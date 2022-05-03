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США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin, - Кірбі

пентагон,кірбі

В Україну до п'ятниці, 6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретар Пентагону Джона Кірбі під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що ракети Javelin нададуть Україні в рамках військової допомоги в боротьбі з російською агресією.

Дивіться також: Пентагон готує до відправки чергову партію допомоги Україні: Stinger, Javelin та інше обладнання. ВIДЕО

Автор: 

Кірбі Джон (526) Javelin (180)


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Топ коментарі
+19
Походу, скоро можно будет с джавелинов стрелять по пехоте.
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03.05.2022 00:36
+16
Koniec rozmów pokojowych? Sekretarz RBNiO Ukrainy: z Rosją możemy podpisać tylko jej kapitulację
https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2950373,koniec-rozmow-pokojowych-sekretarz-rbnio-ukrainy-z-rosja-mozemy-podpisac-tylko-jej-kapitulacje
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03.05.2022 00:37
+11
FGM-148, как и NLAW, не предназначены для уничтожение полевых фортификационных сооружений, а так же для и создания проходов в заграждениях и пробития стен зданий. Для этого еще в январе США отгрузили нам достаточное количество M141 Bunker Defeat Munition (BDM) / SMAW-D. Кроме того, для уничтожения разного рода фортификационных сооружений можно применять противоконструкционные и осколочно-фугасные боеприпасы к Carl Gustaf, которые нам в начале марта в модификации М2 передала Канада, а позднее в модификации М3 США или Швеция. Так же Испания нам тоже прислала гранатомёты Instalaza C90, который может комплектоваться бункеробойным боеприпасом C-90BK. Но это все оружие боя в плотной городской застройке, и оно для нас сейчас менее актуально, так как сейчас мы стремимся разорвать дистанцию для уменьшения своих потерь, и одновременно увеличить точность и избирательность применяемого вооружения.
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03.05.2022 02:37
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Походу, скоро можно будет с джавелинов стрелять по пехоте.
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03.05.2022 00:36 Відповісти
У ***** стільки танків нема.
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03.05.2022 00:44 Відповісти
Блінкен обіцяв 10 Javelin на 1 кацапотанк.
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03.05.2022 01:00 Відповісти
Нам поставлять 5000 ракет - це ракети (набої) для джавелінів, а не сами джавеліни
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03.05.2022 11:12 Відповісти
Джавеліни не тільки для танків. Судячи з кількості їх видали на всі кацапські броньовані коробки.
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03.05.2022 10:30 Відповісти
Попри те, що тандемна кумулятивна бойова частина ракет системи Javelin довела свою ефективність в боротьбі з бронетехнікою, вона виявилась недостатньо ефективною в боротьбі з неброньованими цілями: піхота в укритті, легкоброньована або взагалі неброньована техніка, тощо.
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03.05.2022 13:04 Відповісти
Так - укріплені блок-пости розбивати. Джавелін більш універсальна зброя в порівнянні з нлав, який використовується виключно для техніки.
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03.05.2022 00:49 Відповісти
FGM-148, как и NLAW, не предназначены для уничтожение полевых фортификационных сооружений, а так же для и создания проходов в заграждениях и пробития стен зданий. Для этого еще в январе США отгрузили нам достаточное количество M141 Bunker Defeat Munition (BDM) / SMAW-D. Кроме того, для уничтожения разного рода фортификационных сооружений можно применять противоконструкционные и осколочно-фугасные боеприпасы к Carl Gustaf, которые нам в начале марта в модификации М2 передала Канада, а позднее в модификации М3 США или Швеция. Так же Испания нам тоже прислала гранатомёты Instalaza C90, который может комплектоваться бункеробойным боеприпасом C-90BK. Но это все оружие боя в плотной городской застройке, и оно для нас сейчас менее актуально, так как сейчас мы стремимся разорвать дистанцию для уменьшения своих потерь, и одновременно увеличить точность и избирательность применяемого вооружения.
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03.05.2022 02:37 Відповісти
Koniec rozmów pokojowych? Sekretarz RBNiO Ukrainy: z Rosją możemy podpisać tylko jej kapitulację
https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2950373,koniec-rozmow-pokojowych-sekretarz-rbnio-ukrainy-z-rosja-mozemy-podpisac-tylko-jej-kapitulacje
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03.05.2022 00:37 Відповісти
Вважаєш що всі тут знають польську мову?
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03.05.2022 00:43 Відповісти
А чому б і ні.Трохи гугл-перекладача і трішки увімкнути сіру речовину.Це відповідає вам "бивий офіцер окупаційней арміі радзєцкєй пулноцней групи в Польсце". Писати на польській не навчився.
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03.05.2022 00:54 Відповісти
Достатньо вклеїти в ґуґл перекладач
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03.05.2022 11:56 Відповісти
А что там знать,в той польской-почти все понятно и слов много одинаковых славянских
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03.05.2022 13:20 Відповісти
Тепер нехай ще Зеленський це скаже
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03.05.2022 01:01 Відповісти
"В Україну до п'ятниці, 6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin."

Виглядає що американці не заперечували б аби москальня спробувала б знищити цей транспор і бажано на території НАТО
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03.05.2022 00:46 Відповісти
Вопрос чисто риторический, если Украина имела 7000 стугн, получила еще 17000 птрк не считая пушек, гранатометов, мин, танков и вот сейчас еще 5000 то по идеи у кацапов уже ничего не должно было остаться!!! Нам что то не догваривают.
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03.05.2022 00:53 Відповісти
Дальності пострілу великі тільки у Стугна-П і Javelin вроді так. Чи ви по степу за танками хочете бігати?
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03.05.2022 00:59 Відповісти
Да, джавелин прямо в ********* залетает и ищет танки.
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03.05.2022 01:01 Відповісти
Так це ж Коростильов заявив про 7000ракет до ПТРК Корсар та Стугна, а самих установок декілька сотень і ми точно не знаємо скільки з 7000тис.ракет саме для Стугни.
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03.05.2022 01:20 Відповісти
на укр мові можна?
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03.05.2022 02:07 Відповісти
пообщайся из теми к которым прилетело - оторвало башни и сдетонировали боекомплекты ....
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03.05.2022 10:11 Відповісти
А ви звідкіля знаєте що було сім тисяч Стугн чи по інших цифрах маєте інфу?Цього з таких як ми осіб не знає ніхто!
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03.05.2022 00:58 Відповісти
Про 7000 говорили в начале в укроборонпроме.
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03.05.2022 13:22 Відповісти
Это новость просто музыка для моего слуха .
Надеюсь что Ермак их не будет хранить на складах где то в Западной Украине или еще хуже тайком от американцев продавать их арабам? Кстати всем кто заметит что то подобное рекомендую найти в интернете сайт ФБР США и написать об этом напрямую. В США по разворовыванию госимущества нет срока давности. Найдут и через 5 и 10 и 20 лет. Ермак **** готовься встретить своего брата Колю в камере. Все фиксируется. После войны разберемся.
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03.05.2022 01:16 Відповісти
Поставками оружия и его распределением занимаются специально обученные люди из США на территории Украины. Хватит постить бредни КГБ-шника Швеца.
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03.05.2022 01:39 Відповісти
ФБР разбереться, что бредни, а что нет, поверь. Ни Ермак, ни Швец, а ФБР. И ***** Путина Ермак будет сидеть.
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03.05.2022 01:53 Відповісти
Брат с 24 февраля в ДШВ на Донбассе и ни разу не видел Джавик... вот тебе и бред.
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03.05.2022 02:32 Відповісти
и чем от там воюет? если мосинкой - то он со стороны ДНР
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03.05.2022 12:56 Відповісти
По твоєму це смішно, коли мобілізованих військових з мухами та калашами кидають в бій проти авіації, танків та артилерії? А по тв розповідають про тисячі Джавелінів, Стінгерів та Нлавів. Доречі брат загинув і останнє, що він сказав про своє командуваня ДШВ це: "г.. вно, повернусь розповім бо це не телефонна розмова".
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06.05.2022 21:53 Відповісти
Это потому что до войны скорее было требование не отправлять высокотехнологичное оружие на донбасс-вот и получилось ,что в Мариуполе почти ничего нового у Азова нет
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03.05.2022 13:27 Відповісти
Ну не пишите хоть про продажу джавелинов и стингеров-там есть маяки,вполне вероятно и самоликвидация предусмотрена программно
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03.05.2022 13:24 Відповісти
Це на додачу до Анжеліни
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03.05.2022 01:30 Відповісти
Мы ехали, ехали и, наконец, приехали. Рюзьге танк, ехай *****
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03.05.2022 02:21 Відповісти
Серьезная цифра, можно не экономить и гатыть подряд любую технику
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03.05.2022 04:32 Відповісти
мало у них т34 5000000000000000000000 штук с дидами
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03.05.2022 07:14 Відповісти
Надо банеры с этой новостью развесить на российских военкоматах.
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03.05.2022 09:28 Відповісти
Думаю, нашим военным руководством это оружие доверено специально подготовленным подразделениям и они явно не будут стрелять им по пехоте, не фантазируйте тут. У всу есть задача максимально перемолоть военную технику рашистов. А без техники они наступать не умеют, они не талибан. Даже если рашисты обьявят мобилизацию, вряд ли это им поможет, новые танки и бмп не намобилизуешь.
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03.05.2022 10:06 Відповісти
хваааатит !!! у меня уже ВЕСЬ сарай ими забитый , некуда складывать !!! ))))) шутка )))) как говорил наш старшина УКРАИНЕЦ : запас ж..... не иб..... !!!)))
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03.05.2022 10:30 Відповісти
Украине нужно больше дронов США и Турции всех союзников!
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03.05.2022 10:58 Відповісти
Украине нужны беспилотники США - Coyote.
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03.05.2022 11:05 Відповісти
 
 