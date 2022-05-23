Воїни 57-ї ОМПБр нищать "кадирівців" та російських найманців на Луганщині. ВIДЕО

Воїни 57-ї ОМПБр ЗСУ нанесли тяжкі втрати окупантам, в тому числі найманцям та "кадировціям" після чого росіяни не можуть виконати завдання та поновити наступ на позиції бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Позиції наших військ розміщені поміж населених пунктів Борівське та Вороново.

Перед районом оборони діє противник зі складу 3мсб 7 омсбр, які посилені танковою ротою. Але вони стоять на позиціях.

За словами наших воїнів, наступальні дії проводять підрозділи "кадировців" та найманці з приватної воєнної кампанії.

На кадрах видно, яких втрат зазнав підрозділ, який пробував наступати на наші позиції.