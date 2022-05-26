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Воїни 57-ї ОМПБр знищують бронетехніку армії РФ та окупантів. ВIДЕО безпілотника

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка в одній атаці знищили дві бронемашини армії РФ та декілька окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного бою українських воїнів зафіксовано за допомоги безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 57-ї ОМПБр нищать "кадирівців" та російських найманців на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) 57 окрема мотопіхотна бригада (103)


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Топ коментарі
+26
Видосик о том, как тысячи орков спокойно без прикрытия продвигаются по нашей земле. Азербайджанцы показывали совсем другие видосики с поля боя.
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26.05.2022 12:01
+11
Саранча смердюча.
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26.05.2022 12:07
+6
******* кацапские тараканы! Лезут гниды и расползаются по нашей земле. Хороший смертоносный каблук нужен чтобы задавить эту путинскую мразь!
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26.05.2022 12:15
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Видосик о том, как тысячи орков спокойно без прикрытия продвигаются по нашей земле. Азербайджанцы показывали совсем другие видосики с поля боя.
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26.05.2022 12:01 Відповісти
Да как бы не совсем спокойно)
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26.05.2022 12:04 Відповісти
Самые спокойные орки на 1:12
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26.05.2022 12:19 Відповісти
не факт, що то саме фони. колір форми ...
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26.05.2022 15:49 Відповісти
Саранча смердюча.
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26.05.2022 12:07 Відповісти
С голоду сдохнут
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26.05.2022 12:10 Відповісти
віина -- украінськоі піхоти ще б
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26.05.2022 12:13 Відповісти
******* кацапские тараканы! Лезут гниды и расползаются по нашей земле. Хороший смертоносный каблук нужен чтобы задавить эту путинскую мразь!
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26.05.2022 12:15 Відповісти
я розумію але видно що це середина квітня на деревах немає листья майже
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26.05.2022 12:18 Відповісти
Хіба не видно шо то згарище?
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26.05.2022 12:26 Відповісти
Так шо у нас тут? Русня!!!!
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26.05.2022 12:20 Відповісти
жесть ... ще й закрили ...
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26.05.2022 15:50 Відповісти
Господи, незьзя недооценивать д**илов, собрашився в стадо
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26.05.2022 12:37 Відповісти
Минометов 85-х не хватает на фронте для уничтожения такой пехоты?
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26.05.2022 15:56 Відповісти
 
 