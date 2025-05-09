Шпионил за защитниками Харькова и ждал оккупации города: задержан информатор РФ, - СБУ. ФОТО

Возле Харькова задержан еще один российский информатор, которым оказался 38-летний местный сторонник рашизма, который "сливал" оккупантам локации Сил обороны и ждал захвата всего региона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина попал в поле зрения российских спецслужбистов, когда оставлял комментарии в поддержку Путина в телеграм-каналах. После дистанционной вербовки вражеский приспешник начал собирать информацию о пунктах базирования защитников Харькова. Для этого он самостоятельно объезжал местность вокруг областного центра и скрыто фиксировал координаты украинских войск.

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В СБУ отмечают, что в случае получения разведданных рашисты планировали использовать их для подготовки воздушных ударов по региону и попыток прорыва российских ДРГ.

Разоблачена законспирированная связь между информатором и его куратором из РФ. Во время обыска в доме фигуранта изъят телефон с доказательствами преступлений. Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленника в пользу страны-агрессора.

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Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ с целью предоставления такой информации государству-агрессору) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.