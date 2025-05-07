Одягався у "піксель" та шпигував за ЗСУ на Сумщині: СБУ затримала агента ФСБ
На Сумщині затримано 44-річного чоловіка, який на замовлення ФСБ шпигував за Силами оборони на Курському напрямку.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.
"Фігурант об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників. Зібрану інформацію він передавав куратору з фсб через месенджер. При цьому у них були кодові слова, котрі свідчили, наприклад, про вихід агента на зв’язок та його готовність надати "звіт", - йдеться в повідомленні.
Отриману інформацію РФ планувала використати для планування ударів по локаціях ЗСУ.
СБУ викрила агента та його куратора. Після проведення заходів для убезпечення позицій Сил оборони зрадника затримали "на гарячому", коли він шпигував біля об’єкта ЗСУ.
У чоловіка вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для ФСБ. Зокрема, координати для прицільних ударів керованими авіабомбами по українських військах.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Далі буде, один і той же сценарій, як у Бая, Єфремова, беркутні, та ще сотень цьому подібних зрадників-убивць в Україні !!