УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8848 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
5 609 7

США замовили у виробника Javelin ракети для України

джавелин

Американська армія замовила у підприємств, що займаються виробництвом Javelin, 1300 ракет. Частина з них - для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Зазначається, що армія США нещодавно уклала два контракти на виробництво ракет Javelin і супутнього обладнання та послуг на загальну суму 309 мільйонів доларів.

Ці контракти включають понад 1300 ракет Javelin, що фінансуються за рахунок коштів останнього пакету американської допомоги Україні та замовлення для кількох міжнародних замовників, включаючи Норвегію, Албанію, Латвію та Таїланд.

Протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" розробляють та виробляють компанії Lockheed Martin спільно з Raytheon Missiles & Defense.Підприємства уже виробили понад 50 000 ракет Javelin та понад 12 000 багаторазових командно-пускових установок.

Також читайте: Через війну в Україні у США планують удвічі збільшити виробництво Javelin

Очікується, що Javelin залишиться у збройовому арсеналі США до 2050 року і постійно буде модернізовуватись.

Автор: 

зброя (7560) США (23598) Javelin (180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.05.2022 23:58 Відповісти
У вас гарне почуття гумору.
показати весь коментар
17.05.2022 00:02 Відповісти
"мертві бджоли не гудуть"
показати весь коментар
17.05.2022 00:04 Відповісти
вместе с тем, и возвратов не зафиксировано , все, кому доставили експресс-доставкой Джавелин, не обратились за обменом в течении 14 дней
показати весь коментар
17.05.2022 00:17 Відповісти
Все...кацапи...Вам звіздєц!!!
В України тепер буде більше Джавелінів, ніж в Миколаєві чайок!!!
Так, що орки..."пакети закінчилися"!!!
Назад "на родину только пеплом"!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!

показати весь коментар
17.05.2022 00:06 Відповісти
))) уявив: діджей на кацапському муз. радіо - "Хочу посвятить эту песню всем девушкам и жёнам российских танкистов, погибших на Украине. Город 312 - Останусь пеплом на губах..."
показати весь коментар
17.05.2022 00:30 Відповісти
А если к этому добавить новые подарки Switchblade, то ворованная стиралка будет неизмеримо дорого стоить.
показати весь коментар
17.05.2022 03:41 Відповісти
 
 