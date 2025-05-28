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Новини Агенти РФ стежили за ветераном ЗСУ в Німеччині
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Планували вбивство: троє російських агентів шпигували за ветераном ЗСУ в Німеччині, - ЗМІ

Агенти РФ планували вбивство ветерана ЗСУ в Німеччині

Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує трьох чоловіків у шпигунстві на користь Росії. Обвинувачені стежили за українським ветераном та, ймовірно, планували вбити його.

Про це пише німецьке видання Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією слідчих, у травні 2024 року громадянин Вірменії отримав завдання стежити за чоловіком, який після початку російського вторгнення воював у лавах ЗСУ й нині перебував у Німеччині. Для цього громадянин Вірменії залучив двох спільників.

У червні 2024 року підозрювані організували зустріч із потенційною жертвою у кафе в центрі Франкфурта. Однак ексвійськовий перед цим звернувся до поліції Німеччини та не прийшов на зустріч.

За інформацією слідства, підозрюваних найняли спецслужби РФ: їм доручили стежити за колишнім українським військовим, який перебував у Німеччині. Німецькі правоохоронці вважають, що, ймовірно, завербовані планували вбиство українця. 

Усі троє підозрюваних затримані та перебувають зараз під вартою.

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Автор: 

ветерани (1083) Німеччина (7449) росія (65856) шпигунство (1011) ЗСУ (7642)


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Слуги такими дрібницями не переймаються, який від цього навар?
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28.05.2025 21:53 Відповісти
Ну наші специ навчилися ліквідувати нечість за кордоном, а охороняти своїх громадян за кордоном якось не виходить!!! Добре що люди самі знають до кого звернутися, бо від наших амбасад толку ні якого, звертатися туди собі дорожче!!!
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28.05.2025 22:14 Відповісти
Там роки сплутали.
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28.05.2025 22:59 Відповісти
 
 