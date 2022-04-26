Українські артилеристи знищили техніку окупантів. ВIДЕО безпілотника
Українські артилеристи знищили техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережі.
Топ коментарі
+47 Иллария Соняшникова
показати весь коментар26.04.2022 17:54
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.04.2022 17:53
+18 Елена Себина
показати весь коментар26.04.2022 17:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Покидали техніку, а самі, як щури, десь у канаві засіли, сцикуни.
PS
Вогник, то мабуть пряме влучання було: майстри своєї справи, респект артилеристам!
а ще є?