РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4136 посетителей онлайн
Новости Видео Война
57 225 43

Снайпер уничтожает оккупанта. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором украинский воин уничтожает оккупанта выстрелом из снайперского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись точного выстрела украинского снайпера опубликовал на своей странице в твиттере Антон Геращенко.

Смотрите: Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (20316) уничтожение (7674) снайперы (490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+93
Снайперу-респект та вдалого полювання й надалі...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:52 Ответить
+39
какие 7 лямов? дадут 10 тыс и пшла отсель.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:05 Ответить
+23
Денацифицировал окупанта. *****, готов 7 лямов срублей премии бабекотораяещенарожает
показать весь комментарий
28.04.2022 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Снайперу-респект та вдалого полювання й надалі...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:52 Ответить
В мене"чуйка", що "працюють" Прибалтійці

(лесные братья)
Дякуємо!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:54 Ответить
*белые колготки* и розовые трусы ,так дурнику ?
показать весь комментарий
28.04.2022 10:02 Ответить
пАющие трусы
показать весь комментарий
28.04.2022 10:10 Ответить
припиняй "чуйку" курить
показать весь комментарий
28.04.2022 23:16 Ответить
Денацифицировал окупанта. *****, готов 7 лямов срублей премии бабекотораяещенарожает
показать весь комментарий
28.04.2022 09:54 Ответить
какие 7 лямов? дадут 10 тыс и пшла отсель.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:05 Ответить
Да,бабы уже не те ,хронический алкоголизм ,наркомания и такие же венерич. болезни делают своё дело .В основном на расиси рождаются сейчас Фатимы и Осланы...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:22 Ответить
Орк уночі попісяти вийшов. Заодно і покакав.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:54 Ответить
якщо куля 12.5 мм то там без шансів
показать весь комментарий
28.04.2022 09:56 Ответить
12.7 може?
показать весь комментарий
28.04.2022 10:27 Ответить
Вірно, пів дюйма.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:57 Ответить
на прицілі справа зверху вказана вага кулі - 250 гран. А ця вага відповідає калібру 0.338 Lapua magnum. Таким навіть краще по живим цілям стріляти.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:16 Ответить
Результат работы волонтеров которые по всей Европе ищут тепловизоры
показать весь комментарий
28.04.2022 09:58 Ответить
ну тут якби цілий снайперський комплекс, а не простий тепловізор...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:18 Ответить
"... я тут пораскінул мазгамі..."
показать весь комментарий
28.04.2022 10:00 Ответить
Ляпнувся як мішок з гівном )
показать весь комментарий
28.04.2022 10:00 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 11:05 Ответить
Респект!
показать весь комментарий
28.04.2022 10:01 Ответить
Надеюсь, это животное не сразу сдохло, а помучилось какое-то время...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:05 Ответить
Всю жизнь до этого.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:09 Ответить
Да ,неплохо бы еще месяц в госпитале большие средства освоил...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:24 Ответить
Після пострфлу снайпера це малоймовірно.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:32 Ответить
враховуючи, що це очевидно 0.338 Lapua magnum, то навряд він довго мучився... тим більше якщо в броніку був...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:20 Ответить
Упал отжался
показать весь комментарий
28.04.2022 10:14 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 10:14 Ответить
"Вот пуля прилетела и ага."
показать весь комментарий
28.04.2022 10:16 Ответить
в наших охотников такие кацапорезки из штатов и канады лёгонькие с прибамбасами так и тянется рука завалить кацапа
показать весь комментарий
28.04.2022 10:33 Ответить
Выстрел раздался
Лапоть упал.
"Этот - на шапку" - снайпер сказал
показать весь комментарий
28.04.2022 10:35 Ответить
Треба так писати:
В мережі опубліковане _зворушливе_ відео, на якому український воїн знищує окупанта пострілом зі снайперської зброї.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:55 Ответить
Ванька уже не встанька.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:59 Ответить
якби ще й перестань пісанька, то ціни б не було.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:20 Ответить
В мить поганий кацап перетворився в гарного
показать весь комментарий
28.04.2022 11:00 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 11:25 Ответить
Ібо нех*й шастать! 😂
показать весь комментарий
28.04.2022 11:33 Ответить
стояти насмерть під Ізюмом шоб не було Марік 2
показать весь комментарий
28.04.2022 11:38 Ответить
Найкраще кіно!
показать весь комментарий
28.04.2022 11:55 Ответить
Яке чудове німе кіно!
показать весь комментарий
28.04.2022 12:00 Ответить
красивое! )
показать весь комментарий
28.04.2022 12:19 Ответить
Як в тирі...по формах похоже на матрьошку
показать весь комментарий
28.04.2022 13:40 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 18:49 Ответить
жалко что всех нельзя перелупить кацапов таким образом.спасибо за за работу пацаны.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:41 Ответить
Не має москаля, не має москаля …. День прожив не зря, не має москаля
показать весь комментарий
29.04.2022 08:59 Ответить
 
 