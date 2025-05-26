Работник "УЗ", который шпионил за эшелонами ВСУ в Черниговской области, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ
Агента ФСБ, который шпионил на Черниговщине за эшелонами ВСУ, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о 45-летнем работнике местного филиала "Укрзализныци".
"Предатель использовал рабочее место на железнодорожной станции, чтобы скрыто фиксировать прохождение и транзитные остановки подвижного состава ВСУ. Больше всего врага интересовали грузовые поезда, транспортирующие на фронт бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы. Агент передавал куратору собранные данные в виде координат движения и остановок эшелонов, а также фотоснимки объектов", - отметили в СБУ.
Его задержали, задокументировали преступления и задержали. В то же время были проведены спецмеры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов железнодорожной инфраструктуры.
Во время обысков у "крота" изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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під час війни:
на залізниці: усі співробітники та їх родичи/знайоми - мають бути перевірені, під контролем, спостереженням...
біля війскових пунктів: усі співробітники та їх родичи/знайоми - мають бути перевірені, під контролем, спостереженням...
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мені просто соромно викладати ці азбучні істіни... мені це викладали ще в 1975 в ТГУ...
так розумію, що для сбу доїти бизнес набагато вигіідніше...
Якщо у нас не буде паспортів негромадянина, як це зробили у країнах Балтії, то ми з цього лайна ніколи не виліземо, і залишимо нашим онукам боротись окрім з кацапами, ще із нащадками цих шарікових.