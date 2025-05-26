Работник "УЗ", который шпионил за эшелонами ВСУ в Черниговской области, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Агента ФСБ, который шпионил на Черниговщине за эшелонами ВСУ, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 45-летнем работнике местного филиала "Укрзализныци".

"Предатель использовал рабочее место на железнодорожной станции, чтобы скрыто фиксировать прохождение и транзитные остановки подвижного состава ВСУ. Больше всего врага интересовали грузовые поезда, транспортирующие на фронт бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы. Агент передавал куратору собранные данные в виде координат движения и остановок эшелонов, а также фотоснимки объектов", - отметили в СБУ.

Его задержали, задокументировали преступления и задержали. В то же время были проведены спецмеры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов железнодорожной инфраструктуры.

Во время обысков у "крота" изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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