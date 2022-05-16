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США заказали у производителя Javelin ракеты для Украины

джавелин

Американская армия заказала у предприятий, занимающихся производством Javelin, 1300 ракет. Часть из них – для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Отмечается, что армия США недавно заключила два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму 309 миллионов долларов.

Эти контракты включают более 1300 ракет Javelin, финансируемых за счет средств последнего пакета американской помощи Украине, и заказы для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.

Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" разрабатываются и производятся совместным предприятием Javelin Joint Venture в партнерстве с Raytheon Missiles&Defense и Lockheed Martin. Предприятия уже произвели более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 многоразовых командно-пусковых установок.

Читайте также: США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin, - Кирби

Ожидается, что Javelin останется в оружейном арсенале США до 2050 года и будет модернизироваться.

Автор: 

оружие (10281) США (27316) Javelin (169)


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16.05.2022 23:58 Ответить
У вас гарне почуття гумору.
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17.05.2022 00:02 Ответить
"мертві бджоли не гудуть"
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17.05.2022 00:04 Ответить
вместе с тем, и возвратов не зафиксировано , все, кому доставили експресс-доставкой Джавелин, не обратились за обменом в течении 14 дней
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17.05.2022 00:17 Ответить
Все...кацапи...Вам звіздєц!!!
В України тепер буде більше Джавелінів, ніж в Миколаєві чайок!!!
Так, що орки..."пакети закінчилися"!!!
Назад "на родину только пеплом"!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!

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17.05.2022 00:06 Ответить
))) уявив: діджей на кацапському муз. радіо - "Хочу посвятить эту песню всем девушкам и жёнам российских танкистов, погибших на Украине. Город 312 - Останусь пеплом на губах..."
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17.05.2022 00:30 Ответить
А если к этому добавить новые подарки Switchblade, то ворованная стиралка будет неизмеримо дорого стоить.
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17.05.2022 03:41 Ответить
 
 