СБУ задержала вражескую пропагандистку, мечтавшую об оккупации Харькова

СБУ разоблачила в Харькове и привлекла к уголовной ответственности еще одну поклонницу "русского мира".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.

Злоумышленницей оказалась 46-летняя продавщица продуктового магазина, которая была сторонницей захватнической кремлевской идеологии.

По данным следствия, женщина называла вооруженную агрессию РФ "внутренним гражданским конфликтом" в Украине и занималась дискредитацией украинских воинов. Для популяризации кремлевских нарративов фигурантка использовала пророссийские телеграм-каналы, где она оставляла свои комментарии под антиукраинскими сообщениями.

В своих комментариях она цитировала российских политиков, что это, якобы, Украина начала войну, а Россия стремится ее остановить. Также, она мечтала о скорейшей оккупации своего родного города Харькова, цинично называя это "освобождением".

Кроме этого, женщина распространяла выдумки кремлевской пропаганды, что за спинами украинских защитников якобы размещены "заградительные отряды", которые силой удерживают военнослужащих ВСУ от отступления с фронта.

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Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленницы. На основании собранных доказательств женщине сообщили о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно). За такие преступления ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.