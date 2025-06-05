16-летний студент корректировал удары РФ по Полтавской и Днепропетровской областям, - СБУ
Задержан корректировщик российских обстрелов по Полтавской и Днепропетровской областям.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 16-летнем местном студенте, которого оккупанты завербовали, обещая денежное вознаграждение.
"Основной задачей агента был поиск и верификация координат военных объектов и локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники. Кроме того, фигурант пытался получить информацию о местах производства элементов для украинских БПЛА.
По заданию куратора из игры агент выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и посылал информацию куратору", - говорится в сообщении.
СБУ задержала юношу по месту жительства и задокументировала его преступления. В то же время были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Во время обыска у него изъят телефон с доказательствами работы на РФ.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.
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Але у будь-якому випадкові потбрібно дивитися на батьків і СБУ мають перевіряти батьків такого юного зрадника.
Бо вони не бачили майдан ні перший ні другий - їм це все до лямпочки
Тоді наступний Йовбак трохи задумається.
Атпустітє мальчіка в СССР, ізвєргі...
дебіли-какаразнци навіть не розуміють, що самі, як дешеві хвойди "віддають свій паспорт", керування своїм життям і стають "расхОдним матЄріалом", кріпаками кацапів-людожерів довіку...