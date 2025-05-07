Одевался в "пиксель" и шпионил за ВСУ на Сумщине: СБУ задержала агента ФСБ
На Сумщине задержан 44-летний мужчина, который по заказу ФСБ шпионил за Силами обороны на Курском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина переодевался в пиксельную форму и выдавал себя за военного ВСУ.
"Фигурант объезжал приграничную местность на рейсовых автобусах и скрыто фиксировал пункты базирования и маршруты движения украинских защитников. Собранную информацию он передавал куратору из фсб через мессенджер. При этом у них были кодовые слова, которые свидетельствовали, например, о выходе агента на связь и его готовности предоставить "отчет", - говорится в сообщении.
Полученную информацию РФ планировала использовать для планирования ударов по локациям ВСУ.
СБУ разоблачила агента и его куратора. После проведения мероприятий для обеспечения безопасности позиций Сил обороны предателя задержали "на горячем", когда он шпионил возле объекта ВСУ.
У мужчины изъяли мобильный телефон с анонимным чатом, куда он присылал зашифрованную информацию для ФСБ. В частности, координаты для прицельных ударов управляемыми авиабомбами по украинским войскам.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Далі буде, один і той же сценарій, як у Бая, Єфремова, беркутні, та ще сотень цьому подібних зрадників-убивць в Україні !!