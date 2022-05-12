Работа беспилотников 503-го батальона морской пехоты. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры работы беспилотников 503-го батальона морской пехоты по российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы на официальной странице батальона в фейсбуке.

"Можно вечно смотреть на то, как Барсуки в клочья рвут жабогадюк! Так вот вам еще вкусняшек!"

Смотрите: Морпехи из беспилотника уничтожают вражескую БМП. ВИДЕО