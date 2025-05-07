Одягався у "піксель" та шпигував за ЗСУ на Сумщині: СБУ затримала агента ФСБ

На Сумщині затримано 44-річного чоловіка, який на замовлення ФСБ шпигував за Силами оборони на Курському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.

"Фігурант об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників. Зібрану інформацію він передавав куратору з фсб через месенджер. При цьому у них були кодові слова, котрі свідчили, наприклад, про вихід агента на зв’язок та його готовність надати "звіт", - йдеться в повідомленні.

Отриману інформацію РФ планувала використати для планування ударів по локаціях ЗСУ.

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СБУ викрила агента та його куратора. Після проведення заходів для убезпечення позицій Сил оборони зрадника затримали "на гарячому", коли він шпигував біля об’єкта ЗСУ.

У чоловіка вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для ФСБ. Зокрема, координати для прицільних ударів керованими авіабомбами по українських військах.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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