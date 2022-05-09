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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через війну в Україні у США планують удвічі збільшити виробництво Javelin

джавеліни

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє протитанкові комплекси Javelin, має намір збільшити випуск ракет. Через війну в Україні різко зріс попит.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор компанії Джеймс Тайклет в інтерв'ю CBS News.

За його словами, після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України значно зріс на Javelin. Також ажіотаж підігрівається загрозою з боку РФ і Китаю.

У зв'язку з цим Lockheed Martin планує збільшити виробництво протитанкових ракет Javelin удвічі - із 2100 до 4000 на рік.

Також читайте: США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin, - Кірбі

Автор: 

США (23410) Javelin (180)


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Топ коментарі
+14
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09.05.2022 07:04 Відповісти
+10
Я б рекомендував Арестовича не слухати взагалі як і іншу зе-шоблу.
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09.05.2022 07:53 Відповісти
+6
Правильно , так як потрібно знищити всю воєнну техніку орків , щоби кацапи
дали спокійно жити всьому цивілізованому світу !!
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09.05.2022 07:18 Відповісти
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09.05.2022 07:04 Відповісти
Супер....
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09.05.2022 07:09 Відповісти
https://youtu.be/qiz_GYkEk40?list=LL
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09.05.2022 07:09 Відповісти
Правильно , так як потрібно знищити всю воєнну техніку орків , щоби кацапи
дали спокійно жити всьому цивілізованому світу !!
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09.05.2022 07:18 Відповісти
Блин, сколько же техники у кацапоидов, что нужно увеличивать производство?
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09.05.2022 07:30 Відповісти
Он все таки готовился 20 лет и как бы не смеялись но...
Плюс Китай ещё есть неоднозначный ...
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09.05.2022 07:34 Відповісти
Там ще з союзу бсгато залиилось .Згадайте скільки в Україні після 2014 року воєнних складів взірвали .Ну і ВПК рашки , в рази більший від України .
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09.05.2022 07:52 Відповісти
Наступательной не так много. Артиллерии порядочно, включая и реактивную.

Просто сейчас идет такая война, что вот едет колонна кацапов и по ней ведут огонь. Они отходят, потеряв несколько танков. Но ведь можно их пропустить на один километр вперед, не стреляя по ним. А затем выдать огромный залп артиллерии и мобильные группы с ПТУРами на земле по флангам. Но для этого нужна связь отличная, централизованное командование на этом участке фронта (то есть под 60-70 независимых командных центров с быстрым принятием решений) и хорошие боевые навыки. А такое есть мало у кого, слишком низкие зарплаты были что при Порошенко, Зеленский поднял финансирование армии, пользуясь уже прибылью от реформ Порошенко, но поднял просто финансирование, не изменив самой сути, а именно не открыв ни одного мощного завода производства взрывчатых веществ в огромных количествах, миллионов снарядов и всего остального.
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09.05.2022 07:56 Відповісти
"Зеленский поднял финансирование армии" - поржал
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09.05.2022 08:37 Відповісти
есть только Ураганов 900 штук у кацапни ,и всего другого тоже немало-но состояние всего не очень
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09.05.2022 08:59 Відповісти
сейчас идет война такая-подтянули кацапы смерчи ураганы-и давай бить тупо квадратно-гнездовым методом,сначала один квадрат ,потом второй и т.д.Потом подходят САУ,грады и буксируемая артиллерия(пион,малка и гиацинт) -тоже самое ,потом еще ближе Д-20-Д-30 -тоже самое по тем же квадратам .Потом танки и бтр.
Ну и где тут можна применить джавелины?Если и уцелеет кто нибудь ,то уж явно не в больших количествах.
А боеприпасов ,что б там не рассказывал Абдристович у них хватит на 10 лет подобной войны,плюс есть производство свое (запасы то СССР -остались-а тогда был рассчет на 10 млн.армию на полгода беспрерывных действий было запасов -вот и считайте )
Тоже самое по ракетам и корректируемым бомбам
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09.05.2022 09:08 Відповісти
Джавеліни це добре, але коли вони вже зрозуміють, що партизанською зброєю війну не виграти! Зараз найбільші втрати від ворожої наземної артилеріїї, бої перейшли у розряд дістанційних, нам потрібно багато гаубиць та ракетних установок.
Вчора Арестович сказав, що на бататьох напрямках дуже загрозливе становище, бо ворог має велику чисельну перевагу, в той самий час "призовників в нас більше ніж достатньо і нема потреби в збільшенні". Як таке може бути?
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09.05.2022 07:34 Відповісти
Тому що в кацапеоїдів не воїни, а гарматне м'ясо. А Люську Арестовича не треба слухати, бо воно меле що завгодно.
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09.05.2022 07:41 Відповісти
К сожалению, пока , вооружать нечем. При наличии оружия, можно создать несколько дополнительных бригад. Тогда картинка поменяется. Но пока что вооружения не хватает даже подразделениям, которые сейчас на фронте. Надежда на лэндлиз и ускорение поставок вооружения
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09.05.2022 07:53 Відповісти
Я б рекомендував Арестовича не слухати взагалі як і іншу зе-шоблу.
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09.05.2022 07:53 Відповісти
Наприклад, краще слухати "Політінформацію" від Марка Солоніна.
Як по мені, дуже зважена та не упередженая подача інформації.
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09.05.2022 09:10 Відповісти
Не краще, бо він вважає УПА - фашистами.
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09.05.2022 16:51 Відповісти
По заявам деяких спікерів , задача швидко виграти війну не стоїть , колективний Захід боїться , що коли буде потужна відповідь ЗСУ , то ***** таки використає ЯЗ , а так , нормуючи надходження зброї ,вони регулюють швидкість перебігу бойових дій .В такому разі мокшандія повільно стече кров'ю , і вкінці кінців піде на обмін свого ядерного озброєння на продовольство. Але ми теж весь цей період будем стікати кров'ю.
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09.05.2022 08:24 Відповісти
Добре що США і їхній президент розуміють світову загрозу від росії , ну і китай слизький черв'як .Х@йло не зря свою дупу возив на олімпіаду до Пекіну .І ділили вони ,Україну і Тайвань .
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09.05.2022 07:56 Відповісти
Китай -это следующая угроза западу-можете глянуть как там сейчас идет "борьба" с ковидом-гитлер отдыхает в сторонке
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09.05.2022 09:10 Відповісти
 
 