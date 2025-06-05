"Сливал" местопребывание Сил обороны врагу: в Николаеве задержали российского информатора

Служба безопасности задержала в Николаеве еще одного вражеского пособника, который действовал в интересах государства-агрессора. Злоумышленник "сливал" во вражеские Телеграм-каналы локации Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Николаевской области.

Отмечается, 46-летний разнорабочий из Николаева передавал врагу места сосредоточения и маршруты движения украинских защитников, а также места их временного пребывания.

Имея прокремлевские взгляды, он искал "выходы" на спецслужбы РФ для сотрудничества в войне против Украины. Для этого публиковал закрытую информацию в российских пабликах, которые оккупанты используют для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Во время своих рабочих поездок за пределы города он скрыто фиксировал время и места, где находились военнослужащие отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины. В режиме онлайн он готовил текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.

Полученную информацию он "сливал" в Телеграм-каналы, которые были созданы российскими спецслужбами для отслеживания локаций Сил обороны Украины.

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Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. При обыске у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в противоправной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.