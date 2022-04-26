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Українські артилеристи знищили техніку окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи знищили техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережі.

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Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) артилерія (790)


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Топ коментарі
+47
Парашка не забуде своїх хероїв.

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26.04.2022 17:54
+30
Гарна робота-не зупиняйтесь...
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26.04.2022 17:53
+18
Красівоє🥰
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26.04.2022 17:54
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Гарна робота-не зупиняйтесь...
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26.04.2022 17:53 Відповісти
Красівоє🥰
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26.04.2022 17:54 Відповісти
Це коли?
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26.04.2022 17:54 Відповісти
Парашка не забуде своїх хероїв.

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26.04.2022 17:54 Відповісти
Супер алея! Там ще треба встановити АсвАбАдітєля із тим же горшком на руках, бажано піждареним до золотистої скоринки, не горшок, звичайно що.
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26.04.2022 18:55 Відповісти
Навіть не намагалися змінити позицію!
Покидали техніку, а самі, як щури, десь у канаві засіли, сцикуни.
PS
Вогник, то мабуть пряме влучання було: майстри своєї справи, респект артилеристам!
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26.04.2022 17:56 Відповісти
красіво!
а ще є?
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26.04.2022 17:57 Відповісти
Знов закурили де не можна
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26.04.2022 18:06 Відповісти
нехай палає підарасня
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26.04.2022 18:06 Відповісти
зельоночка росте, скоро ваті *****
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26.04.2022 18:13 Відповісти
красивое
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26.04.2022 18:29 Відповісти
Яка краса .
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26.04.2022 18:53 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. ряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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26.04.2022 18:53 Відповісти
Яка краса ...!!!
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26.04.2022 18:54 Відповісти
Кучненько так...
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26.04.2022 20:06 Відповісти
 
 