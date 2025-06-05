16-летний студент корректировал удары РФ по Полтавской и Днепропетровской областям, - СБУ

Задержан корректировщик российских обстрелов по Полтавской и Днепропетровской областям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 16-летнем местном студенте, которого оккупанты завербовали, обещая денежное вознаграждение.

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"Основной задачей агента был поиск и верификация координат военных объектов и локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники. Кроме того, фигурант пытался получить информацию о местах производства элементов для украинских БПЛА.

По заданию куратора из игры агент выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и посылал информацию куратору", - говорится в сообщении.

СБУ задержала юношу по месту жительства и задокументировала его преступления. В то же время были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обыска у него изъят телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.

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