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Новости Задержание российских пособников
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СБУ задержала вражескую пропагандистку, мечтавшую об оккупации Харькова

задержание в Харькове

СБУ разоблачила в Харькове и привлекла к уголовной ответственности еще одну поклонницу "русского мира".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.

Злоумышленницей оказалась 46-летняя продавщица продуктового магазина, которая была сторонницей захватнической кремлевской идеологии.

По данным следствия, женщина называла вооруженную агрессию РФ "внутренним гражданским конфликтом" в Украине и занималась дискредитацией украинских воинов. Для популяризации кремлевских нарративов фигурантка использовала пророссийские телеграм-каналы, где она оставляла свои комментарии под антиукраинскими сообщениями.

В своих комментариях она цитировала российских политиков, что это, якобы, Украина начала войну, а Россия стремится ее остановить. Также, она мечтала о скорейшей оккупации своего родного города Харькова, цинично называя это "освобождением".

Кроме этого, женщина распространяла выдумки кремлевской пропаганды, что за спинами украинских защитников якобы размещены "заградительные отряды", которые силой удерживают военнослужащих ВСУ от отступления с фронта.

Также смотрите: Шпионил за защитниками Харькова и ждал оккупации города: задержан информатор РФ, - СБУ. ФОТО

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленницы. На основании собранных доказательств женщине сообщили о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно). За такие преступления ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

пропаганда (3693) СБУ (20014) Харьков (7559) Абдула Владислав (11) Харьковская область (1061) Харьковский район (327)


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Судячи по харі, яка ширша ніж плечі у сбушника, мадам із навозних, ісконно рускіх...
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03.06.2025 17:43 Ответить
А пишуть 46, мабуть якась помилка. От 66 більш більш схоже
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03.06.2025 19:46 Ответить
🪃здохни , мразота , МАРШ за портнягою☠️🤮‼️
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03.06.2025 17:54 Ответить
катапультою в кацапію
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03.06.2025 18:16 Ответить
Судячи по вазі об'єкта катапульта повинна мати до тони в еквіваленті.
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03.06.2025 18:59 Ответить
У Харкові на курник з хрестом завітайте, там таких, як вона відразу пару десятків спіймаєте
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03.06.2025 19:27 Ответить
Це де?
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03.06.2025 19:47 Ответить
Стара хвойда стала конкуренткою, кабаєвій чи мізуліній?
Прутін, вводі… на обмін її, до мухосранську…у Мордовію!
Сруськаі, таких там здають, китайцям, як братіям!!
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03.06.2025 19:47 Ответить
Геть незрозуміло: якщо це, на її думку, "внутрішній громадський конфлікт", то якого біса втрутилася іноземна держава в особі ************? Це ж вже зовнішня агресія виходе, чи ще ні? Здається, в цієї 46-річної плутаються думки. Хоча на світлині десь 66.
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03.06.2025 19:49 Ответить
 
 