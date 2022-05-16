США замовили у виробника Javelin ракети для України

Американська армія замовила у підприємств, що займаються виробництвом Javelin, 1300 ракет. Частина з них - для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Зазначається, що армія США нещодавно уклала два контракти на виробництво ракет Javelin і супутнього обладнання та послуг на загальну суму 309 мільйонів доларів.

Ці контракти включають понад 1300 ракет Javelin, що фінансуються за рахунок коштів останнього пакету американської допомоги Україні та замовлення для кількох міжнародних замовників, включаючи Норвегію, Албанію, Латвію та Таїланд.

Протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" розробляють та виробляють компанії Lockheed Martin спільно з Raytheon Missiles & Defense.Підприємства уже виробили понад 50 000 ракет Javelin та понад 12 000 багаторазових командно-пускових установок.

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Очікується, що Javelin залишиться у збройовому арсеналі США до 2050 року і постійно буде модернізовуватись.