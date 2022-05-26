УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5375 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
28 102 60

Український воїн знищує ворожу бронемашину з ПТРК Javelin. ВIДЕО

Український боєць знищив бронемашину російських окупантів з ПТРК Javelin.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковане у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США замовили у виробника Javelin ракети для України

Автор: 

знищення (7216) Javelin (178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+59
Красівоє!!!
показати весь коментар
26.05.2022 16:40
+48
Всі вже зрозуміли, що свого озброєння у нас фактично не лишилось.
Сподівання лише на захід.
А вони то дають, то не дають.
Грають на нервах...
Отак от свого не мати. Отак от просірати три роки , обіцяючи мир і не звертаючи уваги на приготування супротивника.
показати весь коментар
26.05.2022 16:44
+42
показати весь коментар
26.05.2022 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красівоє!!!
показати весь коментар
26.05.2022 16:40 Відповісти
Ботик идешь, отдыхать
показати весь коментар
26.05.2022 17:00 Відповісти
Ти спецом,сьогодні зареєстровано?Бот
показати весь коментар
26.05.2022 17:06 Відповісти
Ой. молодець1
показати весь коментар
26.05.2022 17:47 Відповісти
Бабах
показати весь коментар
26.05.2022 16:42 Відповісти
Совсем другое дело, точность на высоте.
показати весь коментар
26.05.2022 16:44 Відповісти
Всі вже зрозуміли, що свого озброєння у нас фактично не лишилось.
Сподівання лише на захід.
А вони то дають, то не дають.
Грають на нервах...
Отак от свого не мати. Отак от просірати три роки , обіцяючи мир і не звертаючи уваги на приготування супротивника.
показати весь коментар
26.05.2022 16:44 Відповісти
Нагадати при кому всі крупні склади з ************ і озброєнням позлітали в повітря?
показати весь коментар
26.05.2022 16:57 Відповісти
При зельцмане!
показати весь коментар
26.05.2022 17:11 Відповісти
А нагадати, при кому чудовенькі дороги для російської бронетехніки набудували? І де ті дороги тепер?
показати весь коментар
26.05.2022 17:42 Відповісти
Та вже нема ні нових, ні старих, ні шкіл, ні садочків, ні лікарень...все потрощене
показати весь коментар
26.05.2022 18:01 Відповісти
не коси под дурочка - деньги на дороги нужно было тратить на оборону на закупку самого необходимого - на ракеты, на пво на фортификацию периметра и т.д. - очевидно преступная измена команды зеленского на лицо
показати весь коментар
26.05.2022 20:39 Відповісти
По цій логіці спочатку оборона, а потім дороги. США спочатку ядерну бомбу зробили, а потім дороги будували.
показати весь коментар
27.05.2022 08:45 Відповісти
А нагадати, що ні порох, ні Зє! не вводили візовий режим для кацапів. І тільки через три місяці війни роздуплилися. Пройоб?
показати весь коментар
26.05.2022 17:44 Відповісти
Порох заборонив в'їзд коцапам по вікових категоріях.
Це автоматичний недопуск у країну, навіть не віза.
Але зельц все дозволив.
показати весь коментар
26.05.2022 18:00 Відповісти
де дозволив? такого не чув
показати весь коментар
26.05.2022 19:21 Відповісти
Нема з чого стріляти.
Якби було , то привести чим стріляти менша проблема.
За три роки можна ж було хоч щось у ЗСУ поставити. Але всі ми знаємо про злісне невиконання оборонного замовлення.
показати весь коментар
26.05.2022 17:59 Відповісти
Ty debil?
показати весь коментар
26.05.2022 18:14 Відповісти
Ми пам'ятаємо. Ті, хто і в Чехії підривали склади.
Нагадати, хто за три роки так і не добудував жодного складу?
показати весь коментар
26.05.2022 19:33 Відповісти
на місці джавеліна могла б бути стугна...
абрамявічюси і уруські президент вами замінив керівництво галуззю, де результати - так і хочеться запитати...
показати весь коментар
26.05.2022 17:00 Відповісти
ТРЕМБІТА - ЗАГАДКОВИЙ МАГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ Мультиінструменталі́сти
