Украинские артиллеристы уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО
Украинские артиллеристы уничтожили технику оккупантов
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсети.
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+47 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий26.04.2022 17:54
+30 Александр Чуднивец #474549
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+18 Елена Себина
показать весь комментарий26.04.2022 17:54
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Покидали техніку, а самі, як щури, десь у канаві засіли, сцикуни.
PS
Вогник, то мабуть пряме влучання було: майстри своєї справи, респект артилеристам!
а ще є?