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Новини Затримання російських пособників
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СБУ затримала ворожу пропагандистку, яка мріяла про окупацію Харкова

затримання у Харкові

СБУ викрила у Харкові та притягла до кримінальної відповідальності ще одну шанувальницю "русского мира".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на речника Управління СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисницею виявилася 46-річна продавчиня продуктового магазину, яка була прихильницею загарбницької кремлівської ідеології. 

За даними слідства, жінка називала збройну агресію рф "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні та займалась дискредитацією українських воїнів. Для популяризації кремлівських наративів фігурантка використовувала проросійські Телеграм-канали, де вона залишала свої коментарі під антиукраїнськими дописами.

У своїх коментарях вона цитувала російських політиків, що це нібито Україна почала війну, а Росія прагне її припинити. Також, вона мріяла про якнайшвидшу окупацію свого рідного міста Харкова, цинічно називаючи це "визволенням".

Крім цього, жінка розповсюджувала вигадки кремлівської пропаганди, що за спинами українських захисників нібито розміщені "загороджувальні загони", які силоміць утримують військовослужбовців ЗСУ від відступу з фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформатора спецслужб РФ, який коригував обстріли, затримано на Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисниці. На підставі зібраних доказів жінці повідомили про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинені повторно). За такі злочини їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

пропаганда (2820) СБУ (12945) Харків (5678) Абдула Владислав (12) Харківська область (1070) Харківський район (329)


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Судячи по харі, яка ширша ніж плечі у сбушника, мадам із навозних, ісконно рускіх...
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03.06.2025 17:43 Відповісти
🪃здохни , мразота , МАРШ за портнягою☠️🤮‼️
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03.06.2025 17:54 Відповісти
катапультою в кацапію
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03.06.2025 18:16 Відповісти
Судячи по вазі об'єкта катапульта повинна мати до тони в еквіваленті.
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03.06.2025 18:59 Відповісти
 
 