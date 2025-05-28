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Новости Агенты РФ следили за ветераном ВСУ в Германии
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Планировали убийство: трое российских агентов шпионили за ветераном ВСУ в Германии, - СМИ

Агенты РФ планировали убийство ветерана ВСУ в Германии

Федеральная прокуратура Германии обвиняет трех мужчин в шпионаже в пользу России. Обвиняемые следили за украинским ветераном и, вероятно, планировали убить его.

Об этом пишет германское издание Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

По информации следователей, в мае 2024 года гражданин Армении получил задание следить за мужчиной, который после начала российского вторжения воевал в рядах ВСУ и сейчас находился в Германии. Для этого гражданин Армении привлек двух сообщников.

В июне 2024 года подозреваемые организовали встречу с потенциальной жертвой в кафе в центре Франкфурта. Однако экс-военный перед этим обратился в полицию Германии и не пришел на встречу.

По информации следствия, подозреваемых наняли спецслужбы РФ: им поручили следить за бывшим украинским военным, который находился в Германии. Германские правоохранители считают, что, вероятно, завербованные планировали убийство украинца.

Все трое подозреваемых задержаны и находятся сейчас под стражей.

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Автор: 

ветераны (1115) Германия (7043) россия (96038) шпионаж (1406) ВСУ (6670)


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Слуги такими дрібницями не переймаються, який від цього навар?
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28.05.2025 21:53 Ответить
Ну наші специ навчилися ліквідувати нечість за кордоном, а охороняти своїх громадян за кордоном якось не виходить!!! Добре що люди самі знають до кого звернутися, бо від наших амбасад толку ні якого, звертатися туди собі дорожче!!!
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28.05.2025 22:14 Ответить
Там роки сплутали.
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28.05.2025 22:59 Ответить
 
 