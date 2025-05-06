Поширювали фейки про українських полонених і зривали мобілізацію: викрито агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка брала участь у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. У Києві, Дніпрі та Хмельницькому затримано трьох зловмисників, які працювали на агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
За даними слідства, фігуранти поширювали ворожі меседжі під виглядом "думки пересічних українців", зокрема - фейки в межах операції "Україна пропадає безвісти". Її метою була дискредитація військово-політичного керівництва держави та зрив мобілізації через постановочні відео з полоненими військовими.
Зазначається, що російські спецслужби змусили вісьмох українських військовополонених записати провокаційні відеозвернення із закликами не виконувати бойові накази. Зйомки відбувалися у слідчому ізоляторі Курської області, а відмова від участі каралась тортурами. Для поширення фейків також намагались залучити родичів полонених.
Затримані агенти не лише поширювали ворожі відео у соцмережах, а й виконували інші диверсійні завдання - зокрема, отримували вказівки щодо підпалу авто Сил оборони та коригування повітряних ударів.
У затриманих вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та SIM-карти. Всім трьом оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ). Розглядається додаткова кваліфікація за статтею про державну зраду. Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув’язнення.
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