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Новини Затримання коригувальників Бої на Курщині та Сумщині
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Одягався у "піксель" та шпигував за ЗСУ на Сумщині: СБУ затримала агента ФСБ

Агент ФСБ шпигував за ЗСУ на Сумщині. Його затримала СБУ

На Сумщині затримано 44-річного чоловіка, який на замовлення ФСБ шпигував за Силами оборони на Курському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.

"Фігурант об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників. Зібрану інформацію він передавав куратору з фсб через месенджер. При цьому у них були кодові слова, котрі свідчили, наприклад, про вихід агента на зв’язок та його готовність надати "звіт", - йдеться в повідомленні.

Отриману інформацію РФ планувала використати для планування ударів по локаціях ЗСУ.

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СБУ викрила агента та його куратора. Після проведення заходів для убезпечення позицій Сил оборони зрадника затримали "на гарячому", коли він шпигував біля об’єкта ЗСУ.

У чоловіка вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для ФСБ. Зокрема, координати для прицільних ударів керованими авіабомбами по українських військах.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12854) Сумська область (3720)


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Ну, тепер він у безпеці і на повному Забезпечені, у своїх жертв!
Далі буде, один і той же сценарій, як у Бая, Єфремова, беркутні, та ще сотень цьому подібних зрадників-убивць в Україні !!
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07.05.2025 11:15 Відповісти
Цей придурок даже думати не взмозі, що москалі як завжди можуть помилитися і вдарити по його родини. Звідки тільки такі суки беруться. Хоча ясно наслідки совка
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07.05.2025 11:15 Відповісти
На палю!!
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07.05.2025 12:46 Відповісти
 
 