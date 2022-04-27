Знищення 475 одиниць боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

Надзвичайники опублікували відео знищення 475 одиниць ворожих боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

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