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Новости Задержание корректировщиков
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16-летний студент корректировал удары РФ по Полтавской и Днепропетровской областям, - СБУ

Студент корректировал обстрелы. СБУ задержала его в Полтавской области

Задержан корректировщик российских обстрелов по Полтавской и Днепропетровской областям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 16-летнем местном студенте, которого оккупанты завербовали, обещая денежное вознаграждение.

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"Основной задачей агента был поиск и верификация координат военных объектов и локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники. Кроме того, фигурант пытался получить информацию о местах производства элементов для украинских БПЛА.

По заданию куратора из игры агент выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и посылал информацию куратору", - говорится в сообщении.

СБУ задержала юношу по месту жительства и задокументировала его преступления. В то же время были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обыска у него изъят телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.

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Автор: 

СБУ (20033) корректировщик (68) Полтавская область (1184)


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Топ комментарии
+14
Що за покоління виросло? Скільки вже викрили - 14, 15, 16 , 17 18 років? Зрадник на зраднику. Діти? Вони в спину стріляти будуть тільки дай автомат і заплати.
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05.06.2025 13:11 Ответить
+11
ДО 25 НЕ МОБІЛІЗУЄМ - бо наше майбутнє)))) А як виявляється до 25 якраз і є вата що слухає російські пісні, бє ветеранів, тікає з країни і плювати на все хотіли

Бо вони не бачили майдан ні перший ні другий - їм це все до лямпочки
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05.06.2025 13:11 Ответить
+7
Кацапи працюють з молодьдю системно - починаючи з мільтиків кацапською, потім вони вкладаються в будь-які підліткові титток/ютуб і тд канали, вливають туди величезні зроші, розкруючи їх, втягуючи наших дітей у своє інформаційне середовище.
Але у будь-якому випадкові потбрібно дивитися на батьків і СБУ мають перевіряти батьків такого юного зрадника.
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05.06.2025 13:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що за покоління виросло? Скільки вже викрили - 14, 15, 16 , 17 18 років? Зрадник на зраднику. Діти? Вони в спину стріляти будуть тільки дай автомат і заплати.
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05.06.2025 13:11 Ответить
тіктокери
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05.06.2025 13:20 Ответить
гірше
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05.06.2025 13:28 Ответить
А шо з них! Їхні батьки обрали шута! і нічого зайвого!
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05.06.2025 13:34 Ответить
Кацапи працюють з молодьдю системно - починаючи з мільтиків кацапською, потім вони вкладаються в будь-які підліткові титток/ютуб і тд канали, вливають туди величезні зроші, розкруючи їх, втягуючи наших дітей у своє інформаційне середовище.
Але у будь-якому випадкові потбрібно дивитися на батьків і СБУ мають перевіряти батьків такого юного зрадника.
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05.06.2025 13:36 Ответить
у батьків, кантужених дібілізором виросли дєті, кантужені тєлєграмом. Це явище розповсюджене.
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05.06.2025 14:18 Ответить
ДО 25 НЕ МОБІЛІЗУЄМ - бо наше майбутнє)))) А як виявляється до 25 якраз і є вата що слухає російські пісні, бє ветеранів, тікає з країни і плювати на все хотіли

Бо вони не бачили майдан ні перший ні другий - їм це все до лямпочки
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05.06.2025 13:11 Ответить
по перше зрадники э й були. по друге там би ще до батьків придивитись на всяк випадок.
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05.06.2025 13:25 Ответить
25 років з конфіскацією, будь ласка...
Тоді наступний Йовбак трохи задумається.
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05.06.2025 13:14 Ответить
Раз уж см.казнь упарзднили, то ПЖ без возможности помилования. А так вообще-то - стенка.
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05.06.2025 13:17 Ответить
Що в 16-ти річного конфісковувати? 25 років у нас нема. Просто довічне.
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05.06.2025 13:20 Ответить
За ноги и об угол.
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05.06.2025 13:16 Ответить
Паабєщялі луччєє в мірє марожинає.
Атпустітє мальчіка в СССР, ізвєргі...
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05.06.2025 13:17 Ответить
Не согласен. В совке была идеология. А это современный циничный золотой спермофонд.
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05.06.2025 13:24 Ответить
Вы читаете новости. Среди совковых старых пердунов почти нет предателей. Только молодежь.
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05.06.2025 13:27 Ответить
Всюди в інтернеті і медіа рекламується картинка розкішного життя, а в реальності навкруги біднота і незначні перспективи, бо 30 років політики думали (і зараз продовжують думати) тільки про своїх власних дітей. Для слабких аналітичних мізків сьогоднішньої молоді це катастрофа.
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05.06.2025 13:46 Ответить
ну і як пояснити ідіотам, що бути "забезпеченим усім" пдром - це не круто?..
дебіли-какаразнци навіть не розуміють, що самі, як дешеві хвойди "віддають свій паспорт", керування своїм життям і стають "расхОдним матЄріалом", кріпаками кацапів-людожерів довіку...
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05.06.2025 13:30 Ответить
Їздив у сусідню область в 16 років? Цікаво, а куди батьки дивилися?
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05.06.2025 13:36 Ответить
Повісить всю рідню на площі і не знімать а все їхнє движиме і не движиме а також статки для переселенців і ЗСУ
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05.06.2025 13:36 Ответить
Ще не запінили?
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05.06.2025 14:05 Ответить
....оце все виховання....хоча є такі хоч кіл на голові теши...може і вродилося з такими генами...
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05.06.2025 14:09 Ответить
 
 