Воїни 57-ї ОМПБр знищують бронетехніку армії РФ та окупантів. ВIДЕО безпілотника
Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка в одній атаці знищили дві бронемашини армії РФ та декілька окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного бою українських воїнів зафіксовано за допомоги безпілотника.
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