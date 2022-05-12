РУС
16 096 6

Работа беспилотников 503-го батальона морской пехоты. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры работы беспилотников 503-го батальона морской пехоты по российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы на официальной странице батальона в фейсбуке.

"Можно вечно смотреть на то, как Барсуки в клочья рвут жабогадюк! Так вот вам еще вкусняшек!"

беспилотник (4281) 503-й ОБМП (33)
барбекю.
11.05.2022 23:28 Ответить
Йде Саддам Хуссейн у пеклі та бачити сумного путлера. Чо сумуєш коротун питає він. А уяви якби тебе Кувейт ********* відповідає гаденяш
11.05.2022 23:34 Ответить
12.05.2022 10:04 Ответить
У нас є лікак. Будем усьо бомбіть.
11.05.2022 23:47 Ответить
І так ***** красиво летять... © Лесь Подерв'янський "Казка про Рєпку, або **** неясно"
11.05.2022 23:50 Ответить
Коти всигли втекти
12.05.2022 06:10 Ответить
 
 