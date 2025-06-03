Задержан российский "крот" в штурмовой бригаде Нацгвардии, который корректировал удары по собственному подразделению, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины при содействии министра внутренних дел и командования Национальной гвардии задержала в Харькове еще одного агента ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кем оказался предатель?

По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.

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Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки РФ по локациям "своего" подразделения.

"Находясь в должности командира взвода, он "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу.

Также агент должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона", - говорится в сообщении.

После передачи разведданных ФСБ обещала агенту организовать его "эвакуацию" в Россию через линию фронта на Харьковском направлении.

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Как злоумышленника задержали?

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "крота" и задержали его.

Во время документирования преступлений агента были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

На месте происшествия у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на фсб.

По данным следствия, фигурант по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу через своих родственников - бывших российских военных, проживающих в РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленник - под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.