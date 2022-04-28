УКР
38 036 59

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили модифікований російський БТР-80 з екіпажем. ВIДЕО 18+

Підрозділ Десантно-штурмових військ перехопив та ліквідував модифікований російський бронетранспортер БТР-80 з екіпажем російських окупантів. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та особам зі слабкою психікою!

Відповідне відео оприлюднило на своїй сторінці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупантів разом із бронетехнікою ліквідували воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер знищує окупанта. ВIДЕО

"Знищений і ліквідований на українській землі підрозділ російських окупантів, звичайно ж, викликає захоплення і гордість за наш десант, адже не дали армії путіна просунутись вглиб нашої території, тож вони вже не вбиватимуть наше населення. Утім, більший інтерес у знавців та експертів з військової бронетехніки викликає на відео те, що українські десантники знищили покращену й модифіковану версію російського бронетранспортера БТР-80. Зокрема, з розміщеного відео зацікавило те, що на знищену російську бронетехніку було встановлено новий приціл та прожектор. На БТР-80 встановлено російський комбінований універсальний приціл ТКН-4ГА-01. Також експерти з військової бронетехніки на оприлюдненому відео розпізнали і виявили, що і на російський БТР-80 встановлено новий лазерний прожектор ПЛ-1", - йдеться у повідомленні.

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили модифікований російський БТР-80 з екіпажем 01
Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили модифікований російський БТР-80 з екіпажем 02

армія рф (18469) ліквідація (4354) знищення (7987) 80 окрема десантно-штурмова бригада (157)
Топ коментарі
+56
Майбутні репарації мають включати відшкодування вартості кожного набою, витраченого на демілітаризацію помийки.
показати весь коментар
28.04.2022 11:59 Відповісти
+47
показати весь коментар
28.04.2022 12:10 Відповісти
+44
"Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та особам зі слабкою психікою." - про це більш доцільно було попереджати перед оголошенням результатів виборів 2019...
показати весь коментар
28.04.2022 12:02 Відповісти
А это мысль!
показати весь коментар
28.04.2022 12:13 Відповісти
А если еще добавить расходы на утилизацию разбитой техники и трупов рашистов, то будет вообще бомба. Рашоматки должны тоже платить за своих **************.
показати весь коментар
28.04.2022 12:27 Відповісти
іщо пара смажених ванєк))
показати весь коментар
28.04.2022 11:59 Відповісти
Яка краса.
показати весь коментар
28.04.2022 12:00 Відповісти
шикарно. І щоб вони всі
показати весь коментар
28.04.2022 12:01 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
28.04.2022 12:01 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
28.04.2022 12:01 Відповісти
Завжди знав, що кацапи безголові.
показати весь коментар
28.04.2022 12:02 Відповісти
ДШВ України-черговий респект...
показати весь коментар
28.04.2022 12:02 Відповісти
Опять жопы в разные стороны поразлетались от остальных частей тел?
показати весь коментар
28.04.2022 12:03 Відповісти
Це просто красиво.
показати весь коментар
28.04.2022 12:03 Відповісти
горіла вата палала
показати весь коментар
28.04.2022 12:04 Відповісти
А там де пів дохлого кацапа валяється, таке вреження що йому бло років 100 ))
показати весь коментар
28.04.2022 12:05 Відповісти
орки сэр...!
показати весь коментар
28.04.2022 12:29 Відповісти
Можно смотреть бесконечно
показати весь коментар
28.04.2022 12:05 Відповісти
Люди привыкают к всем сюрпризам жизни и к войне украинцы уже практически привыкли. Убить несколько десятков русских нацистов это как на рыбалку сходить.
показати весь коментар
28.04.2022 12:05 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 12:10 Відповісти
вот рыбу как раз жалко, а кацапы это просто паразитный набор молекул !
показати весь коментар
28.04.2022 12:12 Відповісти
Увага. Новина містить кадри дохлої русні, тому дуже рекомендовані до перегляду неповнолітнім і вагітним .
показати весь коментар
28.04.2022 12:07 Відповісти
Для покрашення нервовои системи... Та спокойного сну ))
показати весь коментар
28.04.2022 12:24 Відповісти
а шо с ваньками какие то они уставшие от чего это
показати весь коментар
28.04.2022 12:08 Відповісти
Что-то ні то с'єлі... їх нє проінструктіровалі шо ніззя кушать немитимі рукамі. Нісвареніє жілутка, вот пукани і поотривало... какая пічаль получілась
показати весь коментар
28.04.2022 12:29 Відповісти
Весняний авітаміноз )))
показати весь коментар
28.04.2022 14:27 Відповісти
Вот на нахера они суда пруться ,умирать за *****
показати весь коментар
28.04.2022 12:09 Відповісти
"а что ани могут сделать. Єта палітіка"
показати весь коментар
28.04.2022 12:11 Відповісти
А ани вне політікі. 😀
показати весь коментар
28.04.2022 12:25 Відповісти
теперь 100%
показати весь коментар
28.04.2022 14:11 Відповісти
Що ж вони у вас лежать без діла? Посадили б хоч одного (того, в кого голова є) за приціл - нехай "воює".
показати весь коментар
28.04.2022 12:09 Відповісти
Голова есть , да сидеть нечем...
показати весь коментар
28.04.2022 13:05 Відповісти
В мене дуже нестійка психіка, але я не послухав цензора та подивився це відео і заспокоївся.
показати весь коментар
28.04.2022 12:11 Відповісти
Це заспокійливе крайще примати перед ліжком . Перевіренне на багатьох друзях й знайомих . Навіть донька (правда поки без онука) теж дивиться для підтримки нервів .
показати весь коментар
28.04.2022 12:19 Відповісти
Це заспокоює краще ніж Арєстович...
показати весь коментар
28.04.2022 12:33 Відповісти
Арестович шалено дратує, особливо коли починає плямкати своїми масними губенями.
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
Це їх таких зразу в армію взяли - одна нога на двох?
Чи це вже наша модифікація "ніпабедімага асвабадітеля"?
показати весь коментар
28.04.2022 12:13 Відповісти
Гарний нік, майже Дерашизатор
показати весь коментар
28.04.2022 12:18 Відповісти
Пересекли двойную сплошную и не дали гаишнику?
показати весь коментар
28.04.2022 12:13 Відповісти
Екіпаж летів в космос, але не долетів та приземлився в кущах
показати весь коментар
28.04.2022 12:17 Відповісти
У четвер, 28 квітня, німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння.

Про це https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-bundestag-stimmt-lieferung-schwerer-waffen-an-kiew-zu-a-f3c5741d-dcaa-4795-a1c6-bc9328c49499 повідомляє Spiegel.
показати весь коментар
28.04.2022 12:18 Відповісти
как всегда Шольц не подпишет.
показати весь коментар
28.04.2022 12:29 Відповісти
Там проголосовало 580 депутатов, если не подпишет, это будет его конец на должности канцлера
показати весь коментар
28.04.2022 12:43 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 12:23 Відповісти
Божою росою кацапа окропили
показати весь коментар
28.04.2022 12:26 Відповісти
новый способ идентификации дохлого кацапа: уриносканирование
показати весь коментар
28.04.2022 12:29 Відповісти
О, тёпленькая пошла... (с) "Ирония судьбы...."
показати весь коментар
28.04.2022 12:55 Відповісти
Уринотерапія )
показати весь коментар
28.04.2022 14:29 Відповісти
В саме пекло цих істот! Дякуємо наші воїни! Бережи Вас Боже!
показати весь коментар
28.04.2022 12:23 Відповісти
красивое
показати весь коментар
28.04.2022 12:26 Відповісти
Орки на видео уже частично разделаны, но ещё не дожарены.
Хотя многим нравятся степени прожарки стейков 1-2, я для орков их не рекомендую.
Уж очень они заразные, там не ниже 4 надо...
показати весь коментар
28.04.2022 12:29 Відповісти
могила їм бетоном
показати весь коментар
28.04.2022 12:33 Відповісти
"Ты куда, Василий?"- Спросила мамка кацапа. -В Украину еду, укропов бить. Я быстро! Одна нога тут, другая там.
показати весь коментар
28.04.2022 12:38 Відповісти
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
показати весь коментар
28.04.2022 12:38 Відповісти
Одні запчастини - вислати белярускою поштою, може нових скліпают зомбі))
показати весь коментар
28.04.2022 12:54 Відповісти
Чергова рулька для собак
показати весь коментар
28.04.2022 12:59 Відповісти
Знову закурив хтось з них, - на фото пачка від цигарок. Тепер одна нога тут - друга там.
показати весь коментар
28.04.2022 13:13 Відповісти
Ну, щоб усі!
показати весь коментар
28.04.2022 13:58 Відповісти
Увидеть унитаз и умереть )
показати весь коментар
28.04.2022 14:31 Відповісти
Красавчики!
показати весь коментар
28.04.2022 15:10 Відповісти
 
 