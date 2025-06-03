Працював на будівництві командних пунктів ЗСУ: СБУ затримала у Харкові коригувальника ударів РФ

У Харкові затримано ще одного агента ФСБ, який працював у будівельній компанії, що зводить запасні командні пункти (ЗКП) для оборонців міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зрадник влаштувався до цієї фірми, щоб коригувати ракетно-бомбові атаки РФ по новозбудованих об’єктах ЗСУ.

Чоловік дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів на ЗКП.

Також він передавав ворогу інформацію про інженерні особливості потенційних цілей.

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"Для конспірації зрадник видаляв з телефону все листування з куратором після кожного сеансу зв’язку. Кіберфахівці СБУ викрили і задокументували контакти зрадника з окупантами, а на фінальному етапі операції затримали його за місцем проживання.

Одночасно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

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Також встановлено, що чоловік фіксував рух бронетехніки українських військ у напрямку передової. Приховані відеозйомки він робив на камеру телефона, коли повертався додому після робочої зміни.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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