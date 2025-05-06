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Поширювали фейки про українських полонених і зривали мобілізацію: викрито агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка брала участь у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. У Києві, Дніпрі та Хмельницькому затримано трьох зловмисників, які працювали на агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

СБУ викрила агентів РФ, які поширювали фейки про полонених
СБУ викрила агентів РФ, які поширювали фейки про полонених

За даними слідства, фігуранти поширювали ворожі меседжі під виглядом "думки пересічних українців", зокрема - фейки в межах операції "Україна пропадає безвісти". Її метою була дискредитація військово-політичного керівництва держави та зрив мобілізації через постановочні відео з полоненими військовими.

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Зазначається, що російські спецслужби змусили вісьмох українських військовополонених записати провокаційні відеозвернення із закликами не виконувати бойові накази. Зйомки відбувалися у слідчому ізоляторі Курської області, а відмова від участі каралась тортурами. Для поширення фейків також намагались залучити родичів полонених.

СБУ викрила агентів РФ, які поширювали фейки про полонених
СБУ викрила агентів РФ, які поширювали фейки про полонених
СБУ викрила агентів РФ, які поширювали фейки про полонених

Затримані агенти не лише поширювали ворожі відео у соцмережах, а й виконували інші диверсійні завдання - зокрема, отримували вказівки щодо підпалу авто Сил оборони та коригування повітряних ударів.

У затриманих вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та SIM-карти. Всім трьом оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ). Розглядається додаткова кваліфікація за статтею про державну зраду. Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

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СБУ викрила агентів РФ, які поширювали фейки про полонених
СБУ викрила агентів РФ, які поширювали фейки про полонених
СБУ викрила агентів РФ, які поширювали фейки про полонених

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Автор: 

СБУ (12851) фейк (744) ЗСУ (7580)


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Цензор втратив трьох борцух з мобілізацією?
Так, спостерігаємо хто зник.
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06.05.2025 14:00 Відповісти
Респект контррозвідці! Працюйте далі.
показати весь коментар
06.05.2025 14:13 Відповісти
 
 