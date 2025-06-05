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Новости Задержание российских пособников
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"Сливал" местопребывание Сил обороны врагу: в Николаеве задержали российского информатора

В Николаеве задержали еще одного предателя

Служба безопасности задержала в Николаеве еще одного вражеского пособника, который действовал в интересах государства-агрессора. Злоумышленник "сливал" во вражеские Телеграм-каналы локации Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Николаевской области.

Отмечается, 46-летний разнорабочий из Николаева передавал врагу места сосредоточения и маршруты движения украинских защитников, а также места их временного пребывания.

Имея прокремлевские взгляды, он искал "выходы" на спецслужбы РФ для сотрудничества в войне против Украины. Для этого публиковал закрытую информацию в российских пабликах, которые оккупанты используют для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Во время своих рабочих поездок за пределы города он скрыто фиксировал время и места, где находились военнослужащие отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины. В режиме онлайн он готовил текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.

Полученную информацию он "сливал" в Телеграм-каналы, которые были созданы российскими спецслужбами для отслеживания локаций Сил обороны Украины.

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Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. При обыске у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в противоправной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

Николаев (2160) Николаевская область (2143) СБУ (20033) коллаборационизм (883) Николаевский район (70)


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Кіберполіція Запоріжжя викрила 35-річного хакера з Полтави, який зламував акаунти клієнтів міжнародної хостинг-компанії та запускав на їх серверах майнінг криптовалют, завдавши збитків на понад \$4,5 млн. Він діяв з 2018 року, часто змінював місце проживання і був активним у даркнеті. Під час обшуків вилучено техніку, хакерські скрипти та криптогаманці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ, йому загрожує до 15 років ув'язнення. https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-zaporizhzhya-vykryla-xakera-yakyj-zavdav-poterpilym-miljonni-zbytky-na-majningu-kryptovalyuty-5154/
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05.06.2025 11:57 Ответить
Приклад нікчемності покарань в Україні, за подібні злочини, та їх збільшення!!
А стефанчук+зеленський+шмигаль, та «НЕЗЛАМНА» їх група осіб з РНБОУ, так і далі, упродовж 3 років, повномасштабної війни з московії, не вносять НАГАЛЬНИХ і НЕВІДКЛАДНИХ змін!!
Їм байдуже щодо дій таких злочинців проти Українців, це ж не їх УБИВАЮТЬ! Вони і вишиванки носять і про щось присягали з трибуни ВРУ!!?? Але, то для піплу, за сценарієм говнобородька!!
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05.06.2025 12:05 Ответить
Чому ведуть,а не прикопують цю тварину?
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05.06.2025 12:11 Ответить
Спину заблюрили....
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05.06.2025 12:27 Ответить
главно дєло, не позбавляйте їх виборчого права. Партія коригувальників повинна мати свій електорат.
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05.06.2025 14:32 Ответить
 
 