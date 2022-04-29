Морпехи из беспилотника уничтожают вражескую БМП. ВИДЕО
503-й батальон морской пехоты ВСУ обнародовал кадры уничтожения вражеской БМП с помощью беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке батальона.
"Морские пехотинцы продолжают методично уничтожать врага всеми имеющимися способами. Вот и в этот раз оккупанты недосчитались двух БМП. Филигранная работа морпехов из 503-го отдельного батальона морской пехоты".
тут скидывают прям бомбу/мину видно
а тут просто падает бомба