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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Задержан водитель военной части в Кировоградской области, который корректировал российские обстрелы, - СБУ. ФОТО

Задержан водитель-электрик воинской части в Кировоградской области, который корректировал удары РФ по центральному региону Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание произошло при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

32-летний предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, в которых проходили лечение украинские воины.

Военный корректировал удары РФ в Кировоградской области

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Также он передавал ФСБ маршруты движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также виды их вооружения.

"После выполнения заданий агент надеялся на "эвакуацию" во временно захваченную часть Донецкой области, где он планировал вступить в оккупационные группировки РФ и воевать против Украины.

Военная контрразведка СБУ сорвала планы предателя и задержала его "на горячем", когда он проводил визуальную доразведку вблизи военного объекта. На месте происшествия у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага", - говорится в сообщении.

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Перед задержанием СБУ провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Фигурант попал в поле зрения оккупантов как автор антиукраинских комментариев в Телеграм-каналах. Во время вербовки российская спецслужба пообещала ему деньги, которых он так и не получил.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19983) корректировщик (61) Кировоградская область (639)


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Топ комментарии
+14
Курву на осику.
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27.05.2025 13:09
+14
Завалити су#у на місці!!!
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27.05.2025 13:09
+11
тєлєграм мені нагадує липку стрічку від відомих комах, які харчуються лайном.
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27.05.2025 13:10
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Курву на осику.
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27.05.2025 13:09 Ответить
на гіляку берези, нехай побовтається !!!
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27.05.2025 13:16 Ответить
Завалити су#у на місці!!!
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27.05.2025 13:09 Ответить
..на людному....
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27.05.2025 13:26 Ответить
тєлєграм мені нагадує липку стрічку від відомих комах, які харчуються лайном.
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27.05.2025 13:10 Ответить
Нет профотбора потому что.
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27.05.2025 13:23 Ответить
Бо ТЦК хапають усіх підряд, в тому числі і таких от зрадників
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27.05.2025 13:31 Ответить
Так аби ж при оповіщенні ви відразу чесно казали- ;Ні, я за росію, чекаю ;визволителів; і навіть паспорт ссср досі зберігаю за іконою;. Але ж ні, всі мовчать.
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27.05.2025 13:34 Ответить
во тварина продажна
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27.05.2025 13:25 Ответить
"Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України" .. дальше читать не стал..
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27.05.2025 13:27 Ответить
сирний кацап здав свого .особисто викрив зрадника))))
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27.05.2025 13:45 Ответить
Такі ж нелюди живуть серед нас і тихо здають наші позиціі
клятим москалям !!
Не може бути жодного прощеня і дозвіл на життя
таким виродкам - тільки знищення !!
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27.05.2025 13:42 Ответить
Таких "ко-РИГ-увальників військові повинні заривати на місці.
Тоді інші коригувальники відкоригують свій сфінктер, який буде нажаханим.
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27.05.2025 13:45 Ответить
Коли ж так затримають зрадника котрий здав південь, харківську та київську області? Зрадника, котрий саботував підготовку до вторгнення?
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27.05.2025 13:46 Ответить
Навіть понюхати рублики не встиг.
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27.05.2025 18:11 Ответить
 
 