УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5285 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
57 225 43

Снайпер знищує окупанта. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому український воїн знищує окупанта пострілом зі снайперської зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис точного пострілу українського снайпера опублікував на своїй сторінці в твітері Антон Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи знищили техніку окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (18469) знищення (7987) снайпери (365)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+93
Снайперу-респект та вдалого полювання й надалі...
показати весь коментар
28.04.2022 09:52 Відповісти
+39
какие 7 лямов? дадут 10 тыс и пшла отсель.
показати весь коментар
28.04.2022 10:05 Відповісти
+23
Денацифицировал окупанта. *****, готов 7 лямов срублей премии бабекотораяещенарожает
показати весь коментар
28.04.2022 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Снайперу-респект та вдалого полювання й надалі...
показати весь коментар
28.04.2022 09:52 Відповісти
В мене"чуйка", що "працюють" Прибалтійці

(лесные братья)
Дякуємо!!!
показати весь коментар
28.04.2022 09:54 Відповісти
*белые колготки* и розовые трусы ,так дурнику ?
показати весь коментар
28.04.2022 10:02 Відповісти
пАющие трусы
показати весь коментар
28.04.2022 10:10 Відповісти
припиняй "чуйку" курить
показати весь коментар
28.04.2022 23:16 Відповісти
Денацифицировал окупанта. *****, готов 7 лямов срублей премии бабекотораяещенарожает
показати весь коментар
28.04.2022 09:54 Відповісти
какие 7 лямов? дадут 10 тыс и пшла отсель.
показати весь коментар
28.04.2022 10:05 Відповісти
Да,бабы уже не те ,хронический алкоголизм ,наркомания и такие же венерич. болезни делают своё дело .В основном на расиси рождаются сейчас Фатимы и Осланы...
показати весь коментар
28.04.2022 10:22 Відповісти
Орк уночі попісяти вийшов. Заодно і покакав.
показати весь коментар
28.04.2022 09:54 Відповісти
якщо куля 12.5 мм то там без шансів
показати весь коментар
28.04.2022 09:56 Відповісти
12.7 може?
показати весь коментар
28.04.2022 10:27 Відповісти
Вірно, пів дюйма.
показати весь коментар
28.04.2022 10:57 Відповісти
на прицілі справа зверху вказана вага кулі - 250 гран. А ця вага відповідає калібру 0.338 Lapua magnum. Таким навіть краще по живим цілям стріляти.
показати весь коментар
28.04.2022 18:16 Відповісти
Результат работы волонтеров которые по всей Европе ищут тепловизоры
показати весь коментар
28.04.2022 09:58 Відповісти
ну тут якби цілий снайперський комплекс, а не простий тепловізор...
показати весь коментар
28.04.2022 18:18 Відповісти
"... я тут пораскінул мазгамі..."
показати весь коментар
28.04.2022 10:00 Відповісти
Ляпнувся як мішок з гівном )
показати весь коментар
28.04.2022 10:00 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:05 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
28.04.2022 10:01 Відповісти
Надеюсь, это животное не сразу сдохло, а помучилось какое-то время...
показати весь коментар
28.04.2022 10:05 Відповісти
Всю жизнь до этого.
показати весь коментар
28.04.2022 10:09 Відповісти
Да ,неплохо бы еще месяц в госпитале большие средства освоил...
показати весь коментар
28.04.2022 10:24 Відповісти
Після пострфлу снайпера це малоймовірно.
показати весь коментар
28.04.2022 10:32 Відповісти
враховуючи, що це очевидно 0.338 Lapua magnum, то навряд він довго мучився... тим більше якщо в броніку був...
показати весь коментар
28.04.2022 18:20 Відповісти
Упал отжался
показати весь коментар
28.04.2022 10:14 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 10:14 Відповісти
"Вот пуля прилетела и ага."
показати весь коментар
28.04.2022 10:16 Відповісти
в наших охотников такие кацапорезки из штатов и канады лёгонькие с прибамбасами так и тянется рука завалить кацапа
показати весь коментар
28.04.2022 10:33 Відповісти
Выстрел раздался
Лапоть упал.
"Этот - на шапку" - снайпер сказал
показати весь коментар
28.04.2022 10:35 Відповісти
Треба так писати:
В мережі опубліковане _зворушливе_ відео, на якому український воїн знищує окупанта пострілом зі снайперської зброї.
показати весь коментар
28.04.2022 10:55 Відповісти
Ванька уже не встанька.
показати весь коментар
28.04.2022 10:59 Відповісти
якби ще й перестань пісанька, то ціни б не було.
показати весь коментар
28.04.2022 23:20 Відповісти
В мить поганий кацап перетворився в гарного
показати весь коментар
28.04.2022 11:00 Відповісти
Героям слава!!!
показати весь коментар
28.04.2022 11:25 Відповісти
Ібо нех*й шастать! 😂
показати весь коментар
28.04.2022 11:33 Відповісти
стояти насмерть під Ізюмом шоб не було Марік 2
показати весь коментар
28.04.2022 11:38 Відповісти
Найкраще кіно!
показати весь коментар
28.04.2022 11:55 Відповісти
Яке чудове німе кіно!
показати весь коментар
28.04.2022 12:00 Відповісти
красивое! )
показати весь коментар
28.04.2022 12:19 Відповісти
Як в тирі...по формах похоже на матрьошку
показати весь коментар
28.04.2022 13:40 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 18:49 Відповісти
жалко что всех нельзя перелупить кацапов таким образом.спасибо за за работу пацаны.
показати весь коментар
29.04.2022 07:41 Відповісти
Не має москаля, не має москаля …. День прожив не зря, не має москаля
показати весь коментар
29.04.2022 08:59 Відповісти
 
 