США заказали у производителя Javelin ракеты для Украины

Американская армия заказала у предприятий, занимающихся производством Javelin, 1300 ракет. Часть из них – для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Отмечается, что армия США недавно заключила два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму 309 миллионов долларов.

Эти контракты включают более 1300 ракет Javelin, финансируемых за счет средств последнего пакета американской помощи Украине, и заказы для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.

Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" разрабатываются и производятся совместным предприятием Javelin Joint Venture в партнерстве с Raytheon Missiles&Defense и Lockheed Martin. Предприятия уже произвели более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 многоразовых командно-пусковых установок.

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Ожидается, что Javelin останется в оружейном арсенале США до 2050 года и будет модернизироваться.