Снайпер уничтожает оккупанта. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором украинский воин уничтожает оккупанта выстрелом из снайперского оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись точного выстрела украинского снайпера опубликовал на своей странице в твиттере Антон Геращенко.
(лесные братья)
Дякуємо!!!
Лапоть упал.
"Этот - на шапку" - снайпер сказал
В мережі опубліковане _зворушливе_ відео, на якому український воїн знищує окупанта пострілом зі снайперської зброї.