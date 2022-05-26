Воїни 57-ї ОМПБр знищують бронетехніку армії РФ та окупантів. ВIДЕО безпілотника

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка в одній атаці знищили дві бронемашини армії РФ та декілька окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного бою українських воїнів зафіксовано за допомоги безпілотника.

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