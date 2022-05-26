Український воїн знищує ворожу бронемашину з ПТРК Javelin. ВIДЕО
Український боєць знищив бронемашину російських окупантів з ПТРК Javelin.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковане у соцмережах.
Топ коментарі
+59 maximus #452494
показати весь коментар26.05.2022 16:40
+48 Ksenia VB
показати весь коментар26.05.2022 16:44
+42 Семен Семен #512946
показати весь коментар26.05.2022 16:45
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Сподівання лише на захід.
А вони то дають, то не дають.
Грають на нервах...
Отак от свого не мати. Отак от просірати три роки , обіцяючи мир і не звертаючи уваги на приготування супротивника.
Це автоматичний недопуск у країну, навіть не віза.
Але зельц все дозволив.
Якби було , то привести чим стріляти менша проблема.
За три роки можна ж було хоч щось у ЗСУ поставити. Але всі ми знаємо про злісне невиконання оборонного замовлення.
Нагадати, хто за три роки так і не добудував жодного складу?
абрамявічюси і уруські президент вами замінив керівництво галуззю, де результати - так і хочеться запитати...
В Україні будуть створені будівельні батальйони самое страшное стройбат называется - так тем зверям вообще оружие не дают!
Не розуміюся в єврейському, може хтось прочитає. Картинка звідти. https://he.rafael.co.il/blog/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3-%D7%A9%D7%9C-200-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99-2/
ремонта
"***** єздіть".
Гарно.
Знаєте, чому?
Бо з цими словами пов'язане слово «порох», а це табу…