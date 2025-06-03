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Задержан российский "крот" в штурмовой бригаде Нацгвардии, который корректировал удары по собственному подразделению, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины при содействии министра внутренних дел и командования Национальной гвардии задержала в Харькове еще одного агента ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кем оказался предатель?

По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планировали убийство: трое российских агентов шпионили за ветераном ВСУ в Германии, - СМИ

крот из Нацгвардии
крот из Нацгвардии

Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки РФ по локациям "своего" подразделения.

"Находясь в должности командира взвода, он "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу.

Также агент должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона", - говорится в сообщении.

После передачи разведданных ФСБ обещала агенту организовать его "эвакуацию" в Россию через линию фронта на Харьковском направлении.

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Как злоумышленника задержали?

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "крота" и задержали его.

Во время документирования преступлений агента были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

На месте происшествия у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на фсб.

По данным следствия, фигурант по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу через своих родственников - бывших российских военных, проживающих в РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионил за ВСУ и корректировал авиаудары: задержан агент ГРУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Злоумышленник - под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20014) Харьков (7559) шпионаж (1407) Национальная гвардия (2154) Харьковская область (1047) Харьковский район (327)


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Топ комментарии
+12
Відпустіть його в підвал на добу, дозвольте всім бажаючим добровольцям з бригади його відвідати хоч по 10хвилин рандеву...
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03.06.2025 10:45 Ответить
+8
При зеленському з'явилась нова мода ( навмисне возвеличення нібито заслуг міністрів, інших високопосадовців- призначенців зеленського ).
Без особистого втручання міністрів правоохоронні органи не працюють?

"за сприяння міністра внутрішніх справ та командування Національної гвардії затримала у Харкові ще одного агента ФСБ РФ. "

Джерело: https://censor.net/ua/p3555807
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03.06.2025 10:50 Ответить
+7
Таких підарів треба не затримувати, а кінчати на місці, на очах у воїнів його підрозділу! 🤬
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03.06.2025 10:50 Ответить
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Відпустіть його в підвал на добу, дозвольте всім бажаючим добровольцям з бригади його відвідати хоч по 10хвилин рандеву...
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03.06.2025 10:45 Ответить
Таких підарів треба не затримувати, а кінчати на місці, на очах у воїнів його підрозділу! 🤬
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03.06.2025 10:50 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2025 11:16 Ответить
При зеленському з'явилась нова мода ( навмисне возвеличення нібито заслуг міністрів, інших високопосадовців- призначенців зеленського ).
Без особистого втручання міністрів правоохоронні органи не працюють?

"за сприяння міністра внутрішніх справ та командування Національної гвардії затримала у Харкові ще одного агента ФСБ РФ. "

Джерело: https://censor.net/ua/p3555807
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03.06.2025 10:50 Ответить
да да да, це все Зеленський винуватий у таках як ти 🤣
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03.06.2025 10:53 Ответить
Як ти догадався, що ЗЄля теж *********?
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03.06.2025 11:07 Ответить
Піськограя маєш на увазі ?
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03.06.2025 11:18 Ответить
Пєрєсідєнт гандоном був ціле його нікчемне життя. Притом москальським гандоном - нацюцюрником у кремлівських.
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03.06.2025 11:18 Ответить
нікчемне життя, це в тебе ноунейм
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03.06.2025 11:25 Ответить
ЗЄлябобік? Кривавого монстра виправдовуєш? Маєш рахунок просто відкритий для усього світу?
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03.06.2025 11:28 Ответить
іди ліки пий мамкін воїн- бунтівник
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03.06.2025 11:31 Ответить
Вчорашнє, а яку причину вбачаєш ти у системному возвеличенні міністрів, Сирського в тому, що мають робити рядові співробітники правоохоронних органів згідно своїх посадових обов'язків?
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03.06.2025 11:21 Ответить
тобі с дивана відніше
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03.06.2025 11:24 Ответить
А ти де сидиш?
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03.06.2025 11:31 Ответить
це не мода
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03.06.2025 11:05 Ответить
Відрубати руки й ноги і відправити на обмін на Сосію
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03.06.2025 10:51 Ответить
Вихованець талантів проросійської групи "95 квартал".
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03.06.2025 10:55 Ответить
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03.06.2025 10:56 Ответить
нічого не видавало підара - ані гармошка на плечі, ані підарський язик ані парашут що волочився за ним...
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03.06.2025 10:57 Ответить
вбити тварину за законами воєного часу, дак ні, ми ж гуманні....
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03.06.2025 10:59 Ответить
Шось з телефонами потрібно робити
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03.06.2025 11:10 Ответить
А яким чином міністра МВС долучили, сам в засаді сидів. Тоді і подяку всієї оп, вони теж були причетні
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03.06.2025 11:37 Ответить
 
 