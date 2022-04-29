РУС
Морпехи из беспилотника уничтожают вражескую БМП. ВИДЕО

503-й батальон морской пехоты ВСУ обнародовал кадры уничтожения вражеской БМП с помощью беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке батальона.

"Морские пехотинцы продолжают методично уничтожать врага всеми имеющимися способами. Вот и в этот раз оккупанты недосчитались двух БМП. Филигранная работа морпехов из 503-го отдельного батальона морской пехоты".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник 92-й ОМБр уничтожает вражескую пехоту. ВИДЕО

беспилотник (4124) 503-й ОБМП (33)
Топ комментарии
+18
Морській піхоті України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
29.04.2022 20:39 Ответить
+14
Морська пехота непогано так використовує авіацію
29.04.2022 20:41 Ответить
+10
29.04.2022 21:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 топ підбірка мочилова кацапів
29.04.2022 20:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zc557NARsPs Bum Bum Bum
29.04.2022 20:43 Ответить
Далi буде бiльше i краще.
29.04.2022 20:45 Ответить
29.04.2022 21:10 Ответить
раньше не видел подобных видео
тут скидывают прям бомбу/мину видно
29.04.2022 21:11 Ответить
Ну, турки запиетили постить видео с Байрактаров. Но в природе есть равновесие.
29.04.2022 21:14 Ответить
откуда инфа?
29.04.2022 21:54 Ответить
на байрактарах вроде бомбы управляемые и ракеты
а тут просто падает бомба
29.04.2022 23:38 Ответить
Горіть у пеклі, московити!!!
29.04.2022 23:17 Ответить
убивать всех, до полного освобождения нашей земли
29.04.2022 23:30 Ответить
 
 