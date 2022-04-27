Знищення 475 одиниць боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО
Надзвичайники опублікували відео знищення 475 одиниць ворожих боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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показати весь коментар27.04.2022 18:52
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показати весь коментар27.04.2022 18:42
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Які ДСНС зібрали або вивезли с міст і т.і так? Ви ще заголовок поставте на небі впала зірка.
Але ж перевозник саме на концерт Кобздона й доїхав !