Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили модифікований російський БТР-80 з екіпажем. ВIДЕО 18+

Підрозділ Десантно-штурмових військ перехопив та ліквідував модифікований російський бронетранспортер БТР-80 з екіпажем російських окупантів. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та особам зі слабкою психікою!

Відповідне відео оприлюднило на своїй сторінці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупантів разом із бронетехнікою ліквідували воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер знищує окупанта. ВIДЕО

"Знищений і ліквідований на українській землі підрозділ російських окупантів, звичайно ж, викликає захоплення і гордість за наш десант, адже не дали армії путіна просунутись вглиб нашої території, тож вони вже не вбиватимуть наше населення. Утім, більший інтерес у знавців та експертів з військової бронетехніки викликає на відео те, що українські десантники знищили покращену й модифіковану версію російського бронетранспортера БТР-80. Зокрема, з розміщеного відео зацікавило те, що на знищену російську бронетехніку було встановлено новий приціл та прожектор. На БТР-80 встановлено російський комбінований універсальний приціл ТКН-4ГА-01. Також експерти з військової бронетехніки на оприлюдненому відео розпізнали і виявили, що і на російський БТР-80 встановлено новий лазерний прожектор ПЛ-1", - йдеться у повідомленні.



