РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12523 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 338 40

США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin, - Кирби

пентагон,кірбі

В Украину к пятнице, 6 мая, будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби во время брифинга.

Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украину в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пентагон готовит передать Украине Stinger, Javelin и другое оборудование. ВИДЕО

Автор: 

Кирби Джон (452) Javelin (169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Походу, скоро можно будет с джавелинов стрелять по пехоте.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:36
+16
Koniec rozmów pokojowych? Sekretarz RBNiO Ukrainy: z Rosją możemy podpisać tylko jej kapitulację
https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2950373,koniec-rozmow-pokojowych-sekretarz-rbnio-ukrainy-z-rosja-mozemy-podpisac-tylko-jej-kapitulacje
показать весь комментарий
03.05.2022 00:37
+11
FGM-148, как и NLAW, не предназначены для уничтожение полевых фортификационных сооружений, а так же для и создания проходов в заграждениях и пробития стен зданий. Для этого еще в январе США отгрузили нам достаточное количество M141 Bunker Defeat Munition (BDM) / SMAW-D. Кроме того, для уничтожения разного рода фортификационных сооружений можно применять противоконструкционные и осколочно-фугасные боеприпасы к Carl Gustaf, которые нам в начале марта в модификации М2 передала Канада, а позднее в модификации М3 США или Швеция. Так же Испания нам тоже прислала гранатомёты Instalaza C90, который может комплектоваться бункеробойным боеприпасом C-90BK. Но это все оружие боя в плотной городской застройке, и оно для нас сейчас менее актуально, так как сейчас мы стремимся разорвать дистанцию для уменьшения своих потерь, и одновременно увеличить точность и избирательность применяемого вооружения.
показать весь комментарий
03.05.2022 02:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Походу, скоро можно будет с джавелинов стрелять по пехоте.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:36 Ответить
У ***** стільки танків нема.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:44 Ответить
Блінкен обіцяв 10 Javelin на 1 кацапотанк.
показать весь комментарий
03.05.2022 01:00 Ответить
Нам поставлять 5000 ракет - це ракети (набої) для джавелінів, а не сами джавеліни
показать весь комментарий
03.05.2022 11:12 Ответить
Джавеліни не тільки для танків. Судячи з кількості їх видали на всі кацапські броньовані коробки.
показать весь комментарий
03.05.2022 10:30 Ответить
Попри те, що тандемна кумулятивна бойова частина ракет системи Javelin довела свою ефективність в боротьбі з бронетехнікою, вона виявилась недостатньо ефективною в боротьбі з неброньованими цілями: піхота в укритті, легкоброньована або взагалі неброньована техніка, тощо.
показать весь комментарий
03.05.2022 13:04 Ответить
Так - укріплені блок-пости розбивати. Джавелін більш універсальна зброя в порівнянні з нлав, який використовується виключно для техніки.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:49 Ответить
FGM-148, как и NLAW, не предназначены для уничтожение полевых фортификационных сооружений, а так же для и создания проходов в заграждениях и пробития стен зданий. Для этого еще в январе США отгрузили нам достаточное количество M141 Bunker Defeat Munition (BDM) / SMAW-D. Кроме того, для уничтожения разного рода фортификационных сооружений можно применять противоконструкционные и осколочно-фугасные боеприпасы к Carl Gustaf, которые нам в начале марта в модификации М2 передала Канада, а позднее в модификации М3 США или Швеция. Так же Испания нам тоже прислала гранатомёты Instalaza C90, который может комплектоваться бункеробойным боеприпасом C-90BK. Но это все оружие боя в плотной городской застройке, и оно для нас сейчас менее актуально, так как сейчас мы стремимся разорвать дистанцию для уменьшения своих потерь, и одновременно увеличить точность и избирательность применяемого вооружения.
показать весь комментарий
03.05.2022 02:37 Ответить
Koniec rozmów pokojowych? Sekretarz RBNiO Ukrainy: z Rosją możemy podpisać tylko jej kapitulację
https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2950373,koniec-rozmow-pokojowych-sekretarz-rbnio-ukrainy-z-rosja-mozemy-podpisac-tylko-jej-kapitulacje
показать весь комментарий
03.05.2022 00:37 Ответить
Вважаєш що всі тут знають польську мову?
показать весь комментарий
03.05.2022 00:43 Ответить
А чому б і ні.Трохи гугл-перекладача і трішки увімкнути сіру речовину.Це відповідає вам "бивий офіцер окупаційней арміі радзєцкєй пулноцней групи в Польсце". Писати на польській не навчився.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:54 Ответить
Достатньо вклеїти в ґуґл перекладач
показать весь комментарий
03.05.2022 11:56 Ответить
А что там знать,в той польской-почти все понятно и слов много одинаковых славянских
показать весь комментарий
03.05.2022 13:20 Ответить
Тепер нехай ще Зеленський це скаже
показать весь комментарий
03.05.2022 01:01 Ответить
"В Україну до п'ятниці, 6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin."

Виглядає що американці не заперечували б аби москальня спробувала б знищити цей транспор і бажано на території НАТО
показать весь комментарий
03.05.2022 00:46 Ответить
Вопрос чисто риторический, если Украина имела 7000 стугн, получила еще 17000 птрк не считая пушек, гранатометов, мин, танков и вот сейчас еще 5000 то по идеи у кацапов уже ничего не должно было остаться!!! Нам что то не догваривают.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:53 Ответить
Дальності пострілу великі тільки у Стугна-П і Javelin вроді так. Чи ви по степу за танками хочете бігати?
показать весь комментарий
03.05.2022 00:59 Ответить
Да, джавелин прямо в ********* залетает и ищет танки.
показать весь комментарий
03.05.2022 01:01 Ответить
Так це ж Коростильов заявив про 7000ракет до ПТРК Корсар та Стугна, а самих установок декілька сотень і ми точно не знаємо скільки з 7000тис.ракет саме для Стугни.
показать весь комментарий
03.05.2022 01:20 Ответить
на укр мові можна?
показать весь комментарий
03.05.2022 02:07 Ответить
пообщайся из теми к которым прилетело - оторвало башни и сдетонировали боекомплекты ....
показать весь комментарий
03.05.2022 10:11 Ответить
А ви звідкіля знаєте що було сім тисяч Стугн чи по інших цифрах маєте інфу?Цього з таких як ми осіб не знає ніхто!
показать весь комментарий
03.05.2022 00:58 Ответить
Про 7000 говорили в начале в укроборонпроме.
показать весь комментарий
03.05.2022 13:22 Ответить
Это новость просто музыка для моего слуха .
Надеюсь что Ермак их не будет хранить на складах где то в Западной Украине или еще хуже тайком от американцев продавать их арабам? Кстати всем кто заметит что то подобное рекомендую найти в интернете сайт ФБР США и написать об этом напрямую. В США по разворовыванию госимущества нет срока давности. Найдут и через 5 и 10 и 20 лет. Ермак **** готовься встретить своего брата Колю в камере. Все фиксируется. После войны разберемся.
показать весь комментарий
03.05.2022 01:16 Ответить
Поставками оружия и его распределением занимаются специально обученные люди из США на территории Украины. Хватит постить бредни КГБ-шника Швеца.
показать весь комментарий
03.05.2022 01:39 Ответить
ФБР разбереться, что бредни, а что нет, поверь. Ни Ермак, ни Швец, а ФБР. И ***** Путина Ермак будет сидеть.
показать весь комментарий
03.05.2022 01:53 Ответить
Брат с 24 февраля в ДШВ на Донбассе и ни разу не видел Джавик... вот тебе и бред.
показать весь комментарий
03.05.2022 02:32 Ответить
и чем от там воюет? если мосинкой - то он со стороны ДНР
показать весь комментарий
03.05.2022 12:56 Ответить
По твоєму це смішно, коли мобілізованих військових з мухами та калашами кидають в бій проти авіації, танків та артилерії? А по тв розповідають про тисячі Джавелінів, Стінгерів та Нлавів. Доречі брат загинув і останнє, що він сказав про своє командуваня ДШВ це: "г.. вно, повернусь розповім бо це не телефонна розмова".
показать весь комментарий
06.05.2022 21:53 Ответить
Это потому что до войны скорее было требование не отправлять высокотехнологичное оружие на донбасс-вот и получилось ,что в Мариуполе почти ничего нового у Азова нет
показать весь комментарий
03.05.2022 13:27 Ответить
Ну не пишите хоть про продажу джавелинов и стингеров-там есть маяки,вполне вероятно и самоликвидация предусмотрена программно
показать весь комментарий
03.05.2022 13:24 Ответить
Це на додачу до Анжеліни
показать весь комментарий
03.05.2022 01:30 Ответить
Мы ехали, ехали и, наконец, приехали. Рюзьге танк, ехай *****
показать весь комментарий
03.05.2022 02:21 Ответить
Серьезная цифра, можно не экономить и гатыть подряд любую технику
показать весь комментарий
03.05.2022 04:32 Ответить
мало у них т34 5000000000000000000000 штук с дидами
показать весь комментарий
03.05.2022 07:14 Ответить
Надо банеры с этой новостью развесить на российских военкоматах.
показать весь комментарий
03.05.2022 09:28 Ответить
Думаю, нашим военным руководством это оружие доверено специально подготовленным подразделениям и они явно не будут стрелять им по пехоте, не фантазируйте тут. У всу есть задача максимально перемолоть военную технику рашистов. А без техники они наступать не умеют, они не талибан. Даже если рашисты обьявят мобилизацию, вряд ли это им поможет, новые танки и бмп не намобилизуешь.
показать весь комментарий
03.05.2022 10:06 Ответить
хваааатит !!! у меня уже ВЕСЬ сарай ими забитый , некуда складывать !!! ))))) шутка )))) как говорил наш старшина УКРАИНЕЦ : запас ж..... не иб..... !!!)))
показать весь комментарий
03.05.2022 10:30 Ответить
Украине нужно больше дронов США и Турции всех союзников!
показать весь комментарий
03.05.2022 10:58 Ответить
Украине нужны беспилотники США - Coyote.
показать весь комментарий
03.05.2022 11:05 Ответить
 
 