В Україні будуть створені будівельні батальйони самое страшное стройбат называется - так тем зверям вообще оружие не дают!
показати весь коментар
26.05.2022 20:48 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 16:45 Відповісти
В поход йдуть?
показати весь коментар
26.05.2022 16:55 Відповісти
За шашликами.
показати весь коментар
26.05.2022 17:49 Відповісти
американські каремати
показати весь коментар
26.05.2022 22:49 Відповісти
Це що ? Бо це не Джавелін та Нлоу .
показати весь коментар
26.05.2022 17:31 Відповісти
панцерфауст може
показати весь коментар
26.05.2022 17:55 Відповісти
Скоріше всьго це ізраільський Спайк.
Не розуміюся в єврейському, може хтось прочитає. Картинка звідти. https://he.rafael.co.il/blog/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3-%D7%A9%D7%9C-200-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99-2/
показати весь коментар
26.05.2022 18:23 Відповісти
точно не спайк
показати весь коментар
26.05.2022 18:38 Відповісти
Трембіти
показати весь коментар
26.05.2022 19:34 Відповісти
Так мають виглядати переговори з рашистами 👿👿👿
показати весь коментар
26.05.2022 16:45 Відповісти
Джавелин твою мать!як файно
показати весь коментар
26.05.2022 16:45 Відповісти
Заворожуєче, можна дивитися 100 разів й не набридне, побільше б джевелінів на східний та південні фронти.
показати весь коментар
26.05.2022 16:46 Відповісти
Бінго...
показати весь коментар
26.05.2022 16:46 Відповісти
танк на полігоні
показати весь коментар
26.05.2022 16:51 Відповісти
Не пиши чепухи, там куча следов, это раз, два - по следам видно что она сама туда приехала, три - почему она, потому что это не танк а БМД...так что иди суп вари лучше.
показати весь коментар
26.05.2022 21:13 Відповісти
І тут бах,тіки пісюни по деревах Слава Україні
показати весь коментар
26.05.2022 16:52 Відповісти
Башня як кришка від пепсі
показати весь коментар
26.05.2022 16:54 Відповісти
телемарафон тоже в одном месте
показати весь коментар
26.05.2022 17:01 Відповісти
Отак дивився б і дивився
показати весь коментар
26.05.2022 17:06 Відповісти
Героям слава!!!
показати весь коментар
26.05.2022 17:33 Відповісти
Покажіть ве відео Зе-ленінському, і скажіть що українська"Стугна", пускові установки якої при ньому за ДВА роки не замовлялись, -працює не гірше...
показати весь коментар
26.05.2022 17:39 Відповісти
интересно, что дороже, джавелин или уничтоженная им бронемашина
показати весь коментар
26.05.2022 17:47 Відповісти
тупой вопрос... а какая цена у жизни Украинского война? Дороже чем та консервная банка?
показати весь коментар
26.05.2022 17:51 Відповісти
джавелин ракета выстрел один раз платишь - а танк может стрелять до бесконечности ремонта
показати весь коментар
26.05.2022 20:43 Відповісти
Экипаж машины боевой не дожил до получки. Нет, он, конечно, получил, но не то, на что рассчитывал. В принципе, рассчитали и его, и вместо него.
показати весь коментар
26.05.2022 17:57 Відповісти
Ну то не танк... На БМДшку схоже
показати весь коментар
26.05.2022 17:57 Відповісти
Башня "б'є рекорди" наче на Олімпійських Іграх........
показати весь коментар
26.05.2022 18:20 Відповісти
Знову падлюка по ораному...
"***** єздіть".
Гарно.
показати весь коментар
26.05.2022 18:21 Відповісти
какая красота
показати весь коментар
26.05.2022 18:53 Відповісти
Впевнений: найвидатніший генералісимус Всесвіту знає слово «джавелін», але ніколи не чув, не вимовляв і і не зможе вимовити «стугна», «корсар», «нептун».
Знаєте, чому?
Бо з цими словами пов'язане слово «порох», а це табу…
показати весь коментар
26.05.2022 20:35 Відповісти
Цензур , встановіть будь-ласка автореплей на відео хочу насолоджуватись переглядом вічно )
показати весь коментар
26.05.2022 21:38 Відповісти
щось не дуже зрозуіло, чого ціль виперлась на середину поля, не рухається, накрита целофаном і без боєкомлекта. Її знищують повторно таке враження
показати весь коментар
27.05.2022 06:43 Відповісти
 
 