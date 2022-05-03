США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin, - Кірбі

В Україну до п'ятниці, 6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретар Пентагону Джона Кірбі під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що ракети Javelin нададуть Україні в рамках військової допомоги в боротьбі з російською агресією.

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