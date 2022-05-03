США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin, - Кирби
В Украину к пятнице, 6 мая, будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби во время брифинга.
Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украину в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.
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https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2950373,koniec-rozmow-pokojowych-sekretarz-rbnio-ukrainy-z-rosja-mozemy-podpisac-tylko-jej-kapitulacje
Виглядає що американці не заперечували б аби москальня спробувала б знищити цей транспор і бажано на території НАТО
Надеюсь что Ермак их не будет хранить на складах где то в Западной Украине или еще хуже тайком от американцев продавать их арабам? Кстати всем кто заметит что то подобное рекомендую найти в интернете сайт ФБР США и написать об этом напрямую. В США по разворовыванию госимущества нет срока давности. Найдут и через 5 и 10 и 20 лет. Ермак **** готовься встретить своего брата Колю в камере. Все фиксируется. После войны разберемся.