение Десантно-штурмовых войск перехватило и ликвидировало модифицированный российский бронетранспортер БТР-80 с экипажем российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и лицам со слабой психикой!

Соответствующее видео обнародовало на своей странице Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупантов вместе с бронетехникой ликвидировали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайпер уничтожает оккупанта. ВИДЕО

"Уничтоженное и ликвидированное на украинской земле подразделение российских оккупантов, конечно же, вызывает восхищение и гордость за наш десант, ведь не дали армии путина продвинуться вглубь нашей территории, поэтому они уже не будут убивать наше население. Впрочем, больший интерес у знатоков и экспертов военной бронетехники вызывает на видео то, что украинские десантники уничтожили улучшенную и модифицированную версию российского бронетранспортера БТР-80. В частности, из размещенного видео заинтересовало, что на уничтоженную российскую бронетехнику был установлен новый прицел и прожектор. На БТР-80 установлен российский универсальный комбинированный прицел ТКН-4ГА-01. Также эксперты по военной бронетехнике на обнародованном видео опознали и обнаружили, что и на российский БТР-80 установлен новый лазерный прожектор ПЛ-1", - говорится в сообщении.



