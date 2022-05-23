Воїни 57-ї ОМПБр нищать "кадирівців" та російських найманців на Луганщині. ВIДЕО
Воїни 57-ї ОМПБр ЗСУ нанесли тяжкі втрати окупантам, в тому числі найманцям та "кадировціям" після чого росіяни не можуть виконати завдання та поновити наступ на позиції бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Позиції наших військ розміщені поміж населених пунктів Борівське та Вороново.
Перед районом оборони діє противник зі складу 3мсб 7 омсбр, які посилені танковою ротою. Але вони стоять на позиціях.
За словами наших воїнів, наступальні дії проводять підрозділи "кадировців" та найманці з приватної воєнної кампанії.
На кадрах видно, яких втрат зазнав підрозділ, який пробував наступати на наші позиції.
Топ коментарі
+42 Frol Fedoroff
показати весь коментар23.05.2022 17:05
+28 botoks
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+24 Voc Vox
показати весь коментар23.05.2022 17:24
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этот ролик про то, что раненную русну або кадыркиных тащат и в машину штабелируют...
вы оцените качество съемки)))) и возможности с такой съемкой...
хоча всі цього чекали побачити, як справедливе покарання агресора на нашій землі
А камера на коптері---СУПЕР!!!
...Кого це вони як мумію в бінтах тягли...???
Там осталося пів-кадирівця..а вони тягають
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Позиції наших військ знаходяться поміж населених пунктів Борівське та Вороново." А точнішу адресу вказувати не можна?!!!!!!!