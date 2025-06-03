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Новини Фото Шпигунство на користь РФ
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Затримано російського "крота" у штурмовій бригаді Нацгвардії, який коригував удари по власному підрозділу, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України за сприяння міністра внутрішніх справ та командування Національної гвардії затримала у Харкові ще одного агента ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ким виявився зрадник?

За матеріалами справи, фігурантом виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планували вбивство: троє російських агентів шпигували за ветераном ЗСУ в Німеччині, - ЗМІ

кріт з Нацгвардії
кріт з Нацгвардії

Як встановило розслідування, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях "свого" підрозділу.

"Перебуваючи на посаді командира взводу, він "зливав" окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу.

Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону", - йдеться у повідомленні.

Після передачі розвідданих ФСБ обіцяла агенту організувати його "евакуацію" в Росію через лінію фронту на Харківському напрямку.

Також читайте: Затримано ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Дніпру та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Як зловмисника затримали?

Співробітники СБУ завчасно викрили "крота" і затримали його.

Під час документування злочинів агента було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на фсб.

За даними слідства, фігурант з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу через своїх родичів - колишніх російських військових, які проживають в РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за ЗСУ та коригував авіаудари: затримано агента ГРУ на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Зловмисник – під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12945) Харків (5678) шпигунство (1012) Національна гвардія (1564) Харківська область (1057) Харківський район (329)


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Топ коментарі
+12
Відпустіть його в підвал на добу, дозвольте всім бажаючим добровольцям з бригади його відвідати хоч по 10хвилин рандеву...
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03.06.2025 10:45 Відповісти
+8
При зеленському з'явилась нова мода ( навмисне возвеличення нібито заслуг міністрів, інших високопосадовців- призначенців зеленського ).
Без особистого втручання міністрів правоохоронні органи не працюють?

"за сприяння міністра внутрішніх справ та командування Національної гвардії затримала у Харкові ще одного агента ФСБ РФ. "

Джерело: https://censor.net/ua/p3555807
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03.06.2025 10:50 Відповісти
+7
Таких підарів треба не затримувати, а кінчати на місці, на очах у воїнів його підрозділу! 🤬
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03.06.2025 10:50 Відповісти
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Відпустіть його в підвал на добу, дозвольте всім бажаючим добровольцям з бригади його відвідати хоч по 10хвилин рандеву...
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03.06.2025 10:45 Відповісти
Таких підарів треба не затримувати, а кінчати на місці, на очах у воїнів його підрозділу! 🤬
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03.06.2025 10:50 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2025 11:16 Відповісти
При зеленському з'явилась нова мода ( навмисне возвеличення нібито заслуг міністрів, інших високопосадовців- призначенців зеленського ).
Без особистого втручання міністрів правоохоронні органи не працюють?

"за сприяння міністра внутрішніх справ та командування Національної гвардії затримала у Харкові ще одного агента ФСБ РФ. "

Джерело: https://censor.net/ua/p3555807
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03.06.2025 10:50 Відповісти
да да да, це все Зеленський винуватий у таках як ти 🤣
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03.06.2025 10:53 Відповісти
Як ти догадався, що ЗЄля теж *********?
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03.06.2025 11:07 Відповісти
Піськограя маєш на увазі ?
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03.06.2025 11:18 Відповісти
Пєрєсідєнт гандоном був ціле його нікчемне життя. Притом москальським гандоном - нацюцюрником у кремлівських.
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03.06.2025 11:18 Відповісти
ЗЄлябобік? Кривавого монстра виправдовуєш? Маєш рахунок просто відкритий для усього світу?
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03.06.2025 11:28 Відповісти
Вчорашнє, а яку причину вбачаєш ти у системному возвеличенні міністрів, Сирського в тому, що мають робити рядові співробітники правоохоронних органів згідно своїх посадових обов'язків?
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03.06.2025 11:21 Відповісти
А ти де сидиш?
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03.06.2025 11:31 Відповісти
про Чонгар, вагнергейт, оман ти вже забув. то я тобі нагадав.
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03.06.2025 11:50 Відповісти
це не мода
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03.06.2025 11:05 Відповісти
Відрубати руки й ноги і відправити на обмін на Сосію
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03.06.2025 10:51 Відповісти
Вихованець талантів проросійської групи "95 квартал".
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03.06.2025 10:55 Відповісти
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03.06.2025 10:56 Відповісти
нічого не видавало підара - ані гармошка на плечі, ані підарський язик ані парашут що волочився за ним...
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03.06.2025 10:57 Відповісти
вбити тварину за законами воєного часу, дак ні, ми ж гуманні....
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03.06.2025 10:59 Відповісти
Шось з телефонами потрібно робити
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03.06.2025 11:10 Відповісти
А яким чином міністра МВС долучили, сам в засаді сидів. Тоді і подяку всієї оп, вони теж були причетні
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03.06.2025 11:37 Відповісти
Ідейне падло.Визиваю агонь на сєбя за книжечку з куркою-мутантом.Тьху, мля....
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03.06.2025 11:51 Відповісти
Ось так на обмін в комфорті цей під..р поїде на рашку.. не потрібно через лінію фронту пертися... Віддайте його назад в його підрозділ..і так з кожним під..ром потрібно робити
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03.06.2025 11:51 Відповісти
 
 