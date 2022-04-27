Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО
Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов опубликовала ГСЧС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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Які ДСНС зібрали або вивезли с міст і т.і так? Ви ще заголовок поставте на небі впала зірка.
Але ж перевозник саме на концерт Кобздона й доїхав !