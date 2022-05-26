Український воїн знищує ворожу бронемашину з ПТРК Javelin. ВIДЕО

Український боєць знищив бронемашину російських окупантів з ПТРК Javelin.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковане у соцмережах.

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