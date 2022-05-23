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Воїни 57-ї ОМПБр нищать "кадирівців" та російських найманців на Луганщині. ВIДЕО

Воїни 57-ї ОМПБр ЗСУ нанесли тяжкі втрати окупантам, в тому числі найманцям та "кадировціям" після чого росіяни не можуть виконати завдання та поновити наступ на позиції бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Позиції наших військ  розміщені поміж населених пунктів Борівське та Вороново.

Перед районом оборони діє противник зі складу 3мсб 7 омсбр, які посилені танковою ротою. Але вони стоять на позиціях.

За словами наших воїнів, наступальні дії проводять підрозділи "кадировців" та найманці  з приватної воєнної кампанії.

На кадрах видно, яких втрат зазнав підрозділ, який пробував наступати на наші позиції. 

Автор: 

57 окрема мотопіхотна бригада (103) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+42
Все хочу спросить, В каком подразделении ВСУ, территориальной обороны воюют друзья Зеленского - Коля Котлета, Великий железнодорожник Лешенко, Ходячий кошелек Трухин, и неуязвимый Шефир? Почему разобраться с плагиатом Шкарлета "не на часи", а поливать грязью оппозицию самое время?
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23.05.2022 17:05
+28
эх, были бы свитчблейды, можно было бы врезать по носильщикам
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23.05.2022 16:46
+24
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23.05.2022 17:24
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эх, были бы свитчблейды, можно было бы врезать по носильщикам
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23.05.2022 16:46 Відповісти
А поможет томогавком
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23.05.2022 16:48 Відповісти
Точкой У
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23.05.2022 22:55 Відповісти
да там трупов куча
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23.05.2022 16:48 Відповісти
а что вы ждали??? что наши на "скорой" за ними приедут? ))) или чтобы клочки по закоулочкам? ))
этот ролик про то, что раненную русну або кадыркиных тащат и в машину штабелируют...
вы оцените качество съемки)))) и возможности с такой съемкой...
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23.05.2022 16:55 Відповісти
вперед ногами живых не носят
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23.05.2022 17:23 Відповісти
Какаяразнiца?
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23.05.2022 18:12 Відповісти
Не беспокойся,кацап. Потерь у вс рф нет.)
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23.05.2022 17:31 Відповісти
треба це відео порадити рамзанці дирову в тікток скинути-набере багато переглядів
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23.05.2022 16:50 Відповісти
то что на видео 4 тащат раненого но по им почему то не стреляют дрон все видит ну не хочет убивать орков что ты тут поделаеш также и с грузовиком не взорвали не обстрелян опять статистами стали
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23.05.2022 16:52 Відповісти
Ждали,пока ты приказ отдашь.
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23.05.2022 17:32 Відповісти
сподіваємось, що головнОго фіналу нам просто не показали..
хоча всі цього чекали побачити, як справедливе покарання агресора на нашій землі
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23.05.2022 16:58 Відповісти
А ты внимательнее посмотри, и увидишь 200 и 300 побольше.
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23.05.2022 17:03 Відповісти
Все хочу спросить, В каком подразделении ВСУ, территориальной обороны воюют друзья Зеленского - Коля Котлета, Великий железнодорожник Лешенко, Ходячий кошелек Трухин, и неуязвимый Шефир? Почему разобраться с плагиатом Шкарлета "не на часи", а поливать грязью оппозицию самое время?
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23.05.2022 17:05 Відповісти
там Юзік один за всіх
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23.05.2022 17:17 Відповісти
Згоден, а де ще подівся Бірюков? Шось ні чого не чути про Крила Фенікса...
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23.05.2022 18:38 Відповісти
Зараз у нас один герой, інших бути не може.
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23.05.2022 20:05 Відповісти
Колян несет службу на передовых позициях Закарпатья, он там впереди на лихом коне! А ещё занятно было бы знать, где проливает кровь сеня яценюк он же воин под псевдо "кулявлоба", где пишет прощальное письмо матери в горящем танке ,на спине убитого товарища парубок парубий, кому перевязывает раны своей косой под обстрелами вечновонапрацююча юля? Ну и т.д.
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23.05.2022 18:55 Відповісти
баран, откуда пишешь?
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23.05.2022 19:14 Відповісти
а що не так, особливо про прислуг урода і тімашонку?
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24.05.2022 07:50 Відповісти
Гарно дали)))
А камера на коптері---СУПЕР!!!
...Кого це вони як мумію в бінтах тягли...???
Там осталося пів-кадирівця..а вони тягають
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23.05.2022 17:09 Відповісти
Все ждал что они сейчас все в машину усядутся а машина на воздух взлетит. Эх...
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23.05.2022 17:19 Відповісти
Ого , як гарно орки п'ятками ZZігують
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23.05.2022 17:19 Відповісти
Все видео ждал пока по ним епнут((( заголовок не соответствует содержанию ролика.....надо было написать орки тащат раненых и складируют убитых.
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23.05.2022 17:22 Відповісти
Как же осто@бенела эта кацапохачёвоудмуртобурятская петушня. Всех в ад.
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23.05.2022 17:23 Відповісти
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23.05.2022 17:24 Відповісти
"після чого росіяни не можуть виконати завдання та поновити наступ на позиції бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Позиції наших військ знаходяться поміж населених пунктів Борівське та Вороново." А точнішу адресу вказувати не можна?!!!!!!!
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23.05.2022 17:31 Відповісти
А орки нiбито цього не знають, бо дронiв нема в них та навiть бiноклiв.. Мовчати треба за мобiльнi пересування, позицii оборотни й так вiдомi вже восьму роковину.
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23.05.2022 18:18 Відповісти
с того света достанем и спалим, по частям в кацапию уедите
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23.05.2022 18:03 Відповісти
в рай несут
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23.05.2022 18:18 Відповісти
Сожрут барана.
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23.05.2022 18:36 Відповісти
Героям слава!!!
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23.05.2022 18:19 Відповісти
 
 