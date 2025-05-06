Поширювали фейки про українських полонених і зривали мобілізацію: викрито агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка брала участь у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. У Києві, Дніпрі та Хмельницькому затримано трьох зловмисників, які працювали на агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.





За даними слідства, фігуранти поширювали ворожі меседжі під виглядом "думки пересічних українців", зокрема - фейки в межах операції "Україна пропадає безвісти". Її метою була дискредитація військово-політичного керівництва держави та зрив мобілізації через постановочні відео з полоненими військовими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавав ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ: у бойовій бригаді на Харківщині затримали російського крота, - СБУ. ФОТО

Зазначається, що російські спецслужби змусили вісьмох українських військовополонених записати провокаційні відеозвернення із закликами не виконувати бойові накази. Зйомки відбувалися у слідчому ізоляторі Курської області, а відмова від участі каралась тортурами. Для поширення фейків також намагались залучити родичів полонених.







Затримані агенти не лише поширювали ворожі відео у соцмережах, а й виконували інші диверсійні завдання - зокрема, отримували вказівки щодо підпалу авто Сил оборони та коригування повітряних ударів.

У затриманих вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та SIM-карти. Всім трьом оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ). Розглядається додаткова кваліфікація за статтею про державну зраду. Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї в Україні: затримано п’ятьох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбат на Донеччині вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 тис. грн за нарахування "бойових" виплат. ФОТОрепортаж