Планировали убийство: трое российских агентов шпионили за ветераном ВСУ в Германии, - СМИ

Федеральная прокуратура Германии обвиняет трех мужчин в шпионаже в пользу России. Обвиняемые следили за украинским ветераном и, вероятно, планировали убить его.

Об этом пишет германское издание Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

По информации следователей, в мае 2024 года гражданин Армении получил задание следить за мужчиной, который после начала российского вторжения воевал в рядах ВСУ и сейчас находился в Германии. Для этого гражданин Армении привлек двух сообщников.

В июне 2024 года подозреваемые организовали встречу с потенциальной жертвой в кафе в центре Франкфурта. Однако экс-военный перед этим обратился в полицию Германии и не пришел на встречу.

По информации следствия, подозреваемых наняли спецслужбы РФ: им поручили следить за бывшим украинским военным, который находился в Германии. Германские правоохранители считают, что, вероятно, завербованные планировали убийство украинца.

Все трое подозреваемых задержаны и находятся сейчас под стражей.

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