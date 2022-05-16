США заказали у производителя Javelin ракеты для Украины
Американская армия заказала у предприятий, занимающихся производством Javelin, 1300 ракет. Часть из них – для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Отмечается, что армия США недавно заключила два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму 309 миллионов долларов.
Эти контракты включают более 1300 ракет Javelin, финансируемых за счет средств последнего пакета американской помощи Украине, и заказы для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.
Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" разрабатываются и производятся совместным предприятием Javelin Joint Venture в партнерстве с Raytheon Missiles&Defense и Lockheed Martin. Предприятия уже произвели более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 многоразовых командно-пусковых установок.
Ожидается, что Javelin останется в оружейном арсенале США до 2050 года и будет модернизироваться.
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В України тепер буде більше Джавелінів, ніж в Миколаєві чайок!!!
Так, що орки..."пакети закінчилися"!!!
Назад "на родину только пеплом"!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!