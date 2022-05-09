Через війну в Україні у США планують удвічі збільшити виробництво Javelin

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє протитанкові комплекси Javelin, має намір збільшити випуск ракет. Через війну в Україні різко зріс попит.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор компанії Джеймс Тайклет в інтерв'ю CBS News.

За його словами, після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України значно зріс на Javelin. Також ажіотаж підігрівається загрозою з боку РФ і Китаю.

У зв'язку з цим Lockheed Martin планує збільшити виробництво протитанкових ракет Javelin удвічі - із 2100 до 4000 на рік.

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