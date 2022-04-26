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Украинские артиллеристы уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили технику оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джавелины - это хорошо, но именно артиллерия заложила военный успех Украины, - главный консультант института стратегических исследований Белесков. ВИДЕО

армия РФ (19387) уничтожение (7030) артиллерия (637)


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Топ комментарии
+47
Парашка не забуде своїх хероїв.

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26.04.2022 17:54
+30
Гарна робота-не зупиняйтесь...
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26.04.2022 17:53
+18
Красівоє🥰
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26.04.2022 17:54
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Гарна робота-не зупиняйтесь...
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26.04.2022 17:53 Ответить
Красівоє🥰
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26.04.2022 17:54 Ответить
Це коли?
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26.04.2022 17:54 Ответить
Парашка не забуде своїх хероїв.

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26.04.2022 17:54 Ответить
Супер алея! Там ще треба встановити АсвАбАдітєля із тим же горшком на руках, бажано піждареним до золотистої скоринки, не горшок, звичайно що.
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26.04.2022 18:55 Ответить
Навіть не намагалися змінити позицію!
Покидали техніку, а самі, як щури, десь у канаві засіли, сцикуни.
PS
Вогник, то мабуть пряме влучання було: майстри своєї справи, респект артилеристам!
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26.04.2022 17:56 Ответить
красіво!
а ще є?
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26.04.2022 17:57 Ответить
Знов закурили де не можна
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26.04.2022 18:06 Ответить
нехай палає підарасня
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26.04.2022 18:06 Ответить
зельоночка росте, скоро ваті *****
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26.04.2022 18:13 Ответить
красивое
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26.04.2022 18:29 Ответить
Яка краса .
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26.04.2022 18:53 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. ряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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26.04.2022 18:53 Ответить
Яка краса ...!!!
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26.04.2022 18:54 Ответить
Кучненько так...
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26.04.2022 20:06 Ответить
 
 