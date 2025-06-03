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Новини Державна зрада Затримання коригувальників
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Працював на будівництві командних пунктів ЗСУ: СБУ затримала у Харкові коригувальника ударів РФ

Будівельник коригував удари РФ у Харкові

У Харкові затримано ще одного агента ФСБ, який працював у будівельній компанії, що зводить запасні командні пункти (ЗКП) для оборонців міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зрадник влаштувався до цієї фірми, щоб коригувати ракетно-бомбові атаки РФ по новозбудованих об’єктах ЗСУ.

Чоловік дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів на ЗКП.

Також він передавав ворогу інформацію про інженерні особливості потенційних цілей.

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"Для конспірації зрадник видаляв з телефону все листування з куратором після кожного сеансу зв’язку. Кіберфахівці СБУ викрили і задокументували контакти зрадника з окупантами, а на фінальному етапі операції затримали його за місцем проживання.

Одночасно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

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Також встановлено, що чоловік фіксував рух бронетехніки українських військ у напрямку передової. Приховані відеозйомки він робив на камеру телефона, коли повертався додому після робочої зміни.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12945) Харків (5678) державна зрада (1713) коригування (68) Харківська область (1070) Харківський район (329)


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Щоб оборонятись успішно треба мати владу українську а не космополітичну.
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03.06.2025 13:09 Відповісти
Черговий приклад наслідків бездіяльності, упродовж 3 років, групи осіб, з ВРУ КМУ ОПУ щодо їх саботажу та не внесення, нагальних змін до законодавства про значне посилення покарання осіб, за подібні злочини в Особливий період та під час дії правого режиму Воєнного стану!!
І омбудсмени тихо сидять, як миші під віником, це ж їх убивають зрадники з московськими окупантами, а просто, пересічних Українців з 2014 року!!
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03.06.2025 13:18 Відповісти
Це тільки ті зрадники (чи агенти, залишені касапами після 1991 року), які десь засвітились на службі (в ЗСУ+СБУ+МВС, інших правоохороних органах, в судах) чи на публічній роботі. А скільки таких, хто в душі зрадник і бажає, як мінімум, приходу ворога на їхнє подвір'я... хоча, можливо, і нічого не робить для цього...
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03.06.2025 13:20 Відповісти
Кількість лайна зашкалює, що поміж населення, що у владі.
Як в таких умовах можна захистити країну?((
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03.06.2025 13:22 Відповісти
Прив*язати б його за ногу цепом десь до дерева поряд з місцями куди прилітає.
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03.06.2025 13:37 Відповісти
Це все наслідок політики "какая разница" рашисти вербують бидло ,ні посилення покарання за співпрацю з ворогом ,ні патріотичного виховання головне рейтинг.
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03.06.2025 14:38 Відповісти
 
 