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Знищення 475 одиниць боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

Надзвичайники опублікували відео знищення 475 одиниць ворожих боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Також читайте: На Закарпатті відкрили великий цифровий центр безпеки: зможуть точно визначати машини та людей. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2282) знищення (7355) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+16
Біла форма це саме те для військового.
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27.04.2022 18:52
+15
Это дембель-гагауз.
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27.04.2022 19:37
+12
Молдовська Тіхановська перевіряє стан військ Молдови (їх 6 тисяч на всю державу)
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27.04.2022 18:42
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Молдовська Тіхановська перевіряє стан військ Молдови (їх 6 тисяч на всю державу)
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27.04.2022 18:42 Відповісти
Могли б відтягнути трохи на себе - а наші б їм допомогли
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27.04.2022 18:46 Відповісти
А что вас удивляет? У нас реально не намного больше 120 тысяч, если пропорицинально населению считать.
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27.04.2022 18:46 Відповісти
дивує те що вони 2 місяці намотують шмарклі на руку, замість допомогти всім чим є Україні (в тому числі літаками) а тепер їм тризда, якщо не попросить у ЗСУ допомоги
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27.04.2022 18:51 Відповісти
Молдаване давно смирились с существованием пмр и даже извлекают из этого выгоду. Территория - это хорошо, но получить такое количество ватного населения, это тяжело для такой небольшой страны. Фактически, там сейчас status quo устраивает всех и никто ничего менять не хочет.
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27.04.2022 19:08 Відповісти
Крім того, ПМР економічно по суті включена в Молдову. Рано чи пізно вона стане частиною Молдови. Взяти силою молдавани засцять ,а почекати почекають. Там молодь будь якими правдами чи неправдами старається отримати молдавський паспорт ,бо ПМРівський папірець нах нікому ніде не потрібен ,і вчитись воліє в молдовських вузах бо і з дипломами те ж саме. Покоління совєцьких людей вимре то й ПМР повернеться в Молдову.
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27.04.2022 20:15 Відповісти
бред собачий - их вообще не устраивает статус кво - они просто не могут его изменить потому что слабые
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27.04.2022 21:38 Відповісти
Чем они могут помочь? Это страна размером с Одесскую область. Самолёты у них явно нерабочие.
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27.04.2022 19:16 Відповісти
У нас сейчас численность силового блока давно перевалило за 500 тысяч. А армии было 200 тыс. даже в 2019-м...2021-м, когда на неё зеленые наплевали.
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27.04.2022 19:05 Відповісти
Пол миллиона было примерно на начало войны. 250 тыс ВСУ, 90 тыс. Нацгвардия, +Пограничные войска, + Полиция, + СБУ и т.д.
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27.04.2022 19:29 Відповісти
120 тыс было на начало войны сейчас вдвое больше.
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27.04.2022 19:05 Відповісти
Біла форма це саме те для військового.
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27.04.2022 18:52 Відповісти
Просто парадна форма. В різних країнах вона ще більш чудернацька. Ті ж шотладські гвардійці.
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27.04.2022 19:29 Відповісти
Это дембель-гагауз.
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27.04.2022 19:37 Відповісти
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27.04.2022 19:40 Відповісти
на фоні білої стіни норм маскування))
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27.04.2022 21:52 Відповісти
Точно, схожий на попугу АРА.... кретинизм
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27.04.2022 23:21 Відповісти
Могли б відтягнути трохи на себе - а наші б їм допомогли
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27.04.2022 18:44 Відповісти
слабые они .. и духом и силой
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27.04.2022 21:40 Відповісти
Знищення 475 одиниць *********** російських окупантів ,
Які ДСНС зібрали або вивезли с міст і т.і так? Ви ще заголовок поставте на небі впала зірка.
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27.04.2022 18:45 Відповісти
Ви не розумієте ... Великі і гарні вибухи заворожують !
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28.04.2022 10:06 Відповісти
Бімба.
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27.04.2022 18:50 Відповісти
Ця музика крайща на порядок за усі концерти Кобздона разом ...
Але ж перевозник саме на концерт Кобздона й доїхав !
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27.04.2022 18:56 Відповісти
То наші сапери такий урожай зібрали і утилізували.
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27.04.2022 19:13 Відповісти
також раджу дуже позитивне відео від newsader https://youtu.be/hT-cZbALibU https://youtu.be/hT-cZbALibU

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27.04.2022 18:58 Відповісти
Молдова, мобілізуйтесь!!!
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27.04.2022 19:43 Відповісти
Вопрос почему себе не оставить и использовать против хозяев?!
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27.04.2022 22:13 Відповісти
Ви ж не хочете, щоб ці снаряди вибухали у руках наших артилерістів ?
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28.04.2022 10:08 Відповісти
 
 