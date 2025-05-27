Задержан водитель военной части в Кировоградской области, который корректировал российские обстрелы, - СБУ. ФОТО
Задержан водитель-электрик воинской части в Кировоградской области, который корректировал удары РФ по центральному региону Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержание произошло при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
32-летний предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, в которых проходили лечение украинские воины.
Также он передавал ФСБ маршруты движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также виды их вооружения.
"После выполнения заданий агент надеялся на "эвакуацию" во временно захваченную часть Донецкой области, где он планировал вступить в оккупационные группировки РФ и воевать против Украины.
Военная контрразведка СБУ сорвала планы предателя и задержала его "на горячем", когда он проводил визуальную доразведку вблизи военного объекта. На месте происшествия у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага", - говорится в сообщении.
Перед задержанием СБУ провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Фигурант попал в поле зрения оккупантов как автор антиукраинских комментариев в Телеграм-каналах. Во время вербовки российская спецслужба пообещала ему деньги, которых он так и не получил.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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клятим москалям !!
Не може бути жодного прощеня і дозвіл на життя
таким виродкам - тільки знищення !!
Тоді інші коригувальники відкоригують свій сфінктер, який буде нажаханим.