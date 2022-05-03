США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin, - Кирби

В Украину к пятнице, 6 мая, будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби во время брифинга.

Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украину в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

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