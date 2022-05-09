Через війну в Україні у США планують удвічі збільшити виробництво Javelin
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє протитанкові комплекси Javelin, має намір збільшити випуск ракет. Через війну в Україні різко зріс попит.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор компанії Джеймс Тайклет в інтерв'ю CBS News.
За його словами, після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України значно зріс на Javelin. Також ажіотаж підігрівається загрозою з боку РФ і Китаю.
У зв'язку з цим Lockheed Martin планує збільшити виробництво протитанкових ракет Javelin удвічі - із 2100 до 4000 на рік.
Топ коментарі
+14 Бенина Мама
показати весь коментар09.05.2022 07:04 Відповісти Посилання
+10 MAKAROV #508144
показати весь коментар09.05.2022 07:53 Відповісти Посилання
+6 Amber
показати весь коментар09.05.2022 07:18 Відповісти Посилання
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дали спокійно жити всьому цивілізованому світу !!
Плюс Китай ещё есть неоднозначный ...
Просто сейчас идет такая война, что вот едет колонна кацапов и по ней ведут огонь. Они отходят, потеряв несколько танков. Но ведь можно их пропустить на один километр вперед, не стреляя по ним. А затем выдать огромный залп артиллерии и мобильные группы с ПТУРами на земле по флангам. Но для этого нужна связь отличная, централизованное командование на этом участке фронта (то есть под 60-70 независимых командных центров с быстрым принятием решений) и хорошие боевые навыки. А такое есть мало у кого, слишком низкие зарплаты были что при Порошенко, Зеленский поднял финансирование армии, пользуясь уже прибылью от реформ Порошенко, но поднял просто финансирование, не изменив самой сути, а именно не открыв ни одного мощного завода производства взрывчатых веществ в огромных количествах, миллионов снарядов и всего остального.
Ну и где тут можна применить джавелины?Если и уцелеет кто нибудь ,то уж явно не в больших количествах.
А боеприпасов ,что б там не рассказывал Абдристович у них хватит на 10 лет подобной войны,плюс есть производство свое (запасы то СССР -остались-а тогда был рассчет на 10 млн.армию на полгода беспрерывных действий было запасов -вот и считайте )
Тоже самое по ракетам и корректируемым бомбам
Вчора Арестович сказав, що на бататьох напрямках дуже загрозливе становище, бо ворог має велику чисельну перевагу, в той самий час "призовників в нас більше ніж достатньо і нема потреби в збільшенні". Як таке може бути?
Як по мені, дуже зважена та не упередженая подача інформації.