США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin, - Кірбі
В Україну до п'ятниці, 6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретар Пентагону Джона Кірбі під час брифінгу.
Кірбі зазначив, що ракети Javelin нададуть Україні в рамках військової допомоги в боротьбі з російською агресією.
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+19 Мобильный крематорий
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https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2950373,koniec-rozmow-pokojowych-sekretarz-rbnio-ukrainy-z-rosja-mozemy-podpisac-tylko-jej-kapitulacje
Виглядає що американці не заперечували б аби москальня спробувала б знищити цей транспор і бажано на території НАТО
Надеюсь что Ермак их не будет хранить на складах где то в Западной Украине или еще хуже тайком от американцев продавать их арабам? Кстати всем кто заметит что то подобное рекомендую найти в интернете сайт ФБР США и написать об этом напрямую. В США по разворовыванию госимущества нет срока давности. Найдут и через 5 и 10 и 20 лет. Ермак **** готовься встретить своего брата Колю в камере. Все фиксируется. После войны разберемся.