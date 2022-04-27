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Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов опубликовала ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Смотрите: ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке. ФОТОрепортаж

боеприпасы (2347) уничтожение (7043) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+16
Біла форма це саме те для військового.
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27.04.2022 18:52
+15
Это дембель-гагауз.
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27.04.2022 19:37
+12
Молдовська Тіхановська перевіряє стан військ Молдови (їх 6 тисяч на всю державу)
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27.04.2022 18:42
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Молдовська Тіхановська перевіряє стан військ Молдови (їх 6 тисяч на всю державу)
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27.04.2022 18:42 Ответить
Могли б відтягнути трохи на себе - а наші б їм допомогли
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27.04.2022 18:46 Ответить
А что вас удивляет? У нас реально не намного больше 120 тысяч, если пропорицинально населению считать.
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27.04.2022 18:46 Ответить
дивує те що вони 2 місяці намотують шмарклі на руку, замість допомогти всім чим є Україні (в тому числі літаками) а тепер їм тризда, якщо не попросить у ЗСУ допомоги
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27.04.2022 18:51 Ответить
Молдаване давно смирились с существованием пмр и даже извлекают из этого выгоду. Территория - это хорошо, но получить такое количество ватного населения, это тяжело для такой небольшой страны. Фактически, там сейчас status quo устраивает всех и никто ничего менять не хочет.
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27.04.2022 19:08 Ответить
Крім того, ПМР економічно по суті включена в Молдову. Рано чи пізно вона стане частиною Молдови. Взяти силою молдавани засцять ,а почекати почекають. Там молодь будь якими правдами чи неправдами старається отримати молдавський паспорт ,бо ПМРівський папірець нах нікому ніде не потрібен ,і вчитись воліє в молдовських вузах бо і з дипломами те ж саме. Покоління совєцьких людей вимре то й ПМР повернеться в Молдову.
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27.04.2022 20:15 Ответить
бред собачий - их вообще не устраивает статус кво - они просто не могут его изменить потому что слабые
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27.04.2022 21:38 Ответить
Чем они могут помочь? Это страна размером с Одесскую область. Самолёты у них явно нерабочие.
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27.04.2022 19:16 Ответить
У нас сейчас численность силового блока давно перевалило за 500 тысяч. А армии было 200 тыс. даже в 2019-м...2021-м, когда на неё зеленые наплевали.
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27.04.2022 19:05 Ответить
Пол миллиона было примерно на начало войны. 250 тыс ВСУ, 90 тыс. Нацгвардия, +Пограничные войска, + Полиция, + СБУ и т.д.
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27.04.2022 19:29 Ответить
120 тыс было на начало войны сейчас вдвое больше.
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27.04.2022 19:05 Ответить
Біла форма це саме те для військового.
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27.04.2022 18:52 Ответить
Просто парадна форма. В різних країнах вона ще більш чудернацька. Ті ж шотладські гвардійці.
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27.04.2022 19:29 Ответить
Это дембель-гагауз.
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27.04.2022 19:37 Ответить
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27.04.2022 19:40 Ответить
на фоні білої стіни норм маскування))
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27.04.2022 21:52 Ответить
Точно, схожий на попугу АРА.... кретинизм
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27.04.2022 23:21 Ответить
Могли б відтягнути трохи на себе - а наші б їм допомогли
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27.04.2022 18:44 Ответить
слабые они .. и духом и силой
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27.04.2022 21:40 Ответить
Знищення 475 одиниць *********** російських окупантів ,
Які ДСНС зібрали або вивезли с міст і т.і так? Ви ще заголовок поставте на небі впала зірка.
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27.04.2022 18:45 Ответить
Ви не розумієте ... Великі і гарні вибухи заворожують !
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28.04.2022 10:06 Ответить
Бімба.
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27.04.2022 18:50 Ответить
Ця музика крайща на порядок за усі концерти Кобздона разом ...
Але ж перевозник саме на концерт Кобздона й доїхав !
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27.04.2022 18:56 Ответить
То наші сапери такий урожай зібрали і утилізували.
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27.04.2022 19:13 Ответить
також раджу дуже позитивне відео від newsader https://youtu.be/hT-cZbALibU https://youtu.be/hT-cZbALibU

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27.04.2022 18:58 Ответить
Молдова, мобілізуйтесь!!!
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27.04.2022 19:43 Ответить
Вопрос почему себе не оставить и использовать против хозяев?!
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27.04.2022 22:13 Ответить
Ви ж не хочете, щоб ці снаряди вибухали у руках наших артилерістів ?
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28.04.2022 10:08 Ответить
 
 