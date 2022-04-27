Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов опубликовала ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Смотрите: ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке. ФОТОрепортаж