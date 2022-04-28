Снайпер знищує окупанта. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому український воїн знищує окупанта пострілом зі снайперської зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис точного пострілу українського снайпера опублікував на своїй сторінці в твітері Антон Геращенко.
Топ коментарі
+93 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.04.2022 09:52 Відповісти Посилання
+39 оззи
показати весь коментар28.04.2022 10:05 Відповісти Посилання
+23 Green sheet
показати весь коментар28.04.2022 09:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(лесные братья)
Дякуємо!!!
Лапоть упал.
"Этот - на шапку" - снайпер сказал
В мережі опубліковане _зворушливе_ відео, на якому український воїн знищує окупанта пострілом зі снайперської зброї